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ОЭЗ "Дубна"
ОЭЗ «Дубна»: 17 новых резидентов выйдут на стройку в 2017 году 
Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев провел первое в этом году расширенное рабочее совещание с резидентами, планирующими выход на стройплощадки, а также ввод своих объектов в эксплуатацию. В нем приняли участие руководители 27 компаний-резидентов.

Впервые за все время существования особой экономической зоны «Дубна» на стройплощадки в этом году выйдет такое значительное число резидентов. 17 новых компаний планируют начать забивку свай на участках, где будут возводить собственные предприятия. Кроме того, еще 7 инвесторов продолжат строительство и намерены в 2017 году сдать объекты в эксплуатацию.

Совещание, которое провел с резидентами генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, было посвящено обсуждению графиков ввода объектов, решению, если они есть, проблемных вопросов, а также готовности каждого резидента подтвердить намеченные сроки начала строительства. В совещании приняли участие руководители всех отделов Управляющей компании ОЭЗ, отвечающие за своевременность выполнения обязательств по обеспечению инвесторов необходимой инженерной инфраструктурой и земельными участками. Антон Афанасьев акцентировал внимание резидентов на том, что при обращении в службы УК любой проблемный вопрос будет решен более оперативно, даже не входящий в ее компетенцию – руководство ОЭЗ гарантирует его обсуждение на уровне правительства региона.

Семь компаний на совещании подтвердили свои намерения завершить строительство в этом году. Якорный резидент ОЭЗ «Промтех-Дубна» введет в эксплуатацию сразу два новых корпуса, и начнет строительство еще двух – закладка символической капсулы в основание инжинирингового центра состоится уже в апреле. Приступят к работе на новых предприятиях специалисты компаний «Паскаль Медикал», «ОЦЭТ», «РЭМОС» и «МЛТ». Также сдадут новые корпуса на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна», но запустят производства позже в связи с особенностями технологических процессов две компании биомедицинского направления - «ФорМат» и «Фрерус».

Нет значительных отставаний от графиков и у большинства из 17 компаний, планирующих строительство. Две из них начнут его уже в апреле. Резидент «Гранат Био Тех» намерен заложить первый камень в основание нового предприятия площадью 17 000 кв. метров по выпуску вакуумных пробирок для взятия венозной крови. «ПСК Фарма» зальет первую плиту на месте возведения полномасштабного лабораторно-производственного комплекса общей площадью порядка 9 000 кв. метров. Здесь компания будет осуществлять выпуск широкой линейки лекарственных форм.

- Резиденты провели огромную подготовительную работу, - отметил по итогам совещания Антон Афанасьев. – Были оперативно завершены проектные работы, вырубались деревья, кто-то делал подсыпку грунта и так далее. А наша Управляющая компания полностью выполнила обязательства по оснащению территорий двух участков необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Безусловно, свой положительный результат дал постоянный контроль и поддержка со стороны регионального правительства. Так что ждем начала работ, а также открытия в 2017 году на нашей территории сразу нескольких новых инновационных предприятий.

На снимках: в ходе рабочего совещания руководства ОЭЗ «Дубна» и компаний-резидентов.

17-03-2017
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