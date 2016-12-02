ОЭЗ "Дубна" Таможенный пост «Дубна» делится опытом с коллегами Со всех концов страны в ОЭЗ «Дубна» приехали перенять опыт дубненских таможенников руководители и специалисты таможенных структур, курирующих российские ОЭЗ, свободные экономические зоны, другие инновационные территории. Это был первый такого уровня семинар, его организаторы - ФТС России и Российская таможенная академия. В особую экономическую зону «Дубна» изучить опыт таможенного поста приехали руководители таможенных органов, в компетенцию которых входит организация таможенного оформления ОЭЗ, свободных таможенных зон, технопарков, других территорий опережающего развития. География самая широкая – Дальневосточное, Северо-Западное, Уральское, Приволжское, Южное и Сибирское таможенные управления, Крым и Калининград – всего представители почти 15 городов. То, что мероприятие было организовано именно на территории подмосковной ОЭЗ, вполне объяснимо. Специалистам таможенного поста «Дубна», курирующего деятельность резидентов особой экономической зоны, есть что рассказать и показать своим коллегам. Это был первый такого уровня семинар, его организаторы - ФТС России и Российская таможенная академия. В особую экономическую зону «Дубна» изучить опыт таможенного поста приехали руководители таможенных органов, в компетенцию которых входит организация таможенного оформления ОЭЗ, свободных таможенных зон, технопарков, других территорий опережающего развития. География самая широкая – Дальневосточное, Северо-Западное, Уральское, Приволжское, Южное и Сибирское таможенные управления, Крым и Калининград – всего представители почти 15 городов. То, что мероприятие было организовано именно на территории подмосковной ОЭЗ, вполне объяснимо. Специалистам таможенного поста «Дубна», курирующего деятельность резидентов особой экономической зоны, есть что рассказать и показать своим коллегам. Приветствуя участников семинара, начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук отметил, что вся работа с инвесторами особой экономической зоны ведется при активной поддержке ФТС и в первую очередь - в тесном взаимодействии с Управляющей компанией ОЭЗ. Результаты такого сотрудничества налицо. Сегодня таможенный пост «Дубна» - это один из самых современных высокотехнологичных таможенных комплексов. Для реализации инновационных проектов с резидентами ведется планомерная работа, применяются самые новейшие разработки в области таможенных услуг, систем безопасности и средств идентификации. Об этих и других функциях поста гостям подробно рассказала начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Ольга Шамшина. Она затронула такие темы, как таможенное декларирование, транзит, хранение продукции инвесторов на территории ОЭЗ, таможенный контроль в отношении ввозимых и вывозимых товаров и другие. Шла речь и о применяемых специалистами таможни современных информационных технологиях, которые помогают сократить время производимых операций, упростить логистику и сам процесс таможенных процедур. - Несмотря на то, что это только первый ознакомительный семинар, я для себя почерпнул достаточно полезной информации, - поделился впечатлениями первый заместитель начальника Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления полковник таможенной службы Дмитрий Линник. - Сейчас уже стали обычными такие понятия, как технопарки, ОЭЗ. В стране создаются новые подобные территории, и для того, чтобы исключить какие-то проблемы, связанные с таможенными процедурами, взаимодействием государственных органов и резидентов, такие встречи просто необходимы. Этот семинар дал понять, как должна быть организована работа на инновационной территории. Думаю, что многие его участники, руководители таможенных постов обязательно применят в своей практике опыт «Дубны». - Несмотря на то, что это только первый ознакомительный семинар, я для себя почерпнул достаточно полезной информации, - поделился впечатлениями первый заместитель начальника Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления полковник таможенной службы Дмитрий Линник. - Сейчас уже стали обычными такие понятия, как технопарки, ОЭЗ. В стране создаются новые подобные территории, и для того, чтобы исключить какие-то проблемы, связанные с таможенными процедурами, взаимодействием государственных органов и резидентов, такие встречи просто необходимы. Этот семинар дал понять, как должна быть организована работа на инновационной территории. Думаю, что многие его участники, руководители таможенных постов обязательно применят в своей практике опыт «Дубны». На снимках:

1. Начальник отдела по взаимодействию с резидентами Петр Пермяков рассказал о проекте ОЭЗ «Дубна».

2. Участники семинара.



На снимках:1. Начальник отдела по взаимодействию с резидентами Петр Пермяков рассказал о проекте ОЭЗ «Дубна».2. Участники семинара. В Мой Мир Share