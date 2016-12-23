ОЭЗ "Дубна" ОЭЗ «Дубна»: 10 значимых событий уходящего года Акционерному обществу «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в ноябре 2016 года исполнилось ровно 10 лет со дня основания. Коллектив стремился встретить эту дату хорошими показателями, и это удалось. Сегодня «Дубна», по словам зампреда правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, - это «один из наиболее активно развивающихся индустриальных кластеров Подмосковья». Вот только десять значимых для особой экономической зоны событий и фактов уходящего года. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ В сентябре 2016 года Министерство экономического развития Российской Федерации передало часть полномочий по управлению ОЭЗ «Дубна» региональному правительству. Это было сделано с целью обеспечения более эффективного развития и функционирования особой экономической зоны. В сентябре 2016 года Министерство экономического развития Российской Федерации передало часть полномочий по управлению ОЭЗ «Дубна» региональному правительству. Это было сделано с целью обеспечения более эффективного развития и функционирования особой экономической зоны. По соглашению о передаче полномочий, кроме выполнения функций государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории в границах ОЭЗ и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры, в зону ответственности регионального правительства вошли все функции, касающиеся резидентов. Это формирование и проведение экспертных советов, подписание соглашений об осуществлении резидентами своей деятельности, контроль за исполнением взятых ими на себя обязательств и другие. Прямые контакты с правительством региона позволяют более оперативно решать вопросы развития ОЭЗ. По соглашению о передаче полномочий, кроме выполнения функций государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории в границах ОЭЗ и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры, в зону ответственности регионального правительства вошли все функции, касающиеся резидентов. Это формирование и проведение экспертных советов, подписание соглашений об осуществлении резидентами своей деятельности, контроль за исполнением взятых ими на себя обязательств и другие. Прямые контакты с правительством региона позволяют более оперативно решать вопросы развития ОЭЗ. РЕШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ Сегодня два участка почти в 190 гектаров в подмосковном регионе – это территория с готовой инфраструктурой, на которой резиденты могут сразу начинать строительство предприятий, уже имея бесплатное подключение к воде, теплу и энергоресурсам. Поэтому интерес компаний к ОЭЗ «Дубна» высок, вновь пришедшие и потенциальные инвесторы планируют строить на ее территории собственные объекты – заводы, фабрики, научно-производственные комплексы. Но на данный момент действующим резидентам роздана практически вся земля, за исключением нескольких гектаров. И сегодня региональные власти планируют присоединить к ОЭЗ «Дубна» порядка 30 гектаров. Сегодня два участка почти в 190 гектаров в подмосковном регионе – это территория с готовой инфраструктурой, на которой резиденты могут сразу начинать строительство предприятий, уже имея бесплатное подключение к воде, теплу и энергоресурсам. Поэтому интерес компаний к ОЭЗ «Дубна» высок, вновь пришедшие и потенциальные инвесторы планируют строить на ее территории собственные объекты – заводы, фабрики, научно-производственные комплексы. Но на данный момент действующим резидентам роздана практически вся земля, за исключением нескольких гектаров. И сегодня региональные власти планируют присоединить к ОЭЗ «Дубна» порядка 30 гектаров. Расширение площади ОЭЗ, а также установленные в 2016 году законопроектом Московской областной думы пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль позволят Управляющей компании привлечь еще больше новых резидентов. Расширение площади ОЭЗ, а также установленные в 2016 году законопроектом Московской областной думы пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль позволят Управляющей компании привлечь еще больше новых резидентов. НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ Всего в 2016 году особую экономическую зону «Дубна» пополнили 24 инвестора. Это в два раза больше запланированного. 11 компаний намерены строить на обеих площадках ОЭЗ собственные полномасштабные объекты. Сферы деятельности новых резидентов самые различные - машиностроение, медицина, телекоммуникации, микроэлектроника, IT-технологии и другие. Вновь пришедшие компании планируют инвестировать в реализацию своих инновационных проектов свыше 5 миллиардов рублей и создать на подмосковной территории около 1000 рабочих мест. Всего в 2016 году особую экономическую зону «Дубна» пополнили 24 инвестора. Это в два раза больше запланированного. 11 компаний намерены строить на обеих площадках ОЭЗ собственные полномасштабные объекты. Сферы деятельности новых резидентов самые различные - машиностроение, медицина, телекоммуникации, микроэлектроника, IT-технологии и другие. Вновь пришедшие компании планируют инвестировать в реализацию своих инновационных проектов свыше 5 миллиардов рублей и создать на подмосковной территории около 1000 рабочих мест. НОВАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ В Конгресс-центре Управляющая компания впервые организовала и провела два круглых стола «ОЭЗ «Дубна»: новые возможности и перспективы», в которых приняли участие представители регионального министерства инвестиций и инноваций, ведущих российских фондов и госкорпораций, крупнейших банков страны, руководители компаний-резидентов – всего более 500 человек. Главными темами круглых столов, которые решено сделать традиционными, стали развитие кооперации в инновационных проектах резидентов, а также новые возможности их поддержки и финансирования. Одним из примеров такой кооперации стало подписание на втором круглом столе знакового документа – соглашения о создании Объединенного инновационного территориального медико-технического кластера Подмосковья. Свои подписи на документе поставили руководители Корпорации развития Московской области, ОЭЗ «Дубна», администрации г. Дубны, университета «Дубна» и более двадцати предприятий региона. Ядро кластера составили резиденты особой экономической зоны, биомедицинское направление которой - это более 30 компаний. Одним из примеров такой кооперации стало подписание на втором круглом столе знакового документа – соглашения о создании Объединенного инновационного территориального медико-технического кластера Подмосковья. Свои подписи на документе поставили руководители Корпорации развития Московской области, ОЭЗ «Дубна», администрации г. Дубны, университета «Дубна» и более двадцати предприятий региона. Ядро кластера составили резиденты особой экономической зоны, биомедицинское направление которой - это более 30 компаний. ПЯТЬ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» в уходящем году заключила договора о сотрудничестве с несколькими крупнейшими банками страны. Это Сбербанк России, «АктивКапитал Банк», банк «Возрождение» и Московский индустриальный банк. Сотрудничество с ведущими банками страны позволит ОЭЗ и ее резидентам пользоваться программами поддержки инновационного бизнеса, оперативно узнавать об их новых продуктах, в которых предусмотрены господдержка и специальные условия для компаний, активнее продвигать инвестиционные возможности территории. Соглашение о сотрудничестве было подписано и с «Юридической фирмой «Городисский и Партнеры» - крупнейшей в Европе компанией по патентному праву, которая занимается всеми объектами интеллектуальной собственности. Цель соглашения - формирование в ОЭЗ «Дубна» условий для организации работ в сфере инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, цивилизованного конкурентоспособного рынка, инвестиционной привлекательности, эффективной реализации проектов как самих резидентов, так и особой экономической зоны. Соглашение о сотрудничестве было подписано и с «Юридической фирмой «Городисский и Партнеры» - крупнейшей в Европе компанией по патентному праву, которая занимается всеми объектами интеллектуальной собственности. Цель соглашения - формирование в ОЭЗ «Дубна» условий для организации работ в сфере инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, цивилизованного конкурентоспособного рынка, инвестиционной привлекательности, эффективной реализации проектов как самих резидентов, так и особой экономической зоны. НОВЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ г. ДУБНЫ Особая экономическая зона ведет успешную деятельность на территории наукограда уже более 10 лет. С ее появлением оживилась производственная и научная сферы, стала улучшаться инфраструктура города, с приходом новых инвесторов создаются хорошо оплачиваемые высокотехнологичные рабочие места, в том числе для дубненцев. Поэтому вполне закономерным было решение принять в состав Совета директоров градообразующих предприятий генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева, принятое единогласно. Руководитель особой экономической зоны заверил членов совета в том, что Управляющая компания продолжит активную кооперацию и тесное сотрудничество с крупными научно-промышленными предприятиями Дубны. Особая экономическая зона ведет успешную деятельность на территории наукограда уже более 10 лет. С ее появлением оживилась производственная и научная сферы, стала улучшаться инфраструктура города, с приходом новых инвесторов создаются хорошо оплачиваемые высокотехнологичные рабочие места, в том числе для дубненцев. Поэтому вполне закономерным было решение принять в состав Совета директоров градообразующих предприятий генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева, принятое единогласно. Руководитель особой экономической зоны заверил членов совета в том, что Управляющая компания продолжит активную кооперацию и тесное сотрудничество с крупными научно-промышленными предприятиями Дубны. НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЙЛИТОН» НА ПРОСПЕКТЕ НАУКИ Успехи ОЭЗ «Дубна» - это в первую очередь успехи ее резидентов. В канун 60-летия наукограда компания «Эйлитон» ввела в эксплуатацию лабораторно-производственный корпус по разработке и производству оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики. Это вакуумные пробирки для взятия венозной и капиллярной крови, медицинские анализаторы и наборы реагентов. У всей номенклатуры продукции резидента большой экспортный потенциал. К концу 2017 года объем выпускаемой медицинской продукции и изделий составит порядка миллиарда рублей и будет на 40% удовлетворять потребности отечественного здравоохранения. ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ноябре на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» состоялась церемония закладки первого камня в фундамент нового научно-производственного центра «ФорМат». Резидент займется разработкой композитных материалов будущего. Новые технологии позволят наделить необычными свойствами нержавеющую сталь и алюминий – металлические изделия будут легче, но сохранят прочность. Подобные материалы востребованы в авиационной и космической отраслях, в медицине, машиностроении, производстве электроники. Выпуск инновационной продукции планируется начать менее чем через два года. НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ «АРКРЭЙ» Компания «Аркрэй», которая специализируется на производстве портативных глюкометров, отгрузила первую партию новой медицинской продукции - тест полосок для экспресс анализов. Они, как и вся высококачественная продукция резидента, учредителем которого является один из мировых лидеров в разработке и производстве медицинского оборудования для диагностики сахарного диабета японская корпорация ARKRAY, должны занять достойное место на отечественном рынке. К концу 2016 года число тест полосок, произведенных на территории ОЭЗ «Дубна», составит порядка 6 миллионов штук. НОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ ОЭЗ «ДУБНА» Новый интернет-ресурс, который начал работать в начале 2016 года, содержит информацию о проекте ОЭЗ, ходе его реализации и перспективах, функциях Управляющей компании, об инфраструктуре инновационной территории, льготах и преференциях для инвесторов, а также подробные пошаговые инструкции о том, как можно стать резидентом. На страницах нового сайта можно познакомиться с условиями проживания в «Резидент-отеле», посмотреть фотогалерею, узнать о «горячих» вакансиях резидентов. Создатели портала ставили целью способствовать лучшему пониманию компетенций ОЭЗ «Дубна» по всем бизнес направлениям ее деятельности, способствовать продвижению высокотехнологичных разработок и готовой продукции резидентов на российский и международный рынок. Новый интернет-ресурс, который начал работать в начале 2016 года, содержит информацию о проекте ОЭЗ, ходе его реализации и перспективах, функциях Управляющей компании, об инфраструктуре инновационной территории, льготах и преференциях для инвесторов, а также подробные пошаговые инструкции о том, как можно стать резидентом. На страницах нового сайта можно познакомиться с условиями проживания в «Резидент-отеле», посмотреть фотогалерею, узнать о «горячих» вакансиях резидентов. Создатели портала ставили целью способствовать лучшему пониманию компетенций ОЭЗ «Дубна» по всем бизнес направлениям ее деятельности, способствовать продвижению высокотехнологичных разработок и готовой продукции резидентов на российский и международный рынок. На снимках:

1. Левобережная площадка ОЭЗ «Дубна».

2. Круглый стол.

3. Соглашение о сотрудничестве подписывают старший вице-президент банка «Возрождение» Ирина Семенова и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

4. Автоматизированный комплекс по производству капиллярных пробирок в новом корпусе «Эйлитон».

5. Установка памятной таблички на символический камень в основание будущего производства «ФорМат».

6. Момент отгрузки первой партии новых тест полосок производства «АРКРЭЙ».



На снимках:1. Левобережная площадка ОЭЗ «Дубна».2. Круглый стол.3. Соглашение о сотрудничестве подписывают старший вице-президент банка «Возрождение» Ирина Семенова и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.4. Автоматизированный комплекс по производству капиллярных пробирок в новом корпусе «Эйлитон».5. Установка памятной таблички на символический камень в основание будущего производства «ФорМат».6. Момент отгрузки первой партии новых тест полосок производства «АРКРЭЙ». В Мой Мир Share