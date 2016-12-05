14 новых компаний могут стать резидентами ОЭЗ «Дубна»

Это будет первая защита проектов потенциальных резидентов особой экономической зоны «Дубна» в министерстве инвестиций и инноваций Московской области. Напомним, что 22 сентября 2016 года Минэкономразвития России передало часть полномочий по управлению ОЭЗ правительству Подмосковья. Теперь регион выполняет функции государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории в границах ОЭЗ и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур.

В зону ответственности областного правительства вошли также функции, касающиеся непосредственно компаний-резидентов, в том числе утверждение их проектов на Экспертном совете, подписание соглашений об осуществлении инвесторами инновационной деятельности на территории ОЭЗ, а также дальнейший контроль исполнения ими своих обязательств.

В один день будут проведены два Экспертных совета - по технико-внедренческим и промышленно-производственным особым экономическим зонам. За всю историю существования ОЭЗ «Дубна» такое число компаний одновременно будет представлено на них впервые. Свои бизнес-планы планируют защищать сразу 14 новых компаний, изъявивших желание локализовать свой бизнес на территории подмосковной ОЭЗ. 8 из них планируют вести промышленно-производственную деятельность, 6 - технико-внедренческую.

- Сферы деятельности потенциальных резидентов ОЭЗ «Дубна» самые различные, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, который будет возглавлять Экспертные советы. – Это машиностроение, медицина, телекоммуникации, микроэлектроника и другие. Компании запланировали инвестировать в осуществление своих проектов более 2,6 миллиарда рублей и создать на территории ОЭЗ 471 рабочее место.

В случае одобрения представленных бизнес-планов статус резидента ОЭЗ «Дубна» компании получат после заключения соглашения о ведении на территории особой экономической зоны производственной и технико-внедренческой деятельности.

Еще 4 действующих резидента ОЭЗ «Дубна» представят на Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам бизнес-планы для внесения изменений в ранее заключенные соглашения. Изменения касаются увеличения объема инвестиций и площади под строительство на территории ОЭЗ «Дубна» собственных объектов, а также корректировки сроков строительства.