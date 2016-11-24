Резидент ОЭЗ «Дубна» заложил первый камень в основание будущего предприятия

Макеты, карты, фотографии, образцы продукции позволяют собравшимся гостям получить более детальное представление о будущем объекте. В центре - символический камень, на месте которого через два года должно открыться еще одно новое предприятие резидента особой экономической зоны «Дубна».

- Хочу поблагодарить компанию «ФорМат» за выбор для развития своего бизнеса именно подмосковной ОЭЗ «Дубна», - сказал, открывая торжественную церемонию закладки первого камня, заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. - Для нас это территория особого приоритета. Одна из первых, старейших ОЭЗ сегодня является самой успешной среди технико-внедренческих зон в России. Только в этом году желание стать ее резидентами изъявили 22 компании. Это ровно на 10 больше, чем было запланировано. Здесь огромное число инвесторов, которые, по сути, представляют собой самый передовой край инновационной промышленности. Резидент, на закладке камня которого в будущее производство мы сегодня присутствуем, представляет собой именно такую компанию.

Проект резидента «ФорМат» предполагает строительство на правобережном участке научно-производственного центра площадью 1500 кв. метров. Здесь компания планирует производство мелкодисперсных порошковых композиций и изделий, полученных из них методом инжекционного литья под давлением. По словам генерального директора ООО «НПЦ «ФорМат» Игоря Турунтаева, такие технологии, получившие в мире название PIM-технологий, позволяют без механической обработки методом инжекционного литься получать тонкостенные конструкции сложной формы, что востребовано прежде всего в авиакосмической отрасли, транспортном машиностроении, станкостроении.

В настоящее время весь объем мелкодисперсных порошков для PIM-технологий импортируется, а сама технология их производства в России отсутствует. Так что в Подмосковье это будет пока единственное отечественное предприятие такого плана. Инновационная технология дубненского резидента имеет массу преимуществ – она удешевляет и ускоряет процесс изготовления прототипов или единичных изделий, делает их гораздо легче. Инвестиции, которые компания вкладывает в реализацию проекта, составят 110 млн. рублей, будет создано 25 высокотехнологичных рабочих мест. Начать выпуск первой продукции в Научно-производственном центре планируется через два года.

На снимке: установка на первый камень памятной таблички.