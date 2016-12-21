Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» помогает в борьбе с недугом

Вот уже несколько лет в Челябинском областном клиническом онкологическом диспансере проводятся операции низкодозной брахитерапии рака предстательной железы с использованием российских микроисточников на основе йода-125 компании «БЕБИГ». Современный метод помогает щадящим способом убивать раковые клетки, не оказывая воздействия на соседние органы. Отмечается низкая частота рецидивов. Пациент быстро восстанавливается после операции, сохраняется потенция. К преимуществам также можно отнести краткий срок пребывания в стационаре.

По данным специалистов Челябинского областного клинического онкологического диспансера, случаи выявления рака предстательной железы среди мужского населения Южного Урала участились практически вдвое. Примерно в 70% случаев рак предстательной железы обнаруживается на начальных стадиях, что позволяет вылечить пациентов от этого недуга, в том числе с применением разработки резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «НаноБрахиТек». Однако показатели заболеваемости по-прежнему не снижаются - 74 случая на 100 000 человек ежегодно. И это еще раз убеждает в необходимости активного применения новейшей технологии.

- В нашем онкодиспансере используются все методы лечения рака предстательной железы, которые эффективны и позволяют добиться излечения пациентов в кратчайшие сроки, - рассказывает главный врач Челябинского окружного клинического диспансера Андрей Важенин. - Брахитерапия рака простаты неизменно относится к таким методам. За последние два года лечение рака простаты методом низкодозной брахитерапии в Челябинской области получили десятки пациентов. Им была оказана медицинская помощь самого высокого уровня, сопоставимая с лечением аналогичного заболевания в Европе. В основе операции – имплантация в ткань предстательной железы микроисточников радиактивного излучения на основе йода-125.

С 2014 года «БЕБИГ» на базе резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «НаноБрахиТек» осуществляет производство микроисточников и обеспечивает ими 29 отечественных медицинских центров. Генеральный директор компании Кирилл Майоров поясняет, что к концу 2016 года выпущено уже более 45 000 микроисточников для нужд медицинских центров России и стран СНГ. Микроисточники и оборудование для брахитерапии используются врачами в разных городах нашей страны, в том числе в Челябинске, Иркутске, Новосибирске. Самым важным для компании, говорит Кирилл Майоров, было и остается обеспечение высокого качества выпускаемой продукции, и надежность ее поставок, ведь речь идет о спасении жизней тысяч людей.

На снимке: технологическая линия по производству микроисточников для низкодозной брахитерапии.