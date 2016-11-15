ОЭЗ "Дубна" В 2017 году в ОЭЗ «Дубна» начнут производство «умной» медтехники В ОЭЗ «Дубна» резидент ООО «МЕДИНТЕХ» пришел с проектом организации на ее территории разработки и производства медицинской техники для восстановительного лечения, реабилитации и физиотерапии. Сегодня на подготовленных площадях уже установлено новейшее оборудование, идет его наладка, и специалисты компании готовятся к первым испытаниям современной линии по производству «умной» медтехники. Резидентом особой экономической зоны «Дубна» компания «МЕДИНТЕХ» стала год назад, представив на Экспертный совет актуальный для отечественного рынка проект. На территории ОЭЗ ее специалисты планируют разработать, а затем начать производство «умной» медицинской техники для реабилитации, физиотерапии и курортологии. При финансовой поддержке или наличии госзаказа компания готова в течение года с начала производства выйти на поэтапное замещение импортной медицинской техники данного класса, а со временем полностью удовлетворить потребности в ней российского рынка. Резидентом особой экономической зоны «Дубна» компания «МЕДИНТЕХ» стала год назад, представив на Экспертный совет актуальный для отечественного рынка проект. На территории ОЭЗ ее специалисты планируют разработать, а затем начать производство «умной» медицинской техники для реабилитации, физиотерапии и курортологии. При финансовой поддержке или наличии госзаказа компания готова в течение года с начала производства выйти на поэтапное замещение импортной медицинской техники данного класса, а со временем полностью удовлетворить потребности в ней российского рынка. Заявление достаточно громкое, но это не просто слова. Сегодня уже многое сделано для того, чтобы приблизить начало производства самой современной на данный момент – программируемой и управляемой с помощью удаленного компьютера медицинской техники для физиотерапии. Подготовлены арендованные в ОЭЗ площади, закуплено оборудование и комплектующие элементы на 1,3 млн. рублей, разработана и подготовлена к внедрению техническая и технологическая документация, разработаны и подготовлены к выпуску методические рекомендации по ее применению для восстановительного лечения и реабилитации больных и инвалидов. Заявление достаточно громкое, но это не просто слова. Сегодня уже многое сделано для того, чтобы приблизить начало производства самой современной на данный момент – программируемой и управляемой с помощью удаленного компьютера медицинской техники для физиотерапии. Подготовлены арендованные в ОЭЗ площади, закуплено оборудование и комплектующие элементы на 1,3 млн. рублей, разработана и подготовлена к внедрению техническая и технологическая документация, разработаны и подготовлены к выпуску методические рекомендации по ее применению для восстановительного лечения и реабилитации больных и инвалидов. Напомним, что учредителями ООО «МЕДИНТЕХ» является группа физических лиц, которыми по отдельным элементам медицинских приборов и методикам их применения получено 13 патентов Российской Федерации и Украины. Так что в уникальности будущей медицинской техники сомневаться не приходится. Напомним, что учредителями ООО «МЕДИНТЕХ» является группа физических лиц, которыми по отдельным элементам медицинских приборов и методикам их применения получено 13 патентов Российской Федерации и Украины. Так что в уникальности будущей медицинской техники сомневаться не приходится. - Наша медтехника с внешними носителями информации предназначена для восстановительного лечения, медицинской реабилитации, косметологии и оздоровления, - делится планами кандидат технических наук, академик Международной академии технологических наук, учредитель ООО «МЕДИНТЕХ» Николай Чухраев. – По качеству и многим характеристикам она будет превосходить аналогичную отечественную и зарубежную. В том числе именно благодаря тому оборудованию, которое мы сегодня монтируем, и на котором будет вестись ее производство. Технические решения, заложенные в аппарат для медицинской реабилитации и физиотерапии, позволят применять его для лечения ультразвуком, магнитным полем и оптическим потоком с возможностью одновременного воздействия на центральную и периферическую нервную систему пациента, а также на зоны патологии. С подобным же многоуровневым подходом проектируется аппарат и для электрофереза. - Наша медтехника с внешними носителями информации предназначена для восстановительного лечения, медицинской реабилитации, косметологии и оздоровления, - делится планами кандидат технических наук, академик Международной академии технологических наук, учредитель ООО «МЕДИНТЕХ» Николай Чухраев. – По качеству и многим характеристикам она будет превосходить аналогичную отечественную и зарубежную. В том числе именно благодаря тому оборудованию, которое мы сегодня монтируем, и на котором будет вестись ее производство. Технические решения, заложенные в аппарат для медицинской реабилитации и физиотерапии, позволят применять его для лечения ультразвуком, магнитным полем и оптическим потоком с возможностью одновременного воздействия на центральную и периферическую нервную систему пациента, а также на зоны патологии. С подобным же многоуровневым подходом проектируется аппарат и для электрофереза. На данный момент специалистами «МЕДИНТЕХ» уже изготовлены прототипы аппарата для физиотерапии. А в ближайшее время будет проведен ряд дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению управления аппаратом внешними носителями информации – в режиме Wi-Fi от удаленного компьютера или смартфона по индивидуальным программам для каждого пациента. Перед проведением модификации аппарата будет также выполнена дополнительная НИОКР по его усовершенствованию как в части управления от внешних источников информации, так и по расширению терапевтических возможностей с помощью дополнительного излучателя для ультратон терапии. Более чем наполовину выполнены НИОКР и по аппарату для электролечения. На данный момент специалистами «МЕДИНТЕХ» уже изготовлены прототипы аппарата для физиотерапии. А в ближайшее время будет проведен ряд дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению управления аппаратом внешними носителями информации – в режиме Wi-Fi от удаленного компьютера или смартфона по индивидуальным программам для каждого пациента. Перед проведением модификации аппарата будет также выполнена дополнительная НИОКР по его усовершенствованию как в части управления от внешних источников информации, так и по расширению терапевтических возможностей с помощью дополнительного излучателя для ультратон терапии. Более чем наполовину выполнены НИОКР и по аппарату для электролечения. Предлагаемые специалистами компании-резидента «МЕДИНТЕХ» варианты медицинских приборов являются оптимальными для оснащения ими отделений физиотерапии и медицинской реабилитации, центров семейной медицины, амбулаторий, косметологических и фитнес центров. Уже есть договоренность о сотрудничестве в этом плане с медицинскими учреждениями Ирана и Казахстана. Подготовить производственную линию к началу работы специалисты компании планируют к концу 2016 года, а провести медицинскую регистрацию и начать серийный выпуск аппаратов - до сентября 2017 года. Предлагаемые специалистами компании-резидента «МЕДИНТЕХ» варианты медицинских приборов являются оптимальными для оснащения ими отделений физиотерапии и медицинской реабилитации, центров семейной медицины, амбулаторий, косметологических и фитнес центров. Уже есть договоренность о сотрудничестве в этом плане с медицинскими учреждениями Ирана и Казахстана. Подготовить производственную линию к началу работы специалисты компании планируют к концу 2016 года, а провести медицинскую регистрацию и начать серийный выпуск аппаратов - до сентября 2017 года. На снимке: прототип аппарата для «умной» физиотерапии с внешним носителем информации.



На снимке: прототип аппарата для «умной» физиотерапии с внешним носителем информации. В Мой Мир Share