ОЭЗ "Дубна" Импортозамещение на практике: продукция подмосковной компании для жителей региона Сегодня многие российские товары успешно конкурируют с импортными. Подтверждением этому могут служить и медицинские изделия, выпускаемые компанией «МЛТ». Резидент ОЭЗ «Дубна» поставляет свою инновационную продукцию по всей России, в ближайшей перспективе планирует сертификацию в ЕС и экспорт в Европу. Но не менее важной задачей здесь считают обеспечение современными медизделиями жителей Подмосковья. На территории особой экономической зоны «Дубна» компания «МЛТ» ведет свою деятельность четвертый год. Резидент специализируется на разработке и производстве медицинских изделий и приборов для клинической лабораторной диагностики. На сегодняшний день инвестор зарегистрировал и запустил в производство три вида приборов (7 моделей). Высокая конкурентоспособность данной продукции обусловлена инновационными техническими решениями и низкой ценой. На территории особой экономической зоны «Дубна» компания «МЛТ» ведет свою деятельность четвертый год. Резидент специализируется на разработке и производстве медицинских изделий и приборов для клинической лабораторной диагностики. На сегодняшний день инвестор зарегистрировал и запустил в производство три вида приборов (7 моделей). Высокая конкурентоспособность данной продукции обусловлена инновационными техническими решениями и низкой ценой. - У нас два основных направления, связанных с производством приборов и реагентов для клинической диагностики, - рассказывает генеральный директор ООО «МЛТ» Александр Безруков. - Первое - приборы для исследования системы гемостаза. Гемостаз – это комплекс реакций организма, регулирующих «свертываемость крови» для предупреждения и остановки кровотечений. Второе направление - разработка и производство приборов и реагентов для окраски микроскопических препаратов. Сегодня мы поставляем свою инновационную продукцию по всей России, а в ближайшей перспективе планируем сертификацию в ЕС и экспорт в Европу. Не менее важной задачей на данный момент является обеспечение новейшими приборами и реагентами жителей Подмосковья. И хотя компания предполагает выход на внешний рынок, её основной потребитель должен быть в России и прежде всего – в регионе. - У нас два основных направления, связанных с производством приборов и реагентов для клинической диагностики, - рассказывает генеральный директор ООО «МЛТ» Александр Безруков. - Первое - приборы для исследования системы гемостаза. Гемостаз – это комплекс реакций организма, регулирующих «свертываемость крови» для предупреждения и остановки кровотечений. Второе направление - разработка и производство приборов и реагентов для окраски микроскопических препаратов. Сегодня мы поставляем свою инновационную продукцию по всей России, а в ближайшей перспективе планируем сертификацию в ЕС и экспорт в Европу. Не менее важной задачей на данный момент является обеспечение новейшими приборами и реагентами жителей Подмосковья. И хотя компания предполагает выход на внешний рынок, её основной потребитель должен быть в России и прежде всего – в регионе. Надо отметить, что в настоящее время болезни системы кровообращения - основная причина смертности в Московской области. Эффективным средством ее снижения являются так называемые антикоагулянты, вещества, позволяющие регулировать показатели свёртывания крови у людей группы риска, приводить их на наиболее безопасный уровень. Профилактика с помощью одного из таких лекарств - варфарина - недорога и результативна. Препарат широко применяется в развитых странах, но требует постоянной корректировки дозировок с использованием данных лабораторного анализа. Ошибочная дозировка грозит осложнениями - кровотечением или образованием тромбов. Система гемостаза очень чувствительна к внешним воздействиям - это залог того, что человек не умрет от нарушения целостности сосудов. Однако и биопробы для анализа также чрезвычайно чувствительны к встряхиваниям, нарушению температурного режима и т.д. Поэтому анализ гемостаза целесообразно делать в месте забора крови, в том числе, в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах, без транспортировки в удалённые централизованные лаборатории. Надо отметить, что в настоящее время болезни системы кровообращения - основная причина смертности в Московской области. Эффективным средством ее снижения являются так называемые антикоагулянты, вещества, позволяющие регулировать показатели свёртывания крови у людей группы риска, приводить их на наиболее безопасный уровень. Профилактика с помощью одного из таких лекарств - варфарина - недорога и результативна. Препарат широко применяется в развитых странах, но требует постоянной корректировки дозировок с использованием данных лабораторного анализа. Ошибочная дозировка грозит осложнениями - кровотечением или образованием тромбов. Система гемостаза очень чувствительна к внешним воздействиям - это залог того, что человек не умрет от нарушения целостности сосудов. Однако и биопробы для анализа также чрезвычайно чувствительны к встряхиваниям, нарушению температурного режима и т.д. Поэтому анализ гемостаза целесообразно делать в месте забора крови, в том числе, в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах, без транспортировки в удалённые централизованные лаборатории. Для анализа системы гемостаза применяют специальные анализаторы - коагулометры. По программе «Здоровье» в 2007 году отечественные лаборатории уже оснащались подобными приборами компании «МЛТ». Большинство из них работают до сих пор, но по истечении столь длительного времени, конечно, требуют замены. Учитывая это, руководство компании «МЛТ» предложило правительству Московской области осуществить программу обновления и расширения парка коагулометров. Приборы производства дубненского резидента, предлагаемые для поставки в ЛПУ Подмосковья, - это самое современное поколение анализаторов с двумя или четырьмя измерительными каналами и встроенной системой контроля качества, позволяющей своевременно выявить ошибочные измерения и предотвратить возможность негативных клинических последствий. Преимущества усовершенствованных приборов очевидны: технические характеристики отечественных изделий не уступают зарубежным аналогам, а цена приборов и одноразовых кювет, необходимых для проведения анализа, в разы ниже. Для анализа системы гемостаза применяют специальные анализаторы - коагулометры. По программе «Здоровье» в 2007 году отечественные лаборатории уже оснащались подобными приборами компании «МЛТ». Большинство из них работают до сих пор, но по истечении столь длительного времени, конечно, требуют замены. Учитывая это, руководство компании «МЛТ» предложило правительству Московской области осуществить программу обновления и расширения парка коагулометров. Приборы производства дубненского резидента, предлагаемые для поставки в ЛПУ Подмосковья, - это самое современное поколение анализаторов с двумя или четырьмя измерительными каналами и встроенной системой контроля качества, позволяющей своевременно выявить ошибочные измерения и предотвратить возможность негативных клинических последствий. Преимущества усовершенствованных приборов очевидны: технические характеристики отечественных изделий не уступают зарубежным аналогам, а цена приборов и одноразовых кювет, необходимых для проведения анализа, в разы ниже. - За счет простой и эффективной конструкции в разы дешевле импортных и автоматы окраски микроскопических препаратов АФОМК-16, АФОМК-16-25, разработанные в нашей компании, - говорит Александр Безруков. - Их применяют в гематологии, цитологии, микробиологии, паразитологии, гистологии при самых различных исследованиях - от общего анализа крови до анализов на онкозаболевания. Для борьбы с онкологическими заболеваниями критически важна ранняя диагностика, в том числе при скрининге – обследовании здорового населения. Например, цитологический скрининг на рак шейки матки (РШМ) по Папаниколау позволяет снизить смертность женщин от этого заболевания на 70-80%. Программы такой профилактики эффективно работают в большинстве развитых стран. К сожалению, результаты скрининга в Московской области пока неудовлетворительны: процедура выполняется по дорогостоящей американской технологии, в результате чего охват женщин крайне мал (в 30 раз меньше должного). Цитологический скрининг необходимо осуществлять в рамках диспансеризации, поэтому мы предложили региональному правительству его экономичный вариант. - За счет простой и эффективной конструкции в разы дешевле импортных и автоматы окраски микроскопических препаратов АФОМК-16, АФОМК-16-25, разработанные в нашей компании, - говорит Александр Безруков. - Их применяют в гематологии, цитологии, микробиологии, паразитологии, гистологии при самых различных исследованиях - от общего анализа крови до анализов на онкозаболевания. Для борьбы с онкологическими заболеваниями критически важна ранняя диагностика, в том числе при скрининге – обследовании здорового населения. Например, цитологический скрининг на рак шейки матки (РШМ) по Папаниколау позволяет снизить смертность женщин от этого заболевания на 70-80%. Программы такой профилактики эффективно работают в большинстве развитых стран. К сожалению, результаты скрининга в Московской области пока неудовлетворительны: процедура выполняется по дорогостоящей американской технологии, в результате чего охват женщин крайне мал (в 30 раз меньше должного). Цитологический скрининг необходимо осуществлять в рамках диспансеризации, поэтому мы предложили региональному правительству его экономичный вариант. Предложение заключается в использовании традиционной технологии «Пап-теста» с применением автоматов АФОМК-16, АФОМК-16-25 и биологических красок, производство которых на территории особой экономической зоны «Дубна» резидент начнет уже в 2017 году. Это позволит увеличить охват населения, уменьшит заболеваемость и смертность, снизит затраты, связанные с лечением РШМ. При успешном осуществлении скрининга в Подмосковье опыт дубненского резидента можно будет тиражировать и в других регионах России. Запуск программы цитологического скрининга на основе продукции «МЛТ» может принести в виде налогов дополнительные средства в бюджет Московской области, улучшит занятость населения. Предложение заключается в использовании традиционной технологии «Пап-теста» с применением автоматов АФОМК-16, АФОМК-16-25 и биологических красок, производство которых на территории особой экономической зоны «Дубна» резидент начнет уже в 2017 году. Это позволит увеличить охват населения, уменьшит заболеваемость и смертность, снизит затраты, связанные с лечением РШМ. При успешном осуществлении скрининга в Подмосковье опыт дубненского резидента можно будет тиражировать и в других регионах России. Запуск программы цитологического скрининга на основе продукции «МЛТ» может принести в виде налогов дополнительные средства в бюджет Московской области, улучшит занятость населения. Льготы, государственные преференции, которые предоставляются в особых экономических зонах, играют значительную роль в развитии компаний и самих инновационных территорий. Но, главный механизм, который может обеспечить развитие производства и региона, - это стимулирование спроса на наукоемкую современную продукцию. Бессмысленны субсидии и льготы, если производство не имеет сбыта. Продукция резидента ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье нужна. Важно, чтобы спрос был платёжеспособным. Инвестор надеется, что его предложения будут учтены правительством региона при выборе программ оснащения лечебно-профилактических учреждений. По мнению Александра Безрукова, это даст двойной положительный эффект: развитие местной промышленности и сохранность здоровья и жизни жителей региона. Льготы, государственные преференции, которые предоставляются в особых экономических зонах, играют значительную роль в развитии компаний и самих инновационных территорий. Но, главный механизм, который может обеспечить развитие производства и региона, - это стимулирование спроса на наукоемкую современную продукцию. Бессмысленны субсидии и льготы, если производство не имеет сбыта. Продукция резидента ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье нужна. Важно, чтобы спрос был платёжеспособным. Инвестор надеется, что его предложения будут учтены правительством региона при выборе программ оснащения лечебно-профилактических учреждений. По мнению Александра Безрукова, это даст двойной положительный эффект: развитие местной промышленности и сохранность здоровья и жизни жителей региона. На снимке: автомат окраски АФОМК-16-25 разработки специалистов компании «МЛТ».



На снимке: автомат окраски АФОМК-16-25 разработки специалистов компании «МЛТ». В Мой Мир Share