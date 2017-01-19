ОЭЗ "Дубна" В 2017 году резидент ОЭЗ «Дубна» увеличит оборот продукции в пять раз Оборот продукции резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Связь инжиниринг КБ» за 2016 год составил порядка 120 млн. рублей. А к концу наступившего года новое предприятие намерено увеличить его в пять раз, выйти на самоокупаемость и стать одним из лучших производителей печатных плат нового поколения в России. Сложные платы – в кратчайшие сроки. Пожалуй, эта фраза могла бы стать своеобразным девизом уникального предприятия, созданного резидентом особой экономической зоны «Дубна» компанией «Связь инжиниринг КБ». По уровню оснащенности и производственным мощностям таких заводов в России на данный момент нет. Это первое с 1991 года предприятие по созданию новых технологий производства печатных плат, построенное с нуля. Все остальные заводы данного профиля только модернизировали, устанавливая в старых корпусах современное оборудование. Конечно, здесь пока нет такого опыта, задела, как на других предприятиях, некоторые из которых осваивают рынок по 20-30 лет. Но учитывая, что резидент ОЭЗ семимильными шагами накапливает этот опыт, можно рассчитывать, что в 2017 году компания серьезно заявит о себе, как об одном из самых передовых высокотехнологичных производителей печатных плат в России. И все основания для такой уверенности есть. Сложные платы – в кратчайшие сроки. Пожалуй, эта фраза могла бы стать своеобразным девизом уникального предприятия, созданного резидентом особой экономической зоны «Дубна» компанией «Связь инжиниринг КБ». По уровню оснащенности и производственным мощностям таких заводов в России на данный момент нет. Это первое с 1991 года предприятие по созданию новых технологий производства печатных плат, построенное с нуля. Все остальные заводы данного профиля только модернизировали, устанавливая в старых корпусах современное оборудование. Конечно, здесь пока нет такого опыта, задела, как на других предприятиях, некоторые из которых осваивают рынок по 20-30 лет. Но учитывая, что резидент ОЭЗ семимильными шагами накапливает этот опыт, можно рассчитывать, что в 2017 году компания серьезно заявит о себе, как об одном из самых передовых высокотехнологичных производителей печатных плат в России. И все основания для такой уверенности есть. На территории правобережного участка особой экономической зоны «Дубна» завод полного цикла действует около полутора лет. После отладки режимов работы новейшего высокоточного импортного оборудования, отработки технологических процессов всей цепочки и обучения команды специалистов здесь освоен выпуск сложнейших на сегодняшний день изделий. На территории правобережного участка особой экономической зоны «Дубна» завод полного цикла действует около полутора лет. После отладки режимов работы новейшего высокоточного импортного оборудования, отработки технологических процессов всей цепочки и обучения команды специалистов здесь освоен выпуск сложнейших на сегодняшний день изделий. - Мы производим печатные платы до 20 слоев, в том числе 5-го класса точности, а также с элементами 6-го на стандартных материалах типа FR-4, - рассказывает и.о. генерального директора ООО «Связь инжиниринг КБ» Андрей Жигачев. – Также отработали технологию производства печатных плат из современных СВЧ материалов до 8 слоев, делаем так называемые смешанные конструкции, «бутерброды» до 12 слоев. Конечно, массовую продукцию дешевле закупить в Китае. Мы в основном ориентированы на производство средних и малых серий, прототипов при большой номенклатуре, то, что сегодня особенно востребовано на отечественном рынке, налаживаем производство, при котором возможна гибкая перестройка технологий при появлении у заказчиков новых потребностей. Понятно, что печатную плату, сделанную для одного клиента, никогда не продашь другому. Специфика рисунка, конструкция, другие параметры индивидуальны. Говорить о резком скачке объемов продаж пока рано, но, тем не менее, в прошедшем году объем достиг порядка 120 млн. рублей. А вот стартовой площадкой для увеличения объемов продаж как раз являются налаженные на заводе устойчивые технологические процессы, полученные нашими специалистами знания и умения работать на сложном, современном оборудовании, и безусловно, качество продукции и наличие надежных партнеров. Это тот фундамент, который позволит предприятию расти и развиваться на протяжении многих лет. В современной высококонкурентной среде с изобилием сходных изделий и товаров их качество, а значит, и репутация самой компании-производителя становятся основными критериями выбора потребителя. Это хорошо понимают на заводе «Связь инжиниринг КБ». Сегодня здесь выпускают 10-15 наименований изделий ежедневно. И на всех этапах производственного цикла огромное внимание уделяется контролю качества. Платы проходят автоматизированный оптический и электрический контроль, а также периодические испытания, в том числе в сложных климатических условиях. Иногда, чтобы доказать соответствие необходимым нормам и ГОСТам, такие испытания длятся в течение месяца. Сертифицированная система менеджмента качества отвечает всем отечественным, в том числе военным и международным требованиям - МС ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015, ГОСТ Р ЕН 9100 с аккредитацией IQNet, ГОСТ ISO 9001 и приемкой 5. Такой комплексный подход обеспечивает надежность изделий, что в конечном итоге делает надежной и радиоэлектронную аппаратуру, в которой они применяются. Продукция компании сегодня востребована оборонно-промышленным комплексом страны, а так же в таких сферах деятельности, как телекоммуникации и связь, космос, гражданская авиация, медицина, транспорт, нефтегазовая отрасль, другие. В месяц на предприятие поступает до 60-80 заказов на изготовление печатных плат различной степени сложности. Продукция компании сегодня востребована оборонно-промышленным комплексом страны, а так же в таких сферах деятельности, как телекоммуникации и связь, космос, гражданская авиация, медицина, транспорт, нефтегазовая отрасль, другие. В месяц на предприятие поступает до 60-80 заказов на изготовление печатных плат различной степени сложности. - У нас сейчас более сотни заказчиков, с которыми работаем на постоянной основе, - говорит Андрей Жигачев. – Со многими заключены долгосрочные контракты. Общеизвестно, что 70% печатных плат Россия закупает за рубежом, в первую очередь, в странах Юго-Восточной Азии – Китай, Тайвань, Корея. Мы делаем ставку на работу по гособоронзаказу и то, что продукция компании способствует импортозамещению. Это реально отечественное производство, с честной военной приемкой, для российских потребителей. У нас есть крупные заказчики, с которыми ведем тесное сотрудничество, большая номенклатура, так что на следующий год рассчитываем увеличить оборот раз в пять от того, что я назвал вначале. Это составит порядка 600 млн.рублей. - У нас сейчас более сотни заказчиков, с которыми работаем на постоянной основе, - говорит Андрей Жигачев. – Со многими заключены долгосрочные контракты. Общеизвестно, что 70% печатных плат Россия закупает за рубежом, в первую очередь, в странах Юго-Восточной Азии – Китай, Тайвань, Корея. Мы делаем ставку на работу по гособоронзаказу и то, что продукция компании способствует импортозамещению. Это реально отечественное производство, с честной военной приемкой, для российских потребителей. У нас есть крупные заказчики, с которыми ведем тесное сотрудничество, большая номенклатура, так что на следующий год рассчитываем увеличить оборот раз в пять от того, что я назвал вначале. Это составит порядка 600 млн.рублей. Сегодня на предприятии активно ведется научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, здесь планируют увеличить долю сложных заказов. Например, в настоящее время с минпромторгом России обсуждается перспектива выпуска печатных плат со встроенными компонентами. При положительном решении вопроса на заводе возможно появление новых участков. Поставлена задача наладить выпуск гибко-жестких печатных плат. В течение полугода здесь намерены отработать технологию и начать производство. Также в 2017 году компания планирует выйти на полную самоокупаемость, минимизировав финансовую поддержку своего акционера – материнской компании АО «Связь инжиниринг». Все эти и другие факторы должны способствовать еще большему укреплению репутации резидента ОЭЗ «Дубна», который стремится стать одним из лучших производителей печатных плат нового поколения на отечественном рынке. Сегодня на предприятии активно ведется научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, здесь планируют увеличить долю сложных заказов. Например, в настоящее время с минпромторгом России обсуждается перспектива выпуска печатных плат со встроенными компонентами. При положительном решении вопроса на заводе возможно появление новых участков. Поставлена задача наладить выпуск гибко-жестких печатных плат. В течение полугода здесь намерены отработать технологию и начать производство. Также в 2017 году компания планирует выйти на полную самоокупаемость, минимизировав финансовую поддержку своего акционера – материнской компании АО «Связь инжиниринг». Все эти и другие факторы должны способствовать еще большему укреплению репутации резидента ОЭЗ «Дубна», который стремится стать одним из лучших производителей печатных плат нового поколения на отечественном рынке. На снимках:

1. Здание научно-производственного корпуса.

2. И.о. генерального директора ООО «Связь инжиниринг КБ» Андрей Жигачев проводит экскурсию c представителями компаний в сфере электроники.

3. Большой зал производства, в том числе гальванический участок.



На снимках:1. Здание научно-производственного корпуса.2. И.о. генерального директора ООО «Связь инжиниринг КБ» Андрей Жигачев проводит экскурсию c представителями компаний в сфере электроники.3. Большой зал производства, в том числе гальванический участок. В Мой Мир Share