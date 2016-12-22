Новые резиденты встретились с руководством ОЭЗ «Дубна»

В малом зале Конгресс-центра состоялась рабочая встреча руководителей компаний, защитивших свои бизнес-планы на декабрьском экспертном совете, со специалистами ОЭЗ «Дубна». Ее цель – рассказать о дальнейших шагах, возможных направлениях взаимодействия с Управляющей компанией в процессе реализации собственных проектов.

Напомним, что на экспертном совете, состоявшемся в правительстве Московской области 15 декабря, свои бизнес-планы успешно защитили 13 компаний. Всего же в уходящем году в особую экономическую зону «Дубна» пришли с интереснейшими инновационными проектами 24 инвестора, что в два раза превысило число запланированных.

Открывая встречу, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев поздравил компании с новым статусом, пожелал резидентам успешной реализации своих проектов на территории особой экономической зоны, свежих идей и творческой энергии. Он обратил внимание собравшихся на то, что Управляющая компания окажет максимальное содействие по любым вопросам, имеет все возможности и квалифицированный персонал специалистов для сопровождения проектов, что называется, «под ключ». От проектирования, выделения земельных участков, помощи с поиском ответственных подрядчиков, строительного контроля, если компания предполагает возведение собственных объектов, до аренды помещений, клининга, энергообеспечения проектов, других инфраструктурных преференций и множества иных услуг.

Руководители и специалисты коммерческого направления, отделов капитального строительства, юридического, эксплуатации, по взаимодействию с резидентами более подробно познакомили участников встречи с предоставляемыми Управляющей компанией услугами.

Акцент на новой форме общения с резидентами сделал первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин. Он рекомендовал новым инвесторам активнее включаться в жизнь всего коллектива ОЭЗ, участвовать в традиционном круглом столе, куда приглашаются первые лица региональной власти, финансовых организаций, вузов, и где можно узнать о массе новых возможностей для компаний. Всех заинтересовала информация о сотрудничестве особой экономической зоны с банками, госкорпорациями, фондами, которые предоставляют специальные программы и помощь в реализации проектов резидентов.

11 из вновь пришедших компаний намерены строить на территории особой экономической зоны собственные научно-производственные корпуса и сооружения. Резиденты заинтересованы не в долгосрочном строительстве, а в быстром возведении зданий. Различные варианты подобного строительства компаниям предложили представители Пушкинского завода металлоизделий. Завод располагается в непосредственной близости от ОЭЗ, его основными поставщиками являются Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты, а технологии, которые используются, и продукция – это уже готовые решения быстровозводимых зданий.

Новые резиденты также были проинформированы по другим актуальным для них вопросам. Речь шла о таможенном режиме на двух площадках ОЭЗ, аренде не только офисных, но и площадей под производство, о ходе строительства жилых домов для специалистов компаний на прилегающей к ОЭЗ территории. В завершение встречи Антон Афанасьев высказал пожелание, чтобы обратная связь была более активной.