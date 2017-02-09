ОЭЗ "Дубна" Губернатор Подмосковья вручил свидетельства резидента ОЭЗ «Дубна» девяти компаниям 8 февраля в Доме правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев провел встречу с представителями научного сообщества региона. Обсуждались вопросы развития научной сферы деятельности в Подмосковье. На торжественном мероприятии губернатор вручил свидетельства, подтверждающие статус резидента ОЭЗ «Дубна», девяти компаниям. В честь Дня российской науки губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями научного сообщества региона, получателями государственной поддержки в сфере науки. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, первый заместитель министра Вадим Хромов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, молодые ученые и специалисты, резиденты особых экономических зон технико-внедренческого типа «Дубна и «Исток», а также научные работники Подмосковья, получившие финансовую поддержку в сфере науки в 2016 году. В честь Дня российской науки губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями научного сообщества региона, получателями государственной поддержки в сфере науки. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, первый заместитель министра Вадим Хромов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, молодые ученые и специалисты, резиденты особых экономических зон технико-внедренческого типа «Дубна и «Исток», а также научные работники Подмосковья, получившие финансовую поддержку в сфере науки в 2016 году. - Сегодня День российской науки и мы встречаемся с теми, кто работает в наших наукоградах, занимается внедрением научных разработок в наших особых экономических зонах, - сказал Андрей Воробьев. - Всем хорошо известно, что Подмосковье - это особенное место, здесь находятся 8 из 13 наукоградов. В каждом из них есть уникальные коллективы, уникальные разработки. Я считаю, наш потенциал до конца не раскрыт, мы все заинтересованы в том, чтобы интеллект и наука давали материальный результат. В последнее время мы очень серьёзно и предметно работаем в свободных экономических зонах, стараемся сопровождать тех, кто реализует свои самые смелые разработки, передовые практики. - Сегодня День российской науки и мы встречаемся с теми, кто работает в наших наукоградах, занимается внедрением научных разработок в наших особых экономических зонах, - сказал Андрей Воробьев. - Всем хорошо известно, что Подмосковье - это особенное место, здесь находятся 8 из 13 наукоградов. В каждом из них есть уникальные коллективы, уникальные разработки. Я считаю, наш потенциал до конца не раскрыт, мы все заинтересованы в том, чтобы интеллект и наука давали материальный результат. В последнее время мы очень серьёзно и предметно работаем в свободных экономических зонах, стараемся сопровождать тех, кто реализует свои самые смелые разработки, передовые практики. На встрече глава региона вручил свидетельства, подтверждающие статус резидента особой экономической зоны «Дубна», девяти компаниям. Их бизнес-планы были одобрены на первых экспертных советах по промышленно-производственным и технико-внедренческим ОЭЗ при областном правительстве, прошедших в министерстве инвестиций и инноваций региона в декабре 2016 года. Семь из девяти резидентов планируют построить на территории особой экономической зоны собственные объекты. Это компании «АвиаПром», «Завод автомобильных подшипников № 1», «Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ-Галс», «ТЭК-электроникс», «РобустКрашер», «Биофармлаб» и «Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ». Еще две компании – «ГЕТМОБИТ» и «Новые технологии» откроют свои предприятия на арендованных площадях Инновационно-технологического центра. Семь из девяти резидентов планируют построить на территории особой экономической зоны собственные объекты. Это компании «АвиаПром», «Завод автомобильных подшипников № 1», «Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ-Галс», «ТЭК-электроникс», «РобустКрашер», «Биофармлаб» и «Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ». Еще две компании – «ГЕТМОБИТ» и «Новые технологии» откроют свои предприятия на арендованных площадях Инновационно-технологического центра. В 2016 году резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» получила грант Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Сумма гранта из бюджета составила 2,5 млн. рублей. Эти средства пошли на разработку первого отечественного автоматического анализатора для клинических анализов in vitro. Компания готова обеспечить потребности в этих инновационных медицинских изделиях, в первую очередь, клинико-диагностических лабораторий Подмосковья, а затем и России. Генеральный директор ООО «Эйлитон», председатель совета Медико-технического кластера Подмосковья Александр Шибанов поблагодарил главу региона за поддержку. Он рассказал, что всего в проект уже инвестировано 400 млн. рублей, на предприятии создано 150 рабочих мест. Выручка за 2016 год составила 327 млн. рублей, а план производства и реализации готовой продукции на 2017 год – 1 млрд. рублей. В 2016 году резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» получила грант Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Сумма гранта из бюджета составила 2,5 млн. рублей. Эти средства пошли на разработку первого отечественного автоматического анализатора для клинических анализов in vitro. Компания готова обеспечить потребности в этих инновационных медицинских изделиях, в первую очередь, клинико-диагностических лабораторий Подмосковья, а затем и России. Генеральный директор ООО «Эйлитон», председатель совета Медико-технического кластера Подмосковья Александр Шибанов поблагодарил главу региона за поддержку. Он рассказал, что всего в проект уже инвестировано 400 млн. рублей, на предприятии создано 150 рабочих мест. Выручка за 2016 год составила 327 млн. рублей, а план производства и реализации готовой продукции на 2017 год – 1 млрд. рублей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в ОЭЗ созданы достойные условия для реализации новых инновационных проектов, пожелал резидентам успехов в разработке передовых технологий и подтвердил готовность областного правительства и впредь оказывать необходимую поддержку в осуществлении их проектов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в ОЭЗ созданы достойные условия для реализации новых инновационных проектов, пожелал резидентам успехов в разработке передовых технологий и подтвердил готовность областного правительства и впредь оказывать необходимую поддержку в осуществлении их проектов. На снимках: торжественная встреча с губернатором Московской области в Доме правительства.



На снимках: торжественная встреча с губернатором Московской области в Доме правительства. В Мой Мир Share