ОЭЗ "Дубна" ОЭЗ «Дубна» намерена сотрудничать с Пензенской областью Представители Пензенской области посетили ОЭЗ «Дубна». Цель визита – определить возможные варианты сотрудничества территорий в близких направлениях деятельности. Представительная делегация под руководством председателя правительства Пензенской области Николая Симонова на днях побывала в особой экономической зоне «Дубна» с деловым визитом. Во встрече в Конгресс-центре приняли участие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, его первый заместитель Алексей Марин и заместитель генерального директора ООО «Эйлитон» Вадим Терехов. Стороны обсудили вопросы развития инновационного бизнеса, поддержки промышленных и наукоемких предприятий, определили вектор перспективного взаимодействия. Представительная делегация под руководством председателя правительства Пензенской области Николая Симонова на днях побывала в особой экономической зоне «Дубна» с деловым визитом. Во встрече в Конгресс-центре приняли участие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, его первый заместитель Алексей Марин и заместитель генерального директора ООО «Эйлитон» Вадим Терехов. Стороны обсудили вопросы развития инновационного бизнеса, поддержки промышленных и наукоемких предприятий, определили вектор перспективного взаимодействия. В ходе встречи Николай Симонов дал исчерпывающую информацию о территориях опережающего развития, индустриальных парках и кластерной политике Пензенской области. Руководители двух передовых предприятий региона представили свои производства и их продукцию. Так, генеральный директор ЗАО «НПП МедИнж» Сергей Евдокимов рассказал об уникальном предприятии по разработке и серийному производству высокотехнологичных изделий медицинского назначения, в том числе, протезов клапанов сердца. Сегодня эти изделия поставляются практически во все кардиохирургические центры России, страны СНГ, а также дальнего зарубежья. По его словам, в настоящее время до 70 % имплантируемых в стране протезов клапанов сердца являются клапанами «МедИнж». Своим опытом поделился и генеральный директор ООО «Фарм-пласт» Дмитрий Воронов. Основной вид деятельности предприятия – разработка и производство пластмассовых изделий различного назначения. Его продукция востребована не только в России, но и за рубежом. Оба предприятия успешно справляются с задачами импортозамещения, и выразили активную готовность сотрудничать с Управляющей компанией и резидентами ОЭЗ «Дубна». В ходе встречи Николай Симонов дал исчерпывающую информацию о территориях опережающего развития, индустриальных парках и кластерной политике Пензенской области. Руководители двух передовых предприятий региона представили свои производства и их продукцию. Так, генеральный директор ЗАО «НПП МедИнж» Сергей Евдокимов рассказал об уникальном предприятии по разработке и серийному производству высокотехнологичных изделий медицинского назначения, в том числе, протезов клапанов сердца. Сегодня эти изделия поставляются практически во все кардиохирургические центры России, страны СНГ, а также дальнего зарубежья. По его словам, в настоящее время до 70 % имплантируемых в стране протезов клапанов сердца являются клапанами «МедИнж». Своим опытом поделился и генеральный директор ООО «Фарм-пласт» Дмитрий Воронов. Основной вид деятельности предприятия – разработка и производство пластмассовых изделий различного назначения. Его продукция востребована не только в России, но и за рубежом. Оба предприятия успешно справляются с задачами импортозамещения, и выразили активную готовность сотрудничать с Управляющей компанией и резидентами ОЭЗ «Дубна». Сферы сотрудничества, по мнению участников встречи, могут быть самыми различными. Так, например, Антон Афанасьев отметил успешное развитие предприятий станкостроения Пензенской области, и обратил внимание гостей на возможности особой экономической зоны в плане разработки и применения в данной сфере новейших технологий дубненских резидентов. Он также рассказал об инструментах повышения инвестиционной привлекательности территории, льготах и преференциях, благодаря которым число инвесторов уже превысило 120 компаний, поделился опытом поддержки инновационных компаний, привлечения инвестиций в Дубну и подтвердил возможность делового сотрудничества с администрацией и бизнесом Пензенской области. - У нас общая цель – это внедрение и продвижение передовых технологий и продукции наших инвесторов, - резюмировал Антон Афанасьев. - Поэтому такое сотрудничество полезно обеим сторонам. По итогам этой встречи уже определен ряд договоренностей, которые нужно закрепить документально. Поэтому я с удовольствием приглашаю наших коллег на традиционный круглый стол «ОЭЗ «Дубна» - новые возможности и перспективы», который состоится в апреле. На нем мы намерены заключить договор о сотрудничестве в близких территориям сферах деятельности. Так что этот визит – только начало долгосрочного взаимодействия. - У нас общая цель – это внедрение и продвижение передовых технологий и продукции наших инвесторов, - резюмировал Антон Афанасьев. - Поэтому такое сотрудничество полезно обеим сторонам. По итогам этой встречи уже определен ряд договоренностей, которые нужно закрепить документально. Поэтому я с удовольствием приглашаю наших коллег на традиционный круглый стол «ОЭЗ «Дубна» - новые возможности и перспективы», который состоится в апреле. На нем мы намерены заключить договор о сотрудничестве в близких территориям сферах деятельности. Так что этот визит – только начало долгосрочного взаимодействия. В завершение встречи в Конгресс-центре заместитель генерального директора ООО «Эйлитон» Вадим Терехов обратил внимание на такие привлекательные для любого инвестора моменты, как наличие в ОЭЗ «Дубна» необходимой инфраструктуры, минимум административных барьеров, а также льготы и поддержку проектов на федеральном и региональном уровне. Он подробно рассказал о деятельности Медико-технического кластера Подмосковья, инициатором создания которого стала компания-резидент. С инновационной продукцией предприятия, его передовым оснащением гости смогли ознакомиться, посетив новый лабораторно-производственный корпус на левобережном участке ОЭЗ. На снимках:

1-2. На встрече в Конгресс-центре.

3. С экспонатами выставки проектов компаний гостей познакомил начальник отдела взаимодействия с резидентами Петр Пермяков (справа). На снимках:1-2. На встрече в Конгресс-центре.3. С экспонатами выставки проектов компаний гостей познакомил начальник отдела взаимодействия с резидентами Петр Пермяков (справа).

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