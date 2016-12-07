Национальное радио Швейцарии готовит репортаж об ОЭЗ «Дубна»

- Первоначальной целью моего приезда в Дубну было рассказать нашим радиослушателям об истории наукограда и всемирно известного Объединенного института ядерных исследований, - говорит главный корреспондент RTS Изабель Корназ. – Но когда узнала, что здесь расположена и особая экономическая зона, решила, что показать ее деятельность будет не менее интересно.

О национальной телерадиокомпании RTS кратко. Вещает на трех официальных языках – французском, немецком и итальянском. Это самое крупное СМИ в Швейцарии, которое существует за счет финансирования населения. Темы различные - экономика, политика, культура, спорт. Изабель пишет, в том числе, о науке, работает постоянным корреспондентом в России именно для франкоговорящих радиослушателей.

Начальник отдела по привлечению резидентов Петр Пермяков подробно познакомил гостью не только с направлениями, в которых ведут свою деятельность резиденты ОЭЗ, ее инфраструктурой и перспективами развития, рассказал о взаимодействии между учеными Объединенного института и специалистами особой экономической зоны. На выставке в Конгрес-центре речь также шла о нескольких проектах, которые, по мнению швейцарского корреспондента, заинтересуют радиослушателей RTS, о стартапах и реализующих их молодых ученых и предпринимателях.

- Я рада, что смогла побывать здесь, и так много узнать об ОЭЗ, - комментирует Изабель Корназ. – Можно верить, что у этой инновационной территории, ее инвесторов есть хорошие перспективы. А рассказ о Дубне, ОИЯИ и особой экономической зоне прозвучит на национальном радио RTS через две недели в часовой программе о науке «CQFD».