ОЭЗ "Дубна" Новые резиденты ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты около 2,6 млрд. рублей 13 компаний, претендующих на получение статуса резидента ОЭЗ «Дубна», с общим объемом инвестиций около 2,6 млрд. рублей одобрены экспертными советами правительства Московской области. Свой бизнес на территории особой экономической зоны «Дубна» будут осуществлять 13 новых компаний, проекты которых одобрены экспертными советами по промышленно-производственным и технико-внедренческим ОЭЗ, состоявшимися 15 декабря в правительстве Московской области. Такое число потенциальных резидентов одновременно «Дубна» представила впервые: на первом совете компании защитили 6 бизнес-планов, на втором - 7. Заседания экспертных советов провел заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Свой бизнес на территории особой экономической зоны «Дубна» будут осуществлять 13 новых компаний, проекты которых одобрены экспертными советами по промышленно-производственным и технико-внедренческим ОЭЗ, состоявшимися 15 декабря в правительстве Московской области. Такое число потенциальных резидентов одновременно «Дубна» представила впервые: на первом совете компании защитили 6 бизнес-планов, на втором - 7. Заседания экспертных советов провел заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Стоит отметить, что проекты 11 компаний предполагают строительство на обеих площадках ОЭЗ «Дубна» собственных полномасштабных объектов - заводов, фабрик, лабораторно-производственных корпусов. Стоит отметить, что проекты 11 компаний предполагают строительство на обеих площадках ОЭЗ «Дубна» собственных полномасштабных объектов - заводов, фабрик, лабораторно-производственных корпусов. Итак, поддержку экспертных советов получили: Итак, поддержку экспертных советов получили: Промышленно-производственные компании

ООО «АвиаПром» - создание производственного комплекса по разработке и внедрению инновационных технологических процессов изготовления сверхточных деталей, сборочных единиц и агрегатов для авиационной промышленности. - создание производственного комплекса по разработке и внедрению инновационных технологических процессов изготовления сверхточных деталей, сборочных единиц и агрегатов для авиационной промышленности. На земельном участке в 1 га компания планирует построить завод общей площадью 6 000 кв. метров. Строительство предполагается завершить во втором квартале 2020 года, но производство начнется уже после сдачи первой очереди в конце 2018 года. На предприятии будут трудиться более 70 сотрудников, а общий объем инвестиций в проект составит 312,8 млн. руб. На земельном участке в 1 га компания планирует построить завод общей площадью 6 000 кв. метров. Строительство предполагается завершить во втором квартале 2020 года, но производство начнется уже после сдачи первой очереди в конце 2018 года. На предприятии будут трудиться более 70 сотрудников, а общий объем инвестиций в проект составит 312,8 млн. руб. В результате реализации проекта к 2020 году «АвиаПром» сможет занять 5-10% доступного рынка, а благодаря преимуществам и выгодам, которые сможет предоставить своим покупателям, к 2025 году рассчитывает увеличить свое присутствие на рынке до 20 %. В результате реализации проекта к 2020 году «АвиаПром» сможет занять 5-10% доступного рынка, а благодаря преимуществам и выгодам, которые сможет предоставить своим покупателям, к 2025 году рассчитывает увеличить свое присутствие на рынке до 20 %. ООО «Биофармлаб» - совершенствование и развитие российского рынка парфюмерно-косметической продукции и биологически активных добавок к пище. - совершенствование и развитие российского рынка парфюмерно-косметической продукции и биологически активных добавок к пище. За два года компания планирует построить предприятие общей площадью 8 000 кв. метров, в третьем квартале 2019 года установить оборудование и в конце года начать производство. На автоматизированном предприятии будут заняты 40 специалистов. Общий объем инвестиций в проект составит 326,7 млн. руб. За два года компания планирует построить предприятие общей площадью 8 000 кв. метров, в третьем квартале 2019 года установить оборудование и в конце года начать производство. На автоматизированном предприятии будут заняты 40 специалистов. Общий объем инвестиций в проект составит 326,7 млн. руб. После выхода на полную мощность «Биофармлаб» полагает занять до 7% доступного отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции и до 0,4% рынка биологически активных добавок к пище. После выхода на полную мощность «Биофармлаб» полагает занять до 7% доступного отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции и до 0,4% рынка биологически активных добавок к пище. Цель проекта ООО «Завод автомобильных подшипников № 1» - выпуск надежных, качественных и доступных по цене ступичных подшипников для автомобилей отечественного и импортного производства. Цель проекта- выпуск надежных, качественных и доступных по цене ступичных подшипников для автомобилей отечественного и импортного производства. Строительство завода общей площадью 2 900 кв. метров планируется завершить во втором квартале 2018 года, и после установки оборудования в третьем квартале начать производство. Бизнес-планом предусмотрены инвестиции в размере 173,4 млн. руб. и создание 26 рабочих мест. Строительство завода общей площадью 2 900 кв. метров планируется завершить во втором квартале 2018 года, и после установки оборудования в третьем квартале начать производство. Бизнес-планом предусмотрены инвестиции в размере 173,4 млн. руб. и создание 26 рабочих мест. Компания предполагает занять до 8% отечественного рынка автомобильных ступичных подшипников. Основными потребителями продукции станут владельцы легковых автомобилей. Компания предполагает занять до 8% отечественного рынка автомобильных ступичных подшипников. Основными потребителями продукции станут владельцы легковых автомобилей. ООО «Полекс Бьюти» планирует обеспечить потребителей качественными профессиональными косметическими средствами российского производства. планирует обеспечить потребителей качественными профессиональными косметическими средствами российского производства. Для реализации проекта будут построены производственные здания площадью 3000 кв. метров. В первом квартале 2019 года предполагается завершить строительство первой очереди, а в четвертом квартале начать выпуск продукции. На новом предприятии будет создано 36 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 136, 4 млн. руб. Для реализации проекта будут построены производственные здания площадью 3000 кв. метров. В первом квартале 2019 года предполагается завершить строительство первой очереди, а в четвертом квартале начать выпуск продукции. На новом предприятии будет создано 36 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 136, 4 млн. руб. Оптовые клиенты продукции компании – дистрибьюторы, дилеры, салоны красоты, магазины профессиональной косметики. «Полекс Бьюти» полагает, что в результате реализации проекта сможет занять до 7% рынка профессиональной косметики в России. Оптовые клиенты продукции компании – дистрибьюторы, дилеры, салоны красоты, магазины профессиональной косметики. «Полекс Бьюти» полагает, что в результате реализации проекта сможет занять до 7% рынка профессиональной косметики в России. ООО «Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ-Галс» - производство ультразвукового, моечного, гальванического и сушильного оборудования, расходных материалов и принадлежностей к ним. - производство ультразвукового, моечного, гальванического и сушильного оборудования, расходных материалов и принадлежностей к ним. Компания построит помещения площадью 1 480 кв. метров, создаст 40 рабочих мест, инвестирует в проект 49,5 млн. руб. Компания построит помещения площадью 1 480 кв. метров, создаст 40 рабочих мест, инвестирует в проект 49,5 млн. руб. Производство продукции планируется начать в 2019 году. В результате реализации проекта фабрика предполагает занять до 15% рынка ультразвукового оборудования Российской Федерации. В продукции заинтересованы промышленные предприятия, медицинские учреждения, научные организации, ТЭК, малый и средний бизнес. Производство продукции планируется начать в 2019 году. В результате реализации проекта фабрика предполагает занять до 15% рынка ультразвукового оборудования Российской Федерации. В продукции заинтересованы промышленные предприятия, медицинские учреждения, научные организации, ТЭК, малый и средний бизнес. ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» - локализация на территории России производства медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. - локализация на территории России производства медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Для осуществления проекта компании необходимо возвести корпуса общей площадью 3 000 кв. метров. Производство запланировано начать в 2019 году. Инвестиции в проект составят 208,8 млн. руб., будет создано 20 рабочих мест. Для осуществления проекта компании необходимо возвести корпуса общей площадью 3 000 кв. метров. Производство запланировано начать в 2019 году. Инвестиции в проект составят 208,8 млн. руб., будет создано 20 рабочих мест. Сегодня российский рынок данной продукции поровну делят компании из США и Великобритании. С выходом на полную мощность «Фабрика радиотерапевтической техники» предполагает занять до 50% отечественного рынка медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Сегодня российский рынок данной продукции поровну делят компании из США и Великобритании. С выходом на полную мощность «Фабрика радиотерапевтической техники» предполагает занять до 50% отечественного рынка медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Компании технико-внедренческой направленности

ООО «Грасис-Тех» - создание высокоэффективного импортозамещающего производства инновационной газоразделительной продукции. Основным продуктом является высокоэффективный половолоконный нанокомпозитный газоразделительный мембранный модуль, производимый на основе мембранного элемента, который в свою очередь состоит из половолоконной газоразделительной мембраны, с помощью которой происходит разделение газов по компонентам. Совокупность уникальных свойств мембраны дает возможность ее применения для подготовки любых углеводородных газов. Компании технико-внедренческой направленности- создание высокоэффективного импортозамещающего производства инновационной газоразделительной продукции. Основным продуктом является высокоэффективный половолоконный нанокомпозитный газоразделительный мембранный модуль, производимый на основе мембранного элемента, который в свою очередь состоит из половолоконной газоразделительной мембраны, с помощью которой происходит разделение газов по компонентам. Совокупность уникальных свойств мембраны дает возможность ее применения для подготовки любых углеводородных газов. Общий объем инвестиций в проект составит 698,7 млн. руб., будет создано 45 новых рабочих мест. Для осуществления проекта компания построит производственно-складской комплекс площадью 6 048 кв. метров. До второго квартала 2018 года планируется завершить капитальное строительство, установку оборудования, и с третьего квартала начать производство продукции. К пятому году реализации проекта «Грасис-Тех» намерен занять около 30% отечественного рынка газоразделительных мембранных модулей. Основными потребителями продукции станут предприятия нефтегазовой отрасли, один из крупнейших - «Газпром», с которым уже есть договоренность о поставках. ООО «Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ» - разработка и производство двигателей, их компонентов для транспортных средств и беспилотной техники, а также разработка и производство источников питания различного применения. - разработка и производство двигателей, их компонентов для транспортных средств и беспилотной техники, а также разработка и производство источников питания различного применения. Потенциальными покупателями произведенных компанией лодочных моторов могут стать не только физлица и коммерческие организации, но и госзаказчики – МЧС и Минобороны России. Преимущества лодочных моторов - это повышенная надёжность и проходимость, высокая топливная эффективность и низкие эксплуатационные расходы, а также наличие передовых электронных компонентов и низкая по сравнению с аналогами стоимость. А планируемые к выпуску аккумуляторы будут обладать повышенной емкостью и полностью производиться из отечественного сырья и материалов. Потенциальными покупателями произведенных компанией лодочных моторов могут стать не только физлица и коммерческие организации, но и госзаказчики – МЧС и Минобороны России. Преимущества лодочных моторов - это повышенная надёжность и проходимость, высокая топливная эффективность и низкие эксплуатационные расходы, а также наличие передовых электронных компонентов и низкая по сравнению с аналогами стоимость. А планируемые к выпуску аккумуляторы будут обладать повышенной емкостью и полностью производиться из отечественного сырья и материалов. Общий объем инвестиций в проект составит 219,7 млн. руб., на автоматизированном производстве будут трудиться 26 специалистов. Компания планирует построить на территории ОЭЗ «Дубна» корпуса площадью 4000 кв. метров, начать производство уже в третьем квартале 2018 года, и с выходом на полную мощность занять 10% отечественного рынка лодочных моторов и 5% рынка аккумуляторных батарей типоразмера 18650 – сегмента, в котором пока нет российских производителей. Общий объем инвестиций в проект составит 219,7 млн. руб., на автоматизированном производстве будут трудиться 26 специалистов. Компания планирует построить на территории ОЭЗ «Дубна» корпуса площадью 4000 кв. метров, начать производство уже в третьем квартале 2018 года, и с выходом на полную мощность занять 10% отечественного рынка лодочных моторов и 5% рынка аккумуляторных батарей типоразмера 18650 – сегмента, в котором пока нет российских производителей. Цель проекта ООО «ТЭК-электроникс» - обеспечить население России качественными и доступными охранными и сервисными системами для транспортных средств. Телематическая GSM-автосигнализация и система управления климатом разработки специалистов «ТЭК-электроникс» будут обладать улучшенными характеристиками и функциональными возможностями по сравнению с аналогичной продукцией при более низкой цене.



Для осуществления проекта планируется возвести здание площадью 2000 кв. метров, создать 61 рабочее место, и после введения первой очереди в третьем квартале 2018 года начать производство. - обеспечить население России качественными и доступными охранными и сервисными системами для транспортных средств. Телематическая GSM-автосигнализация и система управления климатом разработки специалистов «ТЭК-электроникс» будут обладать улучшенными характеристиками и функциональными возможностями по сравнению с аналогичной продукцией при более низкой цене.Для осуществления проекта планируется возвести здание площадью 2000 кв. метров, создать 61 рабочее место, и после введения первой очереди в третьем квартале 2018 года начать производство. ООО «РобустКрашер» - разработка и производство оборудования для утилизации и переработки строительных отходов. - разработка и производство оборудования для утилизации и переработки строительных отходов. Компания инвестирует в проект 87,8 млн. руб., создаст 27 рабочих мест, построит здание площадью 1400 кв. метров. Начать производство планируется в первом квартале 2019 года. Потенциальными покупателями оборудования являются строительные компании, компании по строительству и благоустройству дорог и придворовых территорий, по приемке повторной переработки строительных отходов, карьеры и шахты. Компания инвестирует в проект 87,8 млн. руб., создаст 27 рабочих мест, построит здание площадью 1400 кв. метров. Начать производство планируется в первом квартале 2019 года. Потенциальными покупателями оборудования являются строительные компании, компании по строительству и благоустройству дорог и придворовых территорий, по приемке повторной переработки строительных отходов, карьеры и шахты. ООО «НПО Стеклотекс» - разработка и производство перспективных и эффективных текстильных и композитных материалов из стеклянных, углеродных, кремнеземных, синтетических и других видов волокон. - разработка и производство перспективных и эффективных текстильных и композитных материалов из стеклянных, углеродных, кремнеземных, синтетических и других видов волокон. В третьем квартале 2017 года компания намерена начать строительство здания площадью 1 300 кв. метров. Здесь через год будет налажен выпуск новых видов текстильных материалов, в основном, из стекловолокон, технического, строительного, бытового и иного назначения. Также планируется в ограниченных объёмах выпускать экспериментальные образцы и опытные партии вновь созданных материалов. В продукции «НПО Стеклотекс» заинтересованы предприятия авиационной промышленность и ВПК. В третьем квартале 2017 года компания намерена начать строительство здания площадью 1 300 кв. метров. Здесь через год будет налажен выпуск новых видов текстильных материалов, в основном, из стекловолокон, технического, строительного, бытового и иного назначения. Также планируется в ограниченных объёмах выпускать экспериментальные образцы и опытные партии вновь созданных материалов. В продукции «НПО Стеклотекс» заинтересованы предприятия авиационной промышленность и ВПК. На автоматизированном производстве будут работать 12 специалистов. Общий объем инвестиций в проект составит 169 млн. руб. На автоматизированном производстве будут работать 12 специалистов. Общий объем инвестиций в проект составит 169 млн. руб. Две новых компании, которые представили бизнес-планы на экспертный совет по технико-внедренческим ОЭЗ, специализируются в сфере IT-технологий, и для реализации своих проектов будут арендовать помещения в Инновационно-технологическом центре ОЭЗ «Дубна». Это: Две новых компании, которые представили бизнес-планы на экспертный совет по технико-внедренческим ОЭЗ, специализируются в сфере IT-технологий, и для реализации своих проектов будут арендовать помещения в Инновационно-технологическом центре ОЭЗ «Дубна». Это: ООО «ГЕТМОБИТ» - разработка универсального цифрового устройства Getmobit-Box для построения сервисно-ориентированного рабочего пространства сотрудника. - разработка универсального цифрового устройства Getmobit-Box для построения сервисно-ориентированного рабочего пространства сотрудника. Технология проекта формирует новую модель организации работы, когда человек становится центром бизнес-среды и коммуникаций, а ключом к его рабочему месту выступает смартфон. Устройство позволяет создавать рабочие места там, где находится пользователь. Технология проекта формирует новую модель организации работы, когда человек становится центром бизнес-среды и коммуникаций, а ключом к его рабочему месту выступает смартфон. Устройство позволяет создавать рабочие места там, где находится пользователь. Объем инвестиций в проект составит 31 млн. руб., предполагается создать 26 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 31 млн. руб., предполагается создать 26 рабочих мест. ООО «Новые Технологии» - Разработка системы «АвтоТрекер», включающей программное обеспечение и производство бортовых устройств для сокращения издержек конечным потребителем на содержание транспорта, и построение систем логистики на базе ГЛОНАСС технологий. - Разработка системы «АвтоТрекер», включающей программное обеспечение и производство бортовых устройств для сокращения издержек конечным потребителем на содержание транспорта, и построение систем логистики на базе ГЛОНАСС технологий. Линейка датчиков и бортовых блоков не требует специальных знаний для монтажа на автомобиль, построена на беспроводных технологиях Bluetooth, с использованием современной компонентной базы. Программное обеспечение позволяет интегрировать данные в любую ERP систему предприятия (1С; SAP; Галактика), включая прикладное программное обеспечение для автоматизации рабочего места водителя. Позволяет через личный кабинет управлять подключенными услугами, отслеживать баланс, осуществлять юридически значимый документооборот. Общий объем инвестиций 35,8 млн. руб., проект будут осуществлять 55 специалистов. Линейка датчиков и бортовых блоков не требует специальных знаний для монтажа на автомобиль, построена на беспроводных технологиях Bluetooth, с использованием современной компонентной базы. Программное обеспечение позволяет интегрировать данные в любую ERP систему предприятия (1С; SAP; Галактика), включая прикладное программное обеспечение для автоматизации рабочего места водителя. Позволяет через личный кабинет управлять подключенными услугами, отслеживать баланс, осуществлять юридически значимый документооборот. Общий объем инвестиций 35,8 млн. руб., проект будут осуществлять 55 специалистов. - Учитывая результаты сегодняшних экспертных советов, всего в 2016 году ОЭЗ «Дубна» пополнили 24 инвестора, это в два раза больше запланированного, - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – И если суммировать цифры, то все вновь пришедшие компании намереваются инвестировать в осуществление своих проектов свыше 5 миллиардов рублей и создать на подмосковной территории около 1000 новых рабочих мест. Это явный успех Управляющей компании, которая такое значительное внимание уделяет привлечению резидентов, созданию комфортных условий для их работы. - Учитывая результаты сегодняшних экспертных советов, всего в 2016 году ОЭЗ «Дубна» пополнили 24 инвестора, это в два раза больше запланированного, - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – И если суммировать цифры, то все вновь пришедшие компании намереваются инвестировать в осуществление своих проектов свыше 5 миллиардов рублей и создать на подмосковной территории около 1000 новых рабочих мест. Это явный успех Управляющей компании, которая такое значительное внимание уделяет привлечению резидентов, созданию комфортных условий для их работы. Статус резидента компании получат после заключения соглашения о ведении на территории особой экономической зоны производственной и технико-внедренческой деятельности. Статус резидента компании получат после заключения соглашения о ведении на территории особой экономической зоны производственной и технико-внедренческой деятельности. Четыре действующих резидента особой экономической зоны - ООО «РЭМОС», ИП Сапожников Е.А., ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» и ООО «ФРЕРУС» представили на экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам бизнес-планы для внесения изменений в ранее заключенные соглашения. Изменения касались увеличения объема инвестиций и площади под строительство на территории ОЭЗ «Дубна» собственных объектов, корректировки сроков строительства, и также были утверждены. Четыре действующих резидента особой экономической зоны - ООО «РЭМОС», ИП Сапожников Е.А., ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» и ООО «ФРЕРУС» представили на экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам бизнес-планы для внесения изменений в ранее заключенные соглашения. Изменения касались увеличения объема инвестиций и площади под строительство на территории ОЭЗ «Дубна» собственных объектов, корректировки сроков строительства, и также были утверждены. На снимках:

1. Заседания экспертных советов провел зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

2. Защита бизнес-планов.



На снимках:1. Заседания экспертных советов провел зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.2. Защита бизнес-планов. В Мой Мир Share