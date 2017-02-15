ОЭЗ "Дубна" В ОЭЗ «Дубна» начало работу опытное производство медизделий В подмосковных аптеках появилась первая партия инновационного медицинского препарата, выпущенного на новом опытном производстве резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Дубна-Биофарм». Глазные капли «Оквис» помогут сотням пациентов с проблемами по зрению. «Чистые комнаты» для организации на территории особой экономической зоны «Дубна» опытного производства медицинских изделий были сданы компанией «Дубна-Биофарм» в эксплуатацию еще в конце прошлого года. Для того, чтобы начать здесь производство глазных капель «Оквис» (отечественный протектор тканей глаза), резидентом была проведена большая подготовительная работа. Надо было полностью переоборудовать помещение: подвести в нужные места водо- и электроснабжение, наладить систему вентиляции, установить новые потолки со специальными светильниками. Помощь в организации «чистых комнат» оказала Управляющая компания ОЭЗ. После монтажа, наладки и испытаний оборудования специалисты компании начали выпуск препарата. А на днях отсюда была вывезена первая партия готовой продукции, которая уже поступила в подмосковные аптеки. «Чистые комнаты» для организации на территории особой экономической зоны «Дубна» опытного производства медицинских изделий были сданы компанией «Дубна-Биофарм» в эксплуатацию еще в конце прошлого года. Для того, чтобы начать здесь производство глазных капель «Оквис» (отечественный протектор тканей глаза), резидентом была проведена большая подготовительная работа. Надо было полностью переоборудовать помещение: подвести в нужные места водо- и электроснабжение, наладить систему вентиляции, установить новые потолки со специальными светильниками. Помощь в организации «чистых комнат» оказала Управляющая компания ОЭЗ. После монтажа, наладки и испытаний оборудования специалисты компании начали выпуск препарата. А на днях отсюда была вывезена первая партия готовой продукции, которая уже поступила в подмосковные аптеки. - Этот препарат ни в чем не уступает зарубежным аналогам, - говорит заместитель генерального директора ООО «Дубна-Биофарм» Николай Белоусов. – Он обладает уникальными свойствами. Вязкоэластичный раствор после нанесения буквально обволакивает слизистые оболочки глаза и его роговицу. Одни компоненты лекарственного препарата способствуют снятию отеков и воспалений, другие – защищают глаза от механических повреждений и иных неблагоприятных факторов. Поэтому офтальмологи рекомендуют капли для быстрого заживления после хирургических вмешательств, при синдроме «сухого глаза», зрительном переутомлении и в ряде других случаев. - Этот препарат ни в чем не уступает зарубежным аналогам, - говорит заместитель генерального директора ООО «Дубна-Биофарм» Николай Белоусов. – Он обладает уникальными свойствами. Вязкоэластичный раствор после нанесения буквально обволакивает слизистые оболочки глаза и его роговицу. Одни компоненты лекарственного препарата способствуют снятию отеков и воспалений, другие – защищают глаза от механических повреждений и иных неблагоприятных факторов. Поэтому офтальмологи рекомендуют капли для быстрого заживления после хирургических вмешательств, при синдроме «сухого глаза», зрительном переутомлении и в ряде других случаев. Стоит отметить, что проект компании «Дубна-Биофарм» объединяет ведущих отечественных разработчиков в сфере офтальмологии. Это группа компаний «КСЕНТЕК» и широко известный в России и за рубежом Глазной центр «Восток-Прозрение», основным приоритетом которых являются инновационные разработки, позволяющие добиваться высочайшего уровня качества продукции. - В ОЭЗ «Дубна» резидент планирует не только наладить выпуск лекарственных средств, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Здесь, уже в новом, строящемся сейчас корпусе, компания намерена осуществлять разработку и опытное производство новых материалов, технологий и методик лечения в офтальмологии, которые будут соответствовать мировым стандартам GMP. - В ОЭЗ «Дубна» резидент планирует не только наладить выпуск лекарственных средств, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – Здесь, уже в новом, строящемся сейчас корпусе, компания намерена осуществлять разработку и опытное производство новых материалов, технологий и методик лечения в офтальмологии, которые будут соответствовать мировым стандартам GMP. Протектор тканей глаза «Оквис» разработки дубненского резидента давно и успешно подтвердил свою эффективность и безопасность в клинической практике, налажено его поступление в аптеки и клиники России, а также стран содружества. Но потребность в глазных каплях остается высокой. Современная автоматизированная линия на территории ОЭЗ позволяет за одну смену выпускать 2000 флаконов препарата. Но этого явно недостаточно. Поэтому в настоящее время на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» компания «Дубна-Биофарм» строит собственный лабораторно-производственный корпус. Новое здание предполагают сдать в эксплуатацию в III квартале 2018 года. Протектор тканей глаза «Оквис» разработки дубненского резидента давно и успешно подтвердил свою эффективность и безопасность в клинической практике, налажено его поступление в аптеки и клиники России, а также стран содружества. Но потребность в глазных каплях остается высокой. Современная автоматизированная линия на территории ОЭЗ позволяет за одну смену выпускать 2000 флаконов препарата. Но этого явно недостаточно. Поэтому в настоящее время на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» компания «Дубна-Биофарм» строит собственный лабораторно-производственный корпус. Новое здание предполагают сдать в эксплуатацию в III квартале 2018 года. На снимках: автоматизированная линия розлива глазных капель «Оквис». На снимках: автоматизированная линия розлива глазных капель «Оквис».

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