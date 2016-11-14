Сегодня открылась конференция о кластерах и внедрении разработок в практику

11 ноября 2016 года в ОЭЗ «Дубна» состоялось открытие конференция, участники которой обсуждают механизмы развития территориальных кластеров и новых технологий.

В течение двух дней в Конгресс-центре особой экономической зоны и университете «Дубна» проходит международная научно-практическая конференция «Институциональные и финансовые механизмы развития территориальных кластеров и технологических платформ». Идеологом и организатором мероприятия такого высокого научного и практического уровня впервые выступил факультет «Экономики и управления» университета «Дубна». Конференция проводится при поддержке министерства инвестиций и инноваций Московской области, администрации г. Дубны, Союза развития наукоградов России, ОЭЗ «Дубна», Центрального экономико-математического института РАН.

Среди участников конференции – резиденты особой экономической зоны «Дубна», представители академических институтов, вузов, территориальных кластеров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Костромы, Обнинска, Фрязино, а также шести стран ближнего и дальнего зарубежья. Представлены: Институт экономики РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт экономических стратегий РАН, Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве РФ, РАНХиГС при Президенте РФ, НИУ ВШЭ и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

- Мы наметили новые пути развития факультета и процесса подготовки и формирования образовательных программ в соответствии с требованиями рынка и ориентацией на инновационные профессии, на новые квалификации, - рассказывает декан факультета «Экономики и управления» университета «Дубна», член Комиссии РАН по развитию научного наследия академика Вернадского Кирилл Степанов. - Это и стало побудительным мотивом для организации такой конференции.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев: «Сегодня в университете ведется большая научная работа, развивается сотрудничество с резидентами ОЭЗ «Дубна», активно работают университетские лаборатории и Центр подготовки кадров. Поэтому для нас особенно важен прямой диалог с резидентами ОЭЗ - для конкретизации направлений подготовки специалистов и дальнейшего сотрудничества с компаниями. Рады, что тематика конференции привлекла такое большое число участников».

Действительно, интерес, проявленный научным и деловым сообществом к этой конференции, значительный - на нее заявлено порядка 40 докладов. Среди главных тем обозначены финансовые и институциональные условия выхода России из ресурсной зависимости. Также ключевыми вопросами для обсуждения стали внедрение научных разработок в практику, новые формы государственно-частного партнерства, роль вузов в процессе создания конкурентоспособной продукции.

В день открытия конференции участники ознакомились с деятельностью двух резидентов ОЭЗ «Дубна» - компаний «Связь инжиниринг КБ» и «Акванова Рус». Обе запустили новые предприятия в 2015 году. Первая - завод по производству печатных плат нового поколения. Научно-производственный комплекс по прототипированию и созданию новых технологий производства печатных плат такого уровня, мощности и с такими перспективами пока единственный в России. Вторая компания начала инновационное производство натуральных инкапсулированных ингредиентов для пищевой, фармацевтической и косметической индустрий. Аналогов новый завод не имеет ни в России, ни в Европе. На этих примерах участники и гости конференции смогли увидеть, как проекты и разработки внедрены в конкурентоспособную продукцию.

Во второй день конференции, 12 ноября, на площадке дубненского университета состоится дискуссия «Механизмы внедрения результатов научных исследований в производство. Университеты и инновации». Особое внимание будет уделено работе с преподавателями и учителями школ Подмосковья, для которых будет организован специальный мастер-класс.