ОЭЗ "Дубна" АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» отметило 10-летие со дня образования 28 ноября Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» отметило 10-летие со дня образования. Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» было образовано в целях реализации соглашения между правительством РФ, правительством Московской области и администрацией г. Дубны, подписанного в 2006 году. Трехстороннее соглашение предусматривало создание ОЭЗ на территории города, строительство объектов инфраструктуры, а также управление объектами и их эксплуатацию. Позже функции ОЭЗ были расширены: еще одно соглашение между Минэкономразвития России и Управляющей компанией закрепило, пожалуй, основную - по привлечению резидентов и иных инвесторов, в том числе для создания инфраструктуры.



Торжественное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею Акционерного общества, прошло с участием представителей администрации г. Дубны, руководителей градообразующих предприятий, компаний-резидентов, партнеров особой экономической зоны «Дубна». Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» было образовано в целях реализации соглашения между правительством РФ, правительством Московской области и администрацией г. Дубны, подписанного в 2006 году. Трехстороннее соглашение предусматривало создание ОЭЗ на территории города, строительство объектов инфраструктуры, а также управление объектами и их эксплуатацию. Позже функции ОЭЗ были расширены: еще одно соглашение между Минэкономразвития России и Управляющей компанией закрепило, пожалуй, основную - по привлечению резидентов и иных инвесторов, в том числе для создания инфраструктуры.Торжественное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею Акционерного общества, прошло с участием представителей администрации г. Дубны, руководителей градообразующих предприятий, компаний-резидентов, партнеров особой экономической зоны «Дубна». - За 10 лет особая экономическая зона прошла значительный путь в своем развитии, - сказал, открывая праздничное собрание, первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин. – Сегодня подмосковная территория лидирует по числу резидентов, а условия, которые созданы для компаний, признаются одними из лучших в стране. Все объекты, инфраструктура на территории ОЭЗ построены силами Управляющей компании. Это конкретный результат, за которым стоит огромный труд всего коллектива. Я хочу поблагодарить всех, кто создает условия для надежной и комфортной работы инвесторов, поздравить с первым большим юбилеем, и не сомневаюсь в том, что коллектив и впредь будет держать лидерские позиции. - За 10 лет особая экономическая зона прошла значительный путь в своем развитии, - сказал, открывая праздничное собрание, первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин. – Сегодня подмосковная территория лидирует по числу резидентов, а условия, которые созданы для компаний, признаются одними из лучших в стране. Все объекты, инфраструктура на территории ОЭЗ построены силами Управляющей компании. Это конкретный результат, за которым стоит огромный труд всего коллектива. Я хочу поблагодарить всех, кто создает условия для надежной и комфортной работы инвесторов, поздравить с первым большим юбилеем, и не сомневаюсь в том, что коллектив и впредь будет держать лидерские позиции. Алексей Марин подчеркнул, что только в 2016 году резидентами ОЭЗ «Дубна» стали 11 новых компаний, еще 14 планируют получить статус до конца года. Так что план по привлечению инвесторов будет перевыполнен более чем вдвое. И это в первую очередь свидетельствует об инвестиционной привлекательности территории. Он отметил, что на подготовленных площадках резиденты продолжают строить собственные комплексы, продолжается и активное развитие инфраструктуры, которая на сегодняшний день готова более чем на 90%. Алексей Марин кратко подвел итоги деятельности за 10 лет, рассказал о перспективах развития ОЭЗ. Поздравляя коллектив с 10-летием, глава г. Дубны Вячеслав Мухин сделал акцент на том, что ОЭЗ ускорила развитие и самого наукограда:

- Через 10 лет особая экономическая зона по праву может считаться градообразующим предприятием. Я считаю, что с ее появлением произошел некий скачок в развитии города. Дубна улучшила свою инженерную инфраструктуру, на левом берегу вместе с дорогами ОЭЗ прокладываются и дороги на прилегающей территории. Здесь в скором времени будет сдан детский сад, появится школа, строятся жилые дома, то есть вырастает новый современный и очень красивый район Дубны. Город в виде налогов получил за 9 месяцев текущего года 40 млн. рублей. И это только начало. ОЭЗ успешно развивается, значит, и налоги в городской бюджет будут увеличиваться. Надеюсь, что и дальнейшая совместная работа на благо города и региона, для развития страны будет такой же успешной. Поздравляя коллектив с 10-летием, глава г. Дубны Вячеслав Мухин сделал акцент на том, что ОЭЗ ускорила развитие и самого наукограда:- Через 10 лет особая экономическая зона по праву может считаться градообразующим предприятием. Я считаю, что с ее появлением произошел некий скачок в развитии города. Дубна улучшила свою инженерную инфраструктуру, на левом берегу вместе с дорогами ОЭЗ прокладываются и дороги на прилегающей территории. Здесь в скором времени будет сдан детский сад, появится школа, строятся жилые дома, то есть вырастает новый современный и очень красивый район Дубны. Город в виде налогов получил за 9 месяцев текущего года 40 млн. рублей. И это только начало. ОЭЗ успешно развивается, значит, и налоги в городской бюджет будут увеличиваться. Надеюсь, что и дальнейшая совместная работа на благо города и региона, для развития страны будет такой же успешной. В том, что инновационная территория успешно развивается, есть большой вклад людей, которые стояли у истоков ее образования. Официально ОЭЗ «Дубна» начала свою деятельность в декабре 2005 года, когда было принято Постановление РФ о ее создании. А вот подготовительная работа заняла более десятка лет. Буквально с «чистого листа» разрабатывали пакет документов на открытый федеральный конкурс в то время глава города Валерий Прох и Александр Рац, который является соавтором нового закона об особых экономических зонах, а в первые годы реализации проекта возглавлял территориальное управление РосОЭЗ по Московской области. Конкурс среди десятков городов из 41 региона страны был выигран, проект вступил в практическую реализацию. Экскурс в историю от «отцов-основателей» погрузил участников праздничного мероприятия в далекие 90-е. Поздравляя коллектив с юбилеем, директор НП «Центр содействия развитию инновационных территориальных кластеров в г. Дубне» Александр Рац пожелал, чтобы ОЭЗ «Дубна» стала известной не только в нашей стране, но заняла достойное место среди успешных инновационных территорий мира. В том, что инновационная территория успешно развивается, есть большой вклад людей, которые стояли у истоков ее образования. Официально ОЭЗ «Дубна» начала свою деятельность в декабре 2005 года, когда было принято Постановление РФ о ее создании. А вот подготовительная работа заняла более десятка лет. Буквально с «чистого листа» разрабатывали пакет документов на открытый федеральный конкурс в то время глава города Валерий Прох и Александр Рац, который является соавтором нового закона об особых экономических зонах, а в первые годы реализации проекта возглавлял территориальное управление РосОЭЗ по Московской области. Конкурс среди десятков городов из 41 региона страны был выигран, проект вступил в практическую реализацию. Экскурс в историю от «отцов-основателей» погрузил участников праздничного мероприятия в далекие 90-е. Поздравляя коллектив с юбилеем, директор НП «Центр содействия развитию инновационных территориальных кластеров в г. Дубне» Александр Рац пожелал, чтобы ОЭЗ «Дубна» стала известной не только в нашей стране, но заняла достойное место среди успешных инновационных территорий мира. Об этом говорил и вице-директор Объединенного института ядерных исследований Михаил Иткис:

- Мы рады, что сегодня особая экономическая зона крепко стоит на ногах, что часть тех разработок, которые делались в нашем международном институте, привлекли инвесторов, и резиденты уже используют наработки ОИЯИ. Это сотрудничество имеет свою большую перспективу и на будущее. Акционерному обществу 10 лет, ОИЯИ - 60. Но независимо от разницы в возрасте, мы дружно идем вперед, обогащая друг друга, и готовы дальше вносить свой вклад в общее дело. Об этом говорил и вице-директор Объединенного института ядерных исследований Михаил Иткис:- Мы рады, что сегодня особая экономическая зона крепко стоит на ногах, что часть тех разработок, которые делались в нашем международном институте, привлекли инвесторов, и резиденты уже используют наработки ОИЯИ. Это сотрудничество имеет свою большую перспективу и на будущее. Акционерному обществу 10 лет, ОИЯИ - 60. Но независимо от разницы в возрасте, мы дружно идем вперед, обогащая друг друга, и готовы дальше вносить свой вклад в общее дело. В завершение праздничного собрания Алексей Марин вручил благодарственные письма представителям администрации г. Дубны, руководителям градообразующих предприятий, компаний-резидентов, сотрудникам особой экономической зоны «Дубна». Он еще раз поблагодарил специалистов Управляющей компании за большую профессиональную ответственность: «Надеюсь, что мы по-прежнему будем делать все для того, чтобы ОЭЗ была привлекательной для компаний, чтобы считалось престижным стать ее резидентом!». В завершение праздничного собрания Алексей Марин вручил благодарственные письма представителям администрации г. Дубны, руководителям градообразующих предприятий, компаний-резидентов, сотрудникам особой экономической зоны «Дубна». Он еще раз поблагодарил специалистов Управляющей компании за большую профессиональную ответственность: «Надеюсь, что мы по-прежнему будем делать все для того, чтобы ОЭЗ была привлекательной для компаний, чтобы считалось престижным стать ее резидентом!». На снимках:

1. С юбилеем коллектив поздравил первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин.

2. Участники торжественного собрания в большом конференц-зале Конгресс-центра ОЭЗ.



На снимках:1. С юбилеем коллектив поздравил первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин.2. Участники торжественного собрания в большом конференц-зале Конгресс-центра ОЭЗ. В Мой Мир Share