ОЭЗ «Дубна» на Молодежном инновационном форуме Подмосковья

ОЭЗ «Дубна» и проекты ее резидентов были представлены на Московском областном молодежном инновационном форуме, который прошел в подмосковном Королеве.

Ежегодный молодежный инновационный форум, организованный Главным управлением социальных коммуникаций Московской области, на этот раз собрал более 1200 молодых ученых и предпринимателей, специалистов, студентов, представителей подмосковных наукоградов, наукоемких предприятий, венчурной индустрии региона.

В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, начальник Главного управления социальных коммуникаций Ирина Плещеева и председатель Совета молодых ученых и специалистов области Денис Жулябин.

Основная цель форума осталась прежней – это в первую очередь объединение усилий государства, бизнеса и молодых инноваторов для реализации проектов, а также обсуждение актуальных проблем в сфере инноваций.

Перед началом форума его участникам были представлены презентации восьми лучших инновационных проектов ведущих технологических компаний Подмосковья. В их число вошел и проект резидента ОЭЗ «Дубна» - компания «Нордавинд» представила самый доступный в мире кардиокомплекс ECG Dongle. В его состав входят компактное устройство кардиофлешка Dongle, бесплатное мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон или планшет, а также облачный сервис КардиоОблако. Кардиофлешка отличается высокой точностью получаемых данных и беспрецедентно низкой ценой. Кстати, накануне разработка дубненского резидента была высоко оценена участниками ведущей Европейской выставки медицинского оборудования, инструментов и лекарственных препаратов MEDICA, прошедшей в немецком городе Дюссельдорф.

ОЭЗ «Дубна» как территория для развития подобных проектов, а также несколько разработок ее резидентов демонстрировались на организованной в рамках Московского областного молодежного инновационного форума выставке. Участники мероприятия подробно могли узнать об инфраструктурных возможностях, предоставляемых особой экономической зоной инновационным компаниям, льготных условиях для реализации их проектов.

Программа молодежного форума включала также открытую встречу его участников с представителями правительства Московской области и несколько круглых столов, на которых обсуждались меры государственной поддержки инновационных проектов, развитие кадрового потенциала наукоградов и приоритеты инновационного развития Подмосковья.

На снимке: зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев (слева) приветствовал генерального директора Группы компаний «Нордавинд» Илью Свирина у презентационного стенда с разработками резидента ОЭЗ.