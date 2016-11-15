ОЭЗ "Дубна" Вадим Хромов провел выездное совещание с резидентами ОЭЗ «Дубна» В рамках рабочего визита в ОЭЗ «Дубна» первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов провел совещание с резидентами и руководством Управляющей компании. Во встрече в Конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» приняли участие руководители более 15 компаний-резидентов. Открывая совещание, первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов обозначил его основную цель, как улучшение трехстороннего взаимодействия и налаживание более тесных партнерских отношений между резидентами, Управляющей компанией и регионом. Тогда, по его словам, выиграют все – инвесторы при развитии своего высокотехнологичного бизнеса, Управляющая компания в конкретизации сопровождения проектов, в регионе появится больше новых рабочих мест, а областной бюджет пополнится налогами. Во встрече в Конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» приняли участие руководители более 15 компаний-резидентов. Открывая совещание, первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов обозначил его основную цель, как улучшение трехстороннего взаимодействия и налаживание более тесных партнерских отношений между резидентами, Управляющей компанией и регионом. Тогда, по его словам, выиграют все – инвесторы при развитии своего высокотехнологичного бизнеса, Управляющая компания в конкретизации сопровождения проектов, в регионе появится больше новых рабочих мест, а областной бюджет пополнится налогами. Вопросов в этот день прозвучало немало, основными стали поддержка региона в кредитовании проектов и строительство лабораторно-производственных корпусов. Действительно, для многих резидентов возведение собственных объектов является сдерживающим фактором в продвижении проектов. Так, например, генеральный директор ООО «ВНИТЭП» (резидент ОЭЗ «Дубна» дочернее предприятие «ВНИТЭП плюс») Алексей Коруков поделился последними достижениями компании. В 2014 году ее оборот был менее 7 млн. рублей, в 2015-м – 27, а за 9 месяцев этого года он уже составил 200 млн. рублей. Цифры весьма показательные. Для серийного выпуска новейшего оборудования – станков для лазерного раскроя металлов компания готова арендовать в ОЭЗ производственные площади от 3 до 5 тыс. кв. метров. Однако сегодня в ОЭЗ нет возможности размещать на своей территории потенциальных и действующих резидентов, деятельность которых предусматривает оперативное разворачивание своих производств. Вадим Хромов пояснил, что в перечень объектов, которые должны быть созданы до конца 2018 года, входят три лабораторно-производственных здания общей площадью порядка 25 тыс. кв. метров на двух участках ОЭЗ. Деньги на строительство выделены, и в ближайшее время начнется проектирование объектов. Вопросов в этот день прозвучало немало, основными стали поддержка региона в кредитовании проектов и строительство лабораторно-производственных корпусов. Действительно, для многих резидентов возведение собственных объектов является сдерживающим фактором в продвижении проектов. Так, например, генеральный директор ООО «ВНИТЭП» (резидент ОЭЗ «Дубна» дочернее предприятие «ВНИТЭП плюс») Алексей Коруков поделился последними достижениями компании. В 2014 году ее оборот был менее 7 млн. рублей, в 2015-м – 27, а за 9 месяцев этого года он уже составил 200 млн. рублей. Цифры весьма показательные. Для серийного выпуска новейшего оборудования – станков для лазерного раскроя металлов компания готова арендовать в ОЭЗ производственные площади от 3 до 5 тыс. кв. метров. Однако сегодня в ОЭЗ нет возможности размещать на своей территории потенциальных и действующих резидентов, деятельность которых предусматривает оперативное разворачивание своих производств. Вадим Хромов пояснил, что в перечень объектов, которые должны быть созданы до конца 2018 года, входят три лабораторно-производственных здания общей площадью порядка 25 тыс. кв. метров на двух участках ОЭЗ. Деньги на строительство выделены, и в ближайшее время начнется проектирование объектов. Резидентам было предложено активнее применять механизм кредитования через Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, который был разработан областным правительством, начал работать, и сегодня компании могут воспользоваться этой формой федеральной поддержки. Резидентам было предложено активнее применять механизм кредитования через Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, который был разработан областным правительством, начал работать, и сегодня компании могут воспользоваться этой формой федеральной поддержки. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев напомнил резидентам о еженедельных совещаниях, где они могут обсудить с руководством ОЭЗ любые вопросы или проблему. Также он пригласил всех принять участие в «круглом столе», который запланирован на 23 ноября. Мероприятие проводится с целью укрепления кооперации между компаниями-резидентами, и на нем более подробно будут рассматриваться меры поддержки предпринимательской деятельности, вопросы кадрового обеспечения, строительства жилья и другие. Предполагается участие в «круглом столе» губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также представителей профильных министерств и ведомств федеральной и региональной власти, руководителей различных фондов, банков, строительных организаций. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев напомнил резидентам о еженедельных совещаниях, где они могут обсудить с руководством ОЭЗ любые вопросы или проблему. Также он пригласил всех принять участие в «круглом столе», который запланирован на 23 ноября. Мероприятие проводится с целью укрепления кооперации между компаниями-резидентами, и на нем более подробно будут рассматриваться меры поддержки предпринимательской деятельности, вопросы кадрового обеспечения, строительства жилья и другие. Предполагается участие в «круглом столе» губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также представителей профильных министерств и ведомств федеральной и региональной власти, руководителей различных фондов, банков, строительных организаций. - «Дубна» остается одним из приоритетных проектов в Подмосковье, и для нашего министерства все вопросы ее резидентов актуальны, - подвел итоги встречи Вадим Хромов. - И текущие, которые касаются конкретных проектов, и на перспективу – такие как введение системы качества, появление программ по повышению уровня производства на малых и средних предприятиях, вопросы кадров. Они все требует внимания и скорейшего решения. Мы зафиксировали то, о чем сегодня говорилось, что нужно сделать со стороны исполнительной власти и Управляющей компании для более эффективной работы инвесторов. Такие встречи надо проводить часто, чтобы вопросы решались в рабочем порядке, и их у инвесторов особой экономической зоны становилось как можно меньше. - «Дубна» остается одним из приоритетных проектов в Подмосковье, и для нашего министерства все вопросы ее резидентов актуальны, - подвел итоги встречи Вадим Хромов. - И текущие, которые касаются конкретных проектов, и на перспективу – такие как введение системы качества, появление программ по повышению уровня производства на малых и средних предприятиях, вопросы кадров. Они все требует внимания и скорейшего решения. Мы зафиксировали то, о чем сегодня говорилось, что нужно сделать со стороны исполнительной власти и Управляющей компании для более эффективной работы инвесторов. Такие встречи надо проводить часто, чтобы вопросы решались в рабочем порядке, и их у инвесторов особой экономической зоны становилось как можно меньше.

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