ОЭЗ "Дубна" В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» организовали Новогоднюю елку для детей Новогодняя сказка-спектакль, вкусные подарки и, конечно, празднично украшенная красавица-елка и Дед Мороз – дети сотрудников компаний-резидентов и Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» отметили самый главный и долгожданный праздник в году. В прошедшее воскресенье Конгресс-центр особой экономической зоны «Дубна» наполнился звонкими детскими голосами. Красочные костюмы участников новогоднего праздника поражали своей изобретательностью. Зайчики и Принцессы, Карабас Барабас и Мушкетеры, Снежинки и Бабочки, кого тут только не было. Словом, родители – сотрудники компаний-резидентов и организатора новогоднего праздника Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» - постарались на славу. В прошедшее воскресенье Конгресс-центр особой экономической зоны «Дубна» наполнился звонкими детскими голосами. Красочные костюмы участников новогоднего праздника поражали своей изобретательностью. Зайчики и Принцессы, Карабас Барабас и Мушкетеры, Снежинки и Бабочки, кого тут только не было. Словом, родители – сотрудники компаний-резидентов и организатора новогоднего праздника Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» - постарались на славу. Большой конференц-зал, где обычно проходят все самые значимые для ОЭЗ мероприятия, преобразился в считанные минуты. «Новогоднее приключение в лесу» - так называлось представление с превращениями и интригой, с которым приехали в особую экономическую зону артисты Кимрского театра драмы и комедии. Зимний лес. Елочки украшены снегом. А по центру - сани с подарками для ребят. Баба-Яга и Леший придумывают всяческие козни для Деда Мороза и Снегурочки. Их цель - украсть все подарки и посох Деда Мороза, чтобы помешать новогоднему празднику. Но как обычно, все заканчивается хорошо и добро побеждает. Большой конференц-зал, где обычно проходят все самые значимые для ОЭЗ мероприятия, преобразился в считанные минуты. «Новогоднее приключение в лесу» - так называлось представление с превращениями и интригой, с которым приехали в особую экономическую зону артисты Кимрского театра драмы и комедии. Зимний лес. Елочки украшены снегом. А по центру - сани с подарками для ребят. Баба-Яга и Леший придумывают всяческие козни для Деда Мороза и Снегурочки. Их цель - украсть все подарки и посох Деда Мороза, чтобы помешать новогоднему празднику. Но как обычно, все заканчивается хорошо и добро побеждает. На это веселое, красочное представление вместе с родителями пришли почти 100 ребятишек. И каждый воспринимал происходящие на их глазах чудеса в зависимости от возраста. Так, после вопроса от Деда Мороза, а что же надо сделать, чтобы елочка зажглась, современные дети отреагировали мгновенно – включить провод в розетку. Но оказалось, что надо еще сказать волшебные слова. И вот горит разноцветными огнями елка, а вокруг нее артисты театра устроили хороводы и игры. На это веселое, красочное представление вместе с родителями пришли почти 100 ребятишек. И каждый воспринимал происходящие на их глазах чудеса в зависимости от возраста. Так, после вопроса от Деда Мороза, а что же надо сделать, чтобы елочка зажглась, современные дети отреагировали мгновенно – включить провод в розетку. Но оказалось, что надо еще сказать волшебные слова. И вот горит разноцветными огнями елка, а вокруг нее артисты театра устроили хороводы и игры. Участники увлекательного интерактивного спектакля смогли ощутить себя в центре настоящего сказочного действа, погрузиться в атмосферу чудес и волшебства, получить заряд позитива накануне наступающего нового года. В завершение представления каждый ребенок получил вкусный подарок и, конечно, все пожелали сфотографироваться со сказочными персонажами. Участники увлекательного интерактивного спектакля смогли ощутить себя в центре настоящего сказочного действа, погрузиться в атмосферу чудес и волшебства, получить заряд позитива накануне наступающего нового года. В завершение представления каждый ребенок получил вкусный подарок и, конечно, все пожелали сфотографироваться со сказочными персонажами. - Хочется верить, что впечатления от нашего представления надолго останутся в детских сердцах, - говорит Дед Мороз, заслуженный артист России Владимир Ведерников. - Я приветствую коллективы, которые накануне нового года устраивают детям своих сотрудников такие замечательные праздники. Желаю всем сотрудникам особой экономической зоны «Дубна» успехов в их деятельности, которая делает нашу страну, ее экономику более сильной. Всем здоровья, счастья, и еще много добрых семейных праздников в наступающем новом 2017 году!



- Хочется верить, что впечатления от нашего представления надолго останутся в детских сердцах, - говорит Дед Мороз, заслуженный артист России Владимир Ведерников. - Я приветствую коллективы, которые накануне нового года устраивают детям своих сотрудников такие замечательные праздники. Желаю всем сотрудникам особой экономической зоны «Дубна» успехов в их деятельности, которая делает нашу страну, ее экономику более сильной. Всем здоровья, счастья, и еще много добрых семейных праздников в наступающем новом 2017 году! В Мой Мир Share