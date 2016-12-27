ОЭЗ "Дубна" Корея ищет возможность сотрудничества с предприятиями Дубны ОЭЗ «Дубна» в рамках делового визита в наукоград посетила делегация Кёнгидо. Представители Департамента инвестиций южнокорейской провинции изучали возможность перспективного сотрудничества с компаниями ядерно-физического кластера и резидентами ОЭЗ. В особой экономической зоне «Дубна» в сопровождении представителей министерства инвестиций и инноваций Московской области побывала большая делегация Департамента инвестиций администрации южнокорейской провинции Кёнгидо. У крупнейших регионов двух стран много общего. Оба «обрамляют» свои столицы. Московская область является лидером по строительству инфраструктуры для инвесторов, признана мощным центром развития индустриальных парков. То же относится и к провинции Кёнгидо. Достаточно сказать, что здесь располагаются такие мощные корейские гиганты, как «Самсунг», «Хёндай», «КИА», и четверть всего бизнеса республики. В особой экономической зоне «Дубна» в сопровождении представителей министерства инвестиций и инноваций Московской области побывала большая делегация Департамента инвестиций администрации южнокорейской провинции Кёнгидо. У крупнейших регионов двух стран много общего. Оба «обрамляют» свои столицы. Московская область является лидером по строительству инфраструктуры для инвесторов, признана мощным центром развития индустриальных парков. То же относится и к провинции Кёнгидо. Достаточно сказать, что здесь располагаются такие мощные корейские гиганты, как «Самсунг», «Хёндай», «КИА», и четверть всего бизнеса республики. В особой экономической зоне «Дубна» корейскую делегацию прежде всего интересовали проекты ее резидентов, поэтому они внимательно осмотрели выставку в Конгресс-центре. Больше всего вопросов вызвала инновационная продукция компаний, специализирующихся в сфере медицины, IT-технологий, новых материалов. И вполне возможно, вектор взаимных интересов в дальнейшем может быть направлен именно на эти направления деятельности. В особой экономической зоне «Дубна» корейскую делегацию прежде всего интересовали проекты ее резидентов, поэтому они внимательно осмотрели выставку в Конгресс-центре. Больше всего вопросов вызвала инновационная продукция компаний, специализирующихся в сфере медицины, IT-технологий, новых материалов. И вполне возможно, вектор взаимных интересов в дальнейшем может быть направлен именно на эти направления деятельности. В ходе визита в подмосковный наукоград корейская делегация посетила также университет «Дубна», ряд предприятий научно-промышленного комплекса города, осмотрела обе площадки особой экономической зоны, побывала на комплексе «Бета» резидента «НАНО КАСКАД», гостям были представлены презентации входящих в кластер ядерно-физических и нанотехнологий компаний-резидентов «НТИЦ «Нанотех-Дубна», «Экструзионные машины», «ИННА» и «Дубна-Биофарм». В ходе визита в подмосковный наукоград корейская делегация посетила также университет «Дубна», ряд предприятий научно-промышленного комплекса города, осмотрела обе площадки особой экономической зоны, побывала на комплексе «Бета» резидента «НАНО КАСКАД», гостям были представлены презентации входящих в кластер ядерно-физических и нанотехнологий компаний-резидентов «НТИЦ «Нанотех-Дубна», «Экструзионные машины», «ИННА» и «Дубна-Биофарм». - Это первый визит представителей Департамента инвестиций провинции Кёнгидо в подмосковный наукоград, но хочется верить, что не последний, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. - Уверен, что посещение Дубны будет способствовать положительной точке зрения на взаимодействие сторон - инновационные кластеры в Подмосковье успешно развиваются, а с российскими предприятиями можно и нужно развивать сотрудничество, в том числе в сфере инновационных разработок и производства. Я не сомневаюсь, что совместные проекты на территории Подмосковья и южнокорейской провинции возможны.

Предпосылки для этого есть. Например, участник делегации владелец компании «Tech Project» господин Ким Тэ Чал в настоящее время создает в Корее крупный индустриальный парк - кластер предприятий, ориентированный на сотрудничество с российскими компаниями в области инновационных технологий и производств. Он намерен при поддержке органов государственной власти Республики Корея наладить активное взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями кластеров Московской области (совместные предприятия, покупка-продажа технологий, товаров, услуг и т.п.). В данном кластере приоритетно могут размещаться также филиалы и представительства российских компаний, что позволит им существенно расширить рынок сбыта, получить новые современные технологии и опыт, а также финансовые ресурсы. Есть вероятность, что по итогам встреч в Дубне представители некоторых компаний-резидентов в ходе ответного визита в Корею обсудят условия будущего сотрудничества. - Это первый визит представителей Департамента инвестиций провинции Кёнгидо в подмосковный наукоград, но хочется верить, что не последний, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. - Уверен, что посещение Дубны будет способствовать положительной точке зрения на взаимодействие сторон - инновационные кластеры в Подмосковье успешно развиваются, а с российскими предприятиями можно и нужно развивать сотрудничество, в том числе в сфере инновационных разработок и производства. Я не сомневаюсь, что совместные проекты на территории Подмосковья и южнокорейской провинции возможны.Предпосылки для этого есть. Например, участник делегации владелец компании «Tech Project» господин Ким Тэ Чал в настоящее время создает в Корее крупный индустриальный парк - кластер предприятий, ориентированный на сотрудничество с российскими компаниями в области инновационных технологий и производств. Он намерен при поддержке органов государственной власти Республики Корея наладить активное взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями кластеров Московской области (совместные предприятия, покупка-продажа технологий, товаров, услуг и т.п.). В данном кластере приоритетно могут размещаться также филиалы и представительства российских компаний, что позволит им существенно расширить рынок сбыта, получить новые современные технологии и опыт, а также финансовые ресурсы. Есть вероятность, что по итогам встреч в Дубне представители некоторых компаний-резидентов в ходе ответного визита в Корею обсудят условия будущего сотрудничества. На снимке: посещение выставки проектов компаний-резидентов в Конгресс-центре.



На снимке: посещение выставки проектов компаний-резидентов в Конгресс-центре. В Мой Мир Share