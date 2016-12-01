ОЭЗ "Дубна" Японских телезрителей познакомят с резидентом ОЭЗ «Дубна» Японская телекомпания «Эн-Эйч-Кей» готовит репортаж о сотрудничестве двух стран в сфере инновационных биомедицинских технологий. В качестве примера телекомпания расскажет о деятельности резидента подмосковной ОЭЗ «Дубна» компании «Аркрэй». В преддверие визита в Японию в середине декабря 2016 года президента РФ Владимира Путина телекомпания «Эн-Эйч-Кей» готовит к эфиру репортажи, рассказывающие о практических примерах сотрудничества между нашими странами. В особую экономическую зону «Дубна» съемочная группа телекомпании решила приехать по нескольким причинам. Во-первых, это территория приоритетного развития высокотехнологичного бизнеса, во-вторых, здесь локализуют свои разработки, строят производства не только отечественные, но и компании c иностранным капиталом, первым пунктом - резидент «АРКРЭЙ» является дочерней компанией мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования для диагностики сахарного диабета корпорации ARKRAY. О реализации проекта, взаимодействии сторон, возможностях ОЭЗ и продукции резидента, которая сегодня завоевывает российский рынок, и пойдет речь в будущем репортаже. В преддверие визита в Японию в середине декабря 2016 года президента РФ Владимира Путина телекомпания «Эн-Эйч-Кей» готовит к эфиру репортажи, рассказывающие о практических примерах сотрудничества между нашими странами. В особую экономическую зону «Дубна» съемочная группа телекомпании решила приехать по нескольким причинам. Во-первых, это территория приоритетного развития высокотехнологичного бизнеса, во-вторых, здесь локализуют свои разработки, строят производства не только отечественные, но и компании c иностранным капиталом, первым пунктом - резидент «АРКРЭЙ» является дочерней компанией мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования для диагностики сахарного диабета корпорации ARKRAY. О реализации проекта, взаимодействии сторон, возможностях ОЭЗ и продукции резидента, которая сегодня завоевывает российский рынок, и пойдет речь в будущем репортаже. Корреспондента телекомпании «Эн-Эйч-Кей» Цукагоси Сэйити интересует все - почему для реализации проекта была выбрана территория особой экономическая зоны в Дубне, как подбирались и обучались работе специалисты, насколько выгодно вести бизнес в России и чего уже достигла компания-резидент? Поделиться опытом локализации бизнеса на российской территории из Японии в Дубну специально прилетел генеральный директор ООО «АРКРЭЙ» господин Саката Тэцуя. Рассказать есть о чем. Так, например, летом 2016 года резидент отгрузил первую партию нового высококачественного продукта – тест полосок для анализаторов мочи Aution Sticks. А уже к концу года число тест полосок, вывезенных с территории дубненской ОЭЗ, составит порядка 6 миллионов штук. Что касается портативных глюкометров, то их число может достичь к этому же периоду порядка 200 тысяч, а число тест полосок к ним до 20 миллионов штук. Так что компания с японским капиталом основательно заняла свою нишу на отечественном рынке. Корреспондента телекомпании «Эн-Эйч-Кей» Цукагоси Сэйити интересует все - почему для реализации проекта была выбрана территория особой экономическая зоны в Дубне, как подбирались и обучались работе специалисты, насколько выгодно вести бизнес в России и чего уже достигла компания-резидент? Поделиться опытом локализации бизнеса на российской территории из Японии в Дубну специально прилетел генеральный директор ООО «АРКРЭЙ» господин Саката Тэцуя. Рассказать есть о чем. Так, например, летом 2016 года резидент отгрузил первую партию нового высококачественного продукта – тест полосок для анализаторов мочи Aution Sticks. А уже к концу года число тест полосок, вывезенных с территории дубненской ОЭЗ, составит порядка 6 миллионов штук. Что касается портативных глюкометров, то их число может достичь к этому же периоду порядка 200 тысяч, а число тест полосок к ним до 20 миллионов штук. Так что компания с японским капиталом основательно заняла свою нишу на отечественном рынке. - Я не удивлен, что ведущий международный телеканал Японии, который в мире ставят на уровень Би-Би-Си, заинтересовался «Дубной» и ее резидентом, - комментирует работу японской съемочной группы в ОЭЗ заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Сегодня российско-японские отношения, благодаря усилиям общественности и руководства государств с обеих сторон, находятся на достаточно высоком уровне. А здесь, в особой экономической зоне, можно увидеть развитие сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций на практике: конкретные люди совместно реализуют очень нужный нашей стране проект, и благодаря этому взаимодействию выигрывают обе стороны – российское здравоохранение и японский бизнес. - Я не удивлен, что ведущий международный телеканал Японии, который в мире ставят на уровень Би-Би-Си, заинтересовался «Дубной» и ее резидентом, - комментирует работу японской съемочной группы в ОЭЗ заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Сегодня российско-японские отношения, благодаря усилиям общественности и руководства государств с обеих сторон, находятся на достаточно высоком уровне. А здесь, в особой экономической зоне, можно увидеть развитие сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций на практике: конкретные люди совместно реализуют очень нужный нашей стране проект, и благодаря этому взаимодействию выигрывают обе стороны – российское здравоохранение и японский бизнес. Репортаж о резиденте особой экономической зоны «Дубна» планируется к выходу в эфир в декабре этого года. Его увидят не только в Японии, но и по каналам спутниковой связи – в Азии, Европе, США. Репортаж о резиденте особой экономической зоны «Дубна» планируется к выходу в эфир в декабре этого года. Его увидят не только в Японии, но и по каналам спутниковой связи – в Азии, Европе, США. Для справки:

Телекомпания «Эн-Эйч-Кей» работает в России с 1956 года, освещая важнейшие события российской политической и социально-экономической жизни для японских телезрителей. В России помимо Москвы, корреспондентские пункты «Эн-Эйч-Кей» расположены во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Крупнейший медиа-холдинг и общественная телекомпания Японии располагает пятью телеканалами, которые благодаря спутниковому телевидению вещают в Азии и странах Европы. Зрителями телекомпании является без преувеличения, все население Японии, а ее репортажи интересны как профессионалам, так и простым зрителям. Для справки:Телекомпания «Эн-Эйч-Кей» работает в России с 1956 года, освещая важнейшие события российской политической и социально-экономической жизни для японских телезрителей. В России помимо Москвы, корреспондентские пункты «Эн-Эйч-Кей» расположены во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Крупнейший медиа-холдинг и общественная телекомпания Японии располагает пятью телеканалами, которые благодаря спутниковому телевидению вещают в Азии и странах Европы. Зрителями телекомпании является без преувеличения, все население Японии, а ее репортажи интересны как профессионалам, так и простым зрителям. На снимке: генеральный директор ООО «АРКРЭЙ» Саката Тэцуя (первый от оператора) – об инновационных разработках, ведущихся в новой лаборатории компании.



На снимке: генеральный директор ООО «АРКРЭЙ» Саката Тэцуя (первый от оператора) – об инновационных разработках, ведущихся в новой лаборатории компании. В Мой Мир Share