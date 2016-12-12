ОЭЗ "Дубна" Новая разработка резидента ОЭЗ «Дубна» для рынка автомобилей с пробегом в России Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «КарОператор Инжиниринг» в 2016 году стала основным партнером Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и выходит на рынок информационных услуг для автомобильного бизнеса с новой разработкой. В 2016 году в партнерстве с Ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Группа компаний «КарОператор» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «КарОператор Инжиниринг») представила автомобильному сообществу проект «Национальная база данных автомобилей» (НБДА). Суть нового проекта - создание на территории Российской Федерации единой базы автомобилей, в которой можно будет получить исчерпывающую, а главное, достоверную информацию об их истории. Причем, истории не только продаж (реальное число автовладельцев), но также пробега, слесарного и кузовного ремонта, страхования КАСКО и ОСАГО, приобретения в кредит, залогов, таможенного оформления и даже работы в такси и тяжелых условиях Крайнего Севера. В 2016 году в партнерстве с Ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Группа компаний «КарОператор» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «КарОператор Инжиниринг») представила автомобильному сообществу проект «Национальная база данных автомобилей» (НБДА). Суть нового проекта - создание на территории Российской Федерации единой базы автомобилей, в которой можно будет получить исчерпывающую, а главное, достоверную информацию об их истории. Причем, истории не только продаж (реальное число автовладельцев), но также пробега, слесарного и кузовного ремонта, страхования КАСКО и ОСАГО, приобретения в кредит, залогов, таможенного оформления и даже работы в такси и тяжелых условиях Крайнего Севера. Глобальная цель проекта НБДА - «обелить» рынок автомобилей с пробегом, что, по большому счету, будет полезным абсолютно всем участникам автомобильного сообщества: дистрибьюторам и автодилерам, кредитным организациям и страховому сектору, а в первую очередь автовладельцам. Глобальная цель проекта НБДА - «обелить» рынок автомобилей с пробегом, что, по большому счету, будет полезным абсолютно всем участникам автомобильного сообщества: дистрибьюторам и автодилерам, кредитным организациям и страховому сектору, а в первую очередь автовладельцам. Проект «Национальная база данных автомобилей» грандиозен по масштабам, а в его реализацию вовлечено множество различных организаций и структур. Осуществлению проекта содействуют Минпромторг России, основные отечественные дистрибьюторы, идет активный обмен данными с дилерскими сетями и финансовыми структурами, есть договоренности со страховыми компаниями и агентствами по статистике. Все это позволяет делать выводы о больших перспективах НБДА в самом ближайшем будущем. Проект «Национальная база данных автомобилей» грандиозен по масштабам, а в его реализацию вовлечено множество различных организаций и структур. Осуществлению проекта содействуют Минпромторг России, основные отечественные дистрибьюторы, идет активный обмен данными с дилерскими сетями и финансовыми структурами, есть договоренности со страховыми компаниями и агентствами по статистике. Все это позволяет делать выводы о больших перспективах НБДА в самом ближайшем будущем. - Основной задачей, стоящей перед нашими разработчиками, было – создать условия для максимально простой и быстрой интеграции НБДА с системами участников проекта, а также обеспечить им легкий доступ к информации об истории автомобиля, - поясняет исполнительный директор «Национальной базы данных автомобилей» Борис Беленький. - Наши программисты блестяще с этим справились, благодаря чему сегодня мы имеем возможность оперативно собирать и консолидировать информацию от всех поставщиков и структурированно передавать ее автовладельцам, автомобильным дилерам, дистрибьюторам, страховым и кредитным организациям. - Основной задачей, стоящей перед нашими разработчиками, было – создать условия для максимально простой и быстрой интеграции НБДА с системами участников проекта, а также обеспечить им легкий доступ к информации об истории автомобиля, - поясняет исполнительный директор «Национальной базы данных автомобилей» Борис Беленький. - Наши программисты блестяще с этим справились, благодаря чему сегодня мы имеем возможность оперативно собирать и консолидировать информацию от всех поставщиков и структурированно передавать ее автовладельцам, автомобильным дилерам, дистрибьюторам, страховым и кредитным организациям. Несмотря на то, что проект НБДА стартовал совсем недавно - в марте 2016 года – имеющейся базой уже сейчас успешно пользуется множество автодилеров, а со дня на день ожидается запуск системы в промышленную эксплуатацию, в том числе, и для физических лиц. По мнению Олега Мосеева, президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», курирующей проект, это стало возможным во многом благодаря реализации новой разработки в условиях особой экономической зоны «Дубна». Несмотря на то, что НБДА - некоммерческий проект, ресурсы для его осуществления требуются весьма и весьма серьезные. Действующие в ОЭЗ льготы по налогообложению и преференции позволяют снизить эти затраты в разы. Несмотря на то, что проект НБДА стартовал совсем недавно - в марте 2016 года – имеющейся базой уже сейчас успешно пользуется множество автодилеров, а со дня на день ожидается запуск системы в промышленную эксплуатацию, в том числе, и для физических лиц. По мнению Олега Мосеева, президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», курирующей проект, это стало возможным во многом благодаря реализации новой разработки в условиях особой экономической зоны «Дубна». Несмотря на то, что НБДА - некоммерческий проект, ресурсы для его осуществления требуются весьма и весьма серьезные. Действующие в ОЭЗ льготы по налогообложению и преференции позволяют снизить эти затраты в разы. - Уже в ближайшее время «Национальная база данных автомобилей» станет драйвером на рынке автомобилей с пробегом, - говорит о своем «детище» Олег Мосеев. - Все участники автомобильного сообщества отдают себе отчет в том, что прозрачность истории автомобиля - это то, чего не хватало всем, и то, что принесет ощутимую пользу каждому. - Уже в ближайшее время «Национальная база данных автомобилей» станет драйвером на рынке автомобилей с пробегом, - говорит о своем «детище» Олег Мосеев. - Все участники автомобильного сообщества отдают себе отчет в том, что прозрачность истории автомобиля - это то, чего не хватало всем, и то, что принесет ощутимую пользу каждому. - Ни для кого не секрет, что покупка подержанной машины сродни лотерее, и не так много шансов вытянуть выигрышный билет, - комментирует зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Проект резидента ОЭЗ «Дубна», выполненный в партнерстве с РОАД, в корне изменит ситуацию на вторичном рынке автомобилей в Российской Федерации. Единая централизованная база данных – это путь к цивилизованному рынку, прозрачности сделок по покупке и продаже автомобилей с пробегом. - Ни для кого не секрет, что покупка подержанной машины сродни лотерее, и не так много шансов вытянуть выигрышный билет, - комментирует зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Проект резидента ОЭЗ «Дубна», выполненный в партнерстве с РОАД, в корне изменит ситуацию на вторичном рынке автомобилей в Российской Федерации. Единая централизованная база данных – это путь к цивилизованному рынку, прозрачности сделок по покупке и продаже автомобилей с пробегом. Необходимо отметить, что Группой компаний «КарОператор» уже много лет реализуются масштабные инновационные проекты для автомобильных дистрибьюторов и дилерских центров. Это позволяет компании создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции. Необходимо отметить, что Группой компаний «КарОператор» уже много лет реализуются масштабные инновационные проекты для автомобильных дистрибьюторов и дилерских центров. Это позволяет компании создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции. На снимке: разработка и согласование технического задания – важный этап работы над проектом.



На снимке: разработка и согласование технического задания – важный этап работы над проектом. В Мой Мир Share