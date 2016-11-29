Резидент ОЭЗ «Дубна» на европейской выставке MEDICA

В немецком городе Дюссельдорф прошла крупнейшая в мире специализированная Европейская выставка медицинского оборудования, инструментов и лекарственных препаратов MEDICA. Выставка является главным источником информации о самых новейших достижениях в медицинской отрасли – от постановки диагноза и терапевтического лечения до инновационных решений в области стационарного обслуживания.

Особое внимание посетителей выставки вызвал стенд Группы компаний «Нордавинд», в состав которой входит резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Нордавинд-Дубна». На нем была представлена новейшая разработка - самый доступный на сегодняшний день в мире кардиокомплекс ECG Dongle. В состав комплекса входят компактное устройство кардиофлешка ECG Dongle, бесплатное мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон или планшет, и облачный сервис КардиоОблако. Кардиофлешка отличается высокой точностью получаемых данных и беспрецедентно низкой ценой.

- К инновационной продукции нашей компании был проявлен огромный интерес со стороны посетителей и участников MEDICA, - говорит генеральный директор ГК «Нордавинд» Илья Свирин. - За четыре дня было получено более 500 контактов потенциальных партнеров и дистрибьюторов. По итогам выставки в настоящее время мы ведем переговоры о сотрудничестве с представителями Италии, Германии, Бельгии, Греции, Индии и Бразилии.

Компания налаживает взаимодействие с дистрибьюторами более чем 30 стран, также принимавших участие в европейской выставке. В их числе Великобритания, Швеция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Иран, Египет, Израиль, Индонезия, множество других стран, и даже Азорские острова. Руководство компании не сомневается в том, что уже в ближайшей перспективе российская инновационная продукция займет достойное место на мировом рынке.

На снимке: генеральный директор ГК «Нордавинд» Илья Свирин (слева) во время очередных переговоров о сотрудничестве с представителем Бельгии.