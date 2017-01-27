ОЭЗ "Дубна" Первую сваю в основание будущего предприятия забил резидент ОЭЗ «Дубна» Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «РЭМОС» приступила к строительству собственного объекта. 26 января была забита первая свая в основание будущего предприятия по производству инновационных изделий, предназначенных для самых различных сфер деятельности – от нефтегазовой отрасли до медицины. На левобережном участке особой экономической зоны «Дубна» резидент «Радиоэлектронные механико-оптические системы» забил первую сваю в основание будущего научно-производственного комплекса. В значимом для компании событии приняли участие представители правительства Московской области, АО «ОЭЗ», АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», наукограда, ТПП города. На левобережном участке особой экономической зоны «Дубна» резидент «Радиоэлектронные механико-оптические системы» забил первую сваю в основание будущего научно-производственного комплекса. В значимом для компании событии приняли участие представители правительства Московской области, АО «ОЭЗ», АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», наукограда, ТПП города. - Хочу поблагодарить инвестора за то, что для развития бизнеса была выбрана именно эта территория, - сказал на торжественном мероприятии заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. - Компания относится к категории малого и среднего бизнеса, что особенно ценно для региона, который уделяет особое внимание развитию именно этого направления. Объект сравнительно небольшой, но для научно-производственного комплекса серьезный. Объем инвестиций составит около 200 млн. рублей, а рабочих мест будет создано порядка 100. При этом мы говорим о высокопроизводительных, высокотехнологичных рабочих местах. С теми темпами, которые задает «РЭМОС», мы рассчитываем, что в текущем году стройка будет завершена и объект сдадут в эксплуатацию. - Хочу поблагодарить инвестора за то, что для развития бизнеса была выбрана именно эта территория, - сказал на торжественном мероприятии заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. - Компания относится к категории малого и среднего бизнеса, что особенно ценно для региона, который уделяет особое внимание развитию именно этого направления. Объект сравнительно небольшой, но для научно-производственного комплекса серьезный. Объем инвестиций составит около 200 млн. рублей, а рабочих мест будет создано порядка 100. При этом мы говорим о высокопроизводительных, высокотехнологичных рабочих местах. С теми темпами, которые задает «РЭМОС», мы рассчитываем, что в текущем году стройка будет завершена и объект сдадут в эксплуатацию. До начала строительства компания «РЭМОС» скорректировала свой бизнес-план в сторону увеличения показателей. В новом варианте были увеличены объемы инвестиций в проект, вдвое увеличены арендуемый резидентом земельный участок и площадь предполагаемых к строительству объектов. Новый комплекс планируется вводить в эксплуатацию в два этапа: первую очередь – производственный корпус в 1200 кв. метров в конце этого года, вторую – такой же площади научно-административное здание в конце 2018-го. До начала строительства компания «РЭМОС» скорректировала свой бизнес-план в сторону увеличения показателей. В новом варианте были увеличены объемы инвестиций в проект, вдвое увеличены арендуемый резидентом земельный участок и площадь предполагаемых к строительству объектов. Новый комплекс планируется вводить в эксплуатацию в два этапа: первую очередь – производственный корпус в 1200 кв. метров в конце этого года, вторую – такой же площади научно-административное здание в конце 2018-го. Напомним, что резидентом особой экономической зоны «Дубна» компания «РЭМОС» стала чуть более двух лет назад. Команда специалистов пришла в ОЭЗ с целью осуществления на ее территории проекта по разработке и производству приборов генерации и регистрации излучений, комплектующих для них, а также разработке специальной оснастки, необходимой для производства данных приборов и комплектующих. Инновационная продукция предназначена как для гражданского, так и для специального применения. Напомним, что резидентом особой экономической зоны «Дубна» компания «РЭМОС» стала чуть более двух лет назад. Команда специалистов пришла в ОЭЗ с целью осуществления на ее территории проекта по разработке и производству приборов генерации и регистрации излучений, комплектующих для них, а также разработке специальной оснастки, необходимой для производства данных приборов и комплектующих. Инновационная продукция предназначена как для гражданского, так и для специального применения. До настоящего момента деятельность резидента, разместившегося на арендованных площадях ОЭЗ «Дубна», была сконцентрирована не только на проектных работах, касающихся будущего строительства. Специалисты отдела электроники занимались разработкой, а также совершенствованием конструкций, в том числе в части локализации производства на отечественной элементной базе и оптимизации его технологии. Полный комплекс работ был проведен и по конструированию комплектующих для приборов и спецоснастки, начиная от разработки эскизных проектов и заканчивая выпуском готовой конструкторско-технологической и сопроводительной документации. Работа была проведена огромная, и сегодня опытные образцы продукции уже можно, что называется, «потрогать руками». Это гиперспектрометр, предназначенный для диагностики магистральных газо- и нефтепроводов, подземных газохранилищ, изыскательских работ при строительстве, применяемый в поисковой геологии, в также для диагностики шоссейных и железнодорожных магистралей, мониторинга мостов, аэродромов, ЛЭП, в картографии и даже медицинской диагностике патологий. Еще одна разработка специалистов «РЭМОС» - монофотонные УФ-С сенсоры, с помощью которых можно вести измерения концентрации озона в атмосфере, исследования стратосферы, мониторинг лесных пожаров. Работа была проведена огромная, и сегодня опытные образцы продукции уже можно, что называется, «потрогать руками». Это гиперспектрометр, предназначенный для диагностики магистральных газо- и нефтепроводов, подземных газохранилищ, изыскательских работ при строительстве, применяемый в поисковой геологии, в также для диагностики шоссейных и железнодорожных магистралей, мониторинга мостов, аэродромов, ЛЭП, в картографии и даже медицинской диагностике патологий. Еще одна разработка специалистов «РЭМОС» - монофотонные УФ-С сенсоры, с помощью которых можно вести измерения концентрации озона в атмосфере, исследования стратосферы, мониторинг лесных пожаров. - В условиях государственной политики импортозамещения и роста цен на зарубежную продукцию политика нашей компании направлена в первую очередь на удовлетворение спроса отечественных потребителей, - говорит генеральный директор ООО «РЭМОС» Сергей Корьевкин. - Продукция конкурентоспособна импортным аналогам и по цене, и по качеству. Ее отличительные преимущества от зарубежных аналогов - более широкий динамический диапазон, лучшее спектральное и временное разрешение, повышенная климатическая устойчивость за счет использования новых оптических кристаллов и высокопроизводительной электроники. - В условиях государственной политики импортозамещения и роста цен на зарубежную продукцию политика нашей компании направлена в первую очередь на удовлетворение спроса отечественных потребителей, - говорит генеральный директор ООО «РЭМОС» Сергей Корьевкин. - Продукция конкурентоспособна импортным аналогам и по цене, и по качеству. Ее отличительные преимущества от зарубежных аналогов - более широкий динамический диапазон, лучшее спектральное и временное разрешение, повышенная климатическая устойчивость за счет использования новых оптических кристаллов и высокопроизводительной электроники. В начале 2018 года компания «РЭМОС» планирует начать серийный выпуск инновационной продукции. И с выходом предприятия на полную мощность занять около 20 % рынка гиперспектральных систем Европы. В начале 2018 года компания «РЭМОС» планирует начать серийный выпуск инновационной продукции. И с выходом предприятия на полную мощность занять около 20 % рынка гиперспектральных систем Европы. На снимках:

1. «На удачу!» - бутылку шампанского о первую сваю разбил генеральный директор ООО «РЭМОС» Сергей Корьевкин.

2. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.



На снимках:1. «На удачу!» - бутылку шампанского о первую сваю разбил генеральный директор ООО «РЭМОС» Сергей Корьевкин.2. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. В Мой Мир Share