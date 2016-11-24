ОЭЗ "Дубна" О возможностях и перспективах развития – круглый стол в ОЭЗ «Дубна» Второй круглый стол, посвященный новым возможностям и перспективам развития, состоялся в ОЭЗ «Дубна». В работе круглого стола принял участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Каким должно быть будущее подмосковной особой экономической зоны «Дубна», и какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы ОЭЗ развивалась еще более успешно, а ее инвесторы получили новые возможности для реализации своих проектов? Об этом шла речь на круглом столе, организованном Управляющей компанией ОЭЗ уже второй раз в этом году. Каким должно быть будущее подмосковной особой экономической зоны «Дубна», и какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы ОЭЗ развивалась еще более успешно, а ее инвесторы получили новые возможности для реализации своих проектов? Об этом шла речь на круглом столе, организованном Управляющей компанией ОЭЗ уже второй раз в этом году. В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, представители регионального правительства и администрации г. Дубны, а также руководители предприятий НПК города, банков, российских корпораций, университета «Дубна» и те, ради кого все затевалось, –потенциальные и действующие резиденты. В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, представители регионального правительства и администрации г. Дубны, а также руководители предприятий НПК города, банков, российских корпораций, университета «Дубна» и те, ради кого все затевалось, –потенциальные и действующие резиденты. О мерах поддержки ОЭЗ «Дубна», существующих в регионе программах по финансированию малого и среднего бизнеса, возможностях продвижения технологий и продукции резидентов на рынке рассказали заведующая отделом инновационной инфраструктуры управления научной и инновационной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Виктория Халимендик и генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев. Итоги за 9 месяцев текущего года подвел генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он отметил, что сегодня готовность инфраструктуры составляет более 90 процентов, и компании, став резидентами, сразу могут приступать к строительству собственных корпусов или организации производства, а также рассказал о планах до 2019 года:

- За счет средств федерального и регионального бюджетов на левобережном участке будут введены в эксплуатацию объекты второй очереди – очистные сооружения, насосная станция, инженерные сети и внутриквартальная улично-дорожная сеть, северо-западная дорога, которая будет соединять новый мост через Волгу, ОЭЗ и дорожное сообщение с Тверской областью, котельная и объекты таможни. На правом берегу также завершится строительство объектов таможни, мы приступим к освоению второй очереди, начнем возведение еще одного питающего центра на 50 МВт. В следующем году на двух участках должны начать строительство производственно-лабораторных корпусов. Итоги за 9 месяцев текущего года подвел генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он отметил, что сегодня готовность инфраструктуры составляет более 90 процентов, и компании, став резидентами, сразу могут приступать к строительству собственных корпусов или организации производства, а также рассказал о планах до 2019 года:- За счет средств федерального и регионального бюджетов на левобережном участке будут введены в эксплуатацию объекты второй очереди – очистные сооружения, насосная станция, инженерные сети и внутриквартальная улично-дорожная сеть, северо-западная дорога, которая будет соединять новый мост через Волгу, ОЭЗ и дорожное сообщение с Тверской областью, котельная и объекты таможни. На правом берегу также завершится строительство объектов таможни, мы приступим к освоению второй очереди, начнем возведение еще одного питающего центра на 50 МВт. В следующем году на двух участках должны начать строительство производственно-лабораторных корпусов. Прогнозы оптимистичные, и это было важно услышать из первых уст как действующим резидентам, так и компаниям, выбирающим площадку для локализации своего бизнеса. В настоящее время в особой экономической зоне 108 компаний-резидентов, 7 до 2016 года уже ввели здания в эксплуатацию, порядка 35 запланировали строительство собственных научно-производственных корпусов. До конца года планируется привлечь еще 11 компаний. Прогнозы оптимистичные, и это было важно услышать из первых уст как действующим резидентам, так и компаниям, выбирающим площадку для локализации своего бизнеса. В настоящее время в особой экономической зоне 108 компаний-резидентов, 7 до 2016 года уже ввели здания в эксплуатацию, порядка 35 запланировали строительство собственных научно-производственных корпусов. До конца года планируется привлечь еще 11 компаний. - Многие потенциальные инвесторы также планируют строить свои объекты, под которые необходимы земельные участки, а их сегодня недостаточно, - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Мы планируем присоединить к ОЭЗ порядка 30 гектаров, и в настоящее время рассматриваем еще один участок в 30 га, который ранее был юридически закреплен за ОЭЗ. Таким образом, фактически площадь может быть увеличена на 60 гектаров. Этого должно хватить на полноценные 5-10 лет работы, строительство новых высокотехнологичных производств. Первый камень в основание такого предприятия - научно-производственного центра компании-резидента «ФорМат» был заложен в этот же день на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна». Денис Буцаев принял участие в торжественной церемонии, а на круглом столе в очередной раз заявил, что для Подмосковья инновационная территория является особым приоритетом. Одна из первых ОЭЗ, она сегодня признана лучшей в России среди технико-внедренческих зон. И в конкурентной борьбе за резидентов позиции региона постоянно укрепляются. Результатом особого внимания к развитию «Дубны» является то, что план по привлечению инвесторов в 2016 году будет перевыполнен вдвое. Первый камень в основание такого предприятия - научно-производственного центра компании-резидента «ФорМат» был заложен в этот же день на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна». Денис Буцаев принял участие в торжественной церемонии, а на круглом столе в очередной раз заявил, что для Подмосковья инновационная территория является особым приоритетом. Одна из первых ОЭЗ, она сегодня признана лучшей в России среди технико-внедренческих зон. И в конкурентной борьбе за резидентов позиции региона постоянно укрепляются. Результатом особого внимания к развитию «Дубны» является то, что план по привлечению инвесторов в 2016 году будет перевыполнен вдвое. - Понимаем, что в такой непростой ситуации, которая существует и в стране, и в мире, борьба за тех, кто вкладывает деньги в реальный сектор экономики, крайне ожесточенная, - сказал Денис Буцаев. - Мы видим это на примере субъектов – не только наших соседей, но и субъектов Российской Федерации, которые активно включаются в эту гонку за инвестора. Пока, я могу сказать, что Московская область в этом плане достаточно успешна. - Понимаем, что в такой непростой ситуации, которая существует и в стране, и в мире, борьба за тех, кто вкладывает деньги в реальный сектор экономики, крайне ожесточенная, - сказал Денис Буцаев. - Мы видим это на примере субъектов – не только наших соседей, но и субъектов Российской Федерации, которые активно включаются в эту гонку за инвестора. Пока, я могу сказать, что Московская область в этом плане достаточно успешна. Более 80 действующих и потенциальных резидентов стали участниками круглого стола, его восьми специализированных сессий, на которых обсуждались самые актуальные для них темы - о взаимодействии с подразделениями Управляющей компании, строительстве жилья и собственных объектов, кадровом обеспечении, финансировании проектов и развитии внутренней кооперации. Резиденты, в том числе пять компаний, планирующих в декабре 2016 года выйти с бизнес-планами на Экспертный совет, презентовали свои проекты участникам круглого стола. Это была отличная возможность поделиться опытом, своими наработками, получить советы от коллег и обменяться контактами для возможного сотрудничества. И еще о сотрудничестве, уже скрепленном подписями на официальных договорах. Их в этот день было подписано сразу три – между АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», с одной стороны, и «АктивКапитал Банком», банком «Возрождение», Московским индустриальным банком, с другой. Взаимодействие с ведущими банками страны позволит активнее продвигать инвестиционные возможности территории, будет способствовать развитию проектов компаний-резидентов. На снимках:

1. Участники круглого стола.

2. Президиум – обсуждение итогов развития ОЭЗ «Дубна».

3. На вопросы резидентов ответил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

4. Знакомство с продукцией резидента «ФорМат».

5. Соглашение о сотрудничестве подписывают старший вице-президент банка «Возрождение» Ирина Семенова и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.



На снимках:1. Участники круглого стола.2. Президиум – обсуждение итогов развития ОЭЗ «Дубна».3. На вопросы резидентов ответил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.4. Знакомство с продукцией резидента «ФорМат».5. Соглашение о сотрудничестве подписывают старший вице-президент банка «Возрождение» Ирина Семенова и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. В Мой Мир Share