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Обучение на протяжении всей жизни – вот что ждет тех, кто в 21 веке хочет быть успешным и востребованным. Динамичное развитие технологий, появление новых областей, работающих на стыке наук, уже сегодня кардинально меняют рынок труда. А в ближайшие 10 лет этот процесс будет происходить еще более стремительно. Сегодняшним школьникам, студентам вузов понадобятся новые профессиональные и личностные качества. Тот путь, который был у их родителей, по схеме «школа-вуз-работа на всю жизнь», на современном языке уже «не в тренде». Обучение на протяжении всей жизни – вот что ждет тех, кто в 21 веке хочет быть успешным и востребованным. Сориентироваться в море перспективных специальностей достаточно сложно. Какие из них не исчезнут, что необходимо об этом знать, что делать и чему учиться, чтобы не только не отстать от поезда, но еще и быть высоко востребованным специалистом, как построить путь своего личного развития на 10 лет вперед? На эти и множество других вопросов ответил Форум «Профессии Будущего». Он был организован резидентом ОЭЗ «Дубна» компанией «ADLABS» в лице руководителя проектов и основного спикера, ведущего Евгения Елисеева и Управляющей компанией особой экономической зоны при поддержке министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации г.Дубны. Партнерами форума выступили Объединенный институт ядерных исследований, университет «Дубна», компания «Телесеть плюс», сеть коворкингов «Старт» по Московской области и еще целый ряд компаний. Сориентироваться в море перспективных специальностей достаточно сложно. Какие из них не исчезнут, что необходимо об этом знать, что делать и чему учиться, чтобы не только не отстать от поезда, но еще и быть высоко востребованным специалистом, как построить путь своего личного развития на 10 лет вперед? На эти и множество других вопросов ответил Форум «Профессии Будущего». Он был организован резидентом ОЭЗ «Дубна» компанией «ADLABS» в лице руководителя проектов и основного спикера, ведущего Евгения Елисеева и Управляющей компанией особой экономической зоны при поддержке министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации г.Дубны. Партнерами форума выступили Объединенный институт ядерных исследований, университет «Дубна», компания «Телесеть плюс», сеть коворкингов «Старт» по Московской области и еще целый ряд компаний. Форум столь высокого уровня проводился в Дубне впервые. На него были приглашены ведущие российские ученые, экономисты, эксперты в сфере профобразования, профессионалы века технологий в таких известных проектах, как Google, BuduGuru, STARTUP SHOW, ООО «Новые технологии». Так что был представлен самый широкий круг мнений о том, какие специальности и компетенции нужны в будущем. А слушателями в этот день стали около 500 молодых людей из Дубны и близлежащих городов, Москвы и Дмитрова, перед которыми стоит вопрос выбора специальности или места работы, причем многие пришли с небезразличными родителями и педагогами. Форум столь высокого уровня проводился в Дубне впервые. На него были приглашены ведущие российские ученые, экономисты, эксперты в сфере профобразования, профессионалы века технологий в таких известных проектах, как Google, BuduGuru, STARTUP SHOW, ООО «Новые технологии». Так что был представлен самый широкий круг мнений о том, какие специальности и компетенции нужны в будущем. А слушателями в этот день стали около 500 молодых людей из Дубны и близлежащих городов, Москвы и Дмитрова, перед которыми стоит вопрос выбора специальности или места работы, причем многие пришли с небезразличными родителями и педагогами. Открывая форум, начальник отдела взаимодействия с резидентами ОЭЗ «Дубна» Петр Пермяков отметил, что заявленные на нем темы актуальны и для инновационной территории: «Сегодня свой бизнес здесь развивают 124 наукоемких компании, и уже создано более 2700 рабочих мест. Тем не менее, вопрос кадрового обеспечения стоит перед резидентами достаточно остро. ОЭЗ «Дубна» стремительно развивается, каждый год пополняется новыми инвесторами, и, конечно, они нуждаются в молодых квалифицированных специалистах. Если говорить о перспективах, то к 2030 году мы планируем создать уже 8000 рабочих мест. Возможно, среди них будет и кто-то из вас – мы это приветствуем!». Открывая форум, начальник отдела взаимодействия с резидентами ОЭЗ «Дубна» Петр Пермяков отметил, что заявленные на нем темы актуальны и для инновационной территории: «Сегодня свой бизнес здесь развивают 124 наукоемких компании, и уже создано более 2700 рабочих мест. Тем не менее, вопрос кадрового обеспечения стоит перед резидентами достаточно остро. ОЭЗ «Дубна» стремительно развивается, каждый год пополняется новыми инвесторами, и, конечно, они нуждаются в молодых квалифицированных специалистах. Если говорить о перспективах, то к 2030 году мы планируем создать уже 8000 рабочих мест. Возможно, среди них будет и кто-то из вас – мы это приветствуем!». Представители наукограда Дубна рассказали участникам форума о развитии города, его производственном комплексе, высокотехнологичной научной составляющей предприятий и более высоких материях. Так, президент университета «Дубна», доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Олег Леонидович Кузнецов сделал акцент на том, что профессия определяет судьбу человека и для ее правильного выбора надо четко осознавать цель, которую он ставит перед собой: «Если мы не понимаем прошлого науки, прошлые специальности и профессии, которые дают жизнь нашему государству сегодня, то нам будет очень сложно выбрать профессии будущего, несмотря на всю их привлекательность. Я глубоко убежден в том, что как бы стремительно мир не менялся, люди всегда будут изучать с помощью самых современных технологий планету Земля и человека во всех его проявлениях. И вне зависимости от выбора я призываю вас думать не только о больших зарплатах и сиюминутном успехе, но и о том, чтобы у вас были такие профессии, которые действительно нужны России для возрождения ее могущества». Представители наукограда Дубна рассказали участникам форума о развитии города, его производственном комплексе, высокотехнологичной научной составляющей предприятий и более высоких материях. Так, президент университета «Дубна», доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Олег Леонидович Кузнецов сделал акцент на том, что профессия определяет судьбу человека и для ее правильного выбора надо четко осознавать цель, которую он ставит перед собой: «Если мы не понимаем прошлого науки, прошлые специальности и профессии, которые дают жизнь нашему государству сегодня, то нам будет очень сложно выбрать профессии будущего, несмотря на всю их привлекательность. Я глубоко убежден в том, что как бы стремительно мир не менялся, люди всегда будут изучать с помощью самых современных технологий планету Земля и человека во всех его проявлениях. И вне зависимости от выбора я призываю вас думать не только о больших зарплатах и сиюминутном успехе, но и о том, чтобы у вас были такие профессии, которые действительно нужны России для возрождения ее могущества». В ярких красках описал науку, которой занимается всю свою жизнь, российский ученый-экономист, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор Георгий Борисович Клейнер. Его эмоциональные рассуждения об экономике, которая стремится объять собою весь окружающий мир, о том, какая экономика и для чего нужна России в перспективе, конечно, нашли живой отклик аудитории. - Для меня самым запоминающимся на форуме стало выступление Клейнера, из которого я узнал об этой науке много полезного, нового, чего раньше в ней просто не замечал, - сказал о своих впечатлениях студент II курса университета «Дубна» Дмитрий Ковалев. - Я выбрал профессию прикладной программист в сфере экономики, то есть связал воедино два своих любимых дела – информатику и экономику. И на форуме, особенно после увлекательного рассказа мэтра в этой сфере, еще больше утвердился в правильности своего выбора. - Для меня самым запоминающимся на форуме стало выступление Клейнера, из которого я узнал об этой науке много полезного, нового, чего раньше в ней просто не замечал, - сказал о своих впечатлениях студент II курса университета «Дубна» Дмитрий Ковалев. - Я выбрал профессию прикладной программист в сфере экономики, то есть связал воедино два своих любимых дела – информатику и экономику. И на форуме, особенно после увлекательного рассказа мэтра в этой сфере, еще больше утвердился в правильности своего выбора. Сегодня достаточно много молодежи после окончания вузов возвращается работать в Дубну. И здесь есть немало мест, где они могут применить свои знания и навыки. Например, в молодом поколении исследователей, инженеров, техников нуждается Объединенный институт ядерных исследований. Марк Ширченко, научный сотрудник научно-экспериментального отдела ядерной спектроскопии и радиохимии Лаборатории ядерных проблем имени академика Джелепова кратко упомянул о мировых компетенциях проектов ОИЯИ. А вот основой его выступления были размышления о том, какие черты станут доминировать в профессиях будущего. Именно в его обращении к молодежи рефреном среди прочих обязательных для успешного физика, ученого, исследователя черт прозвучало: обучение, образование – в течение всей жизни. Сегодня достаточно много молодежи после окончания вузов возвращается работать в Дубну. И здесь есть немало мест, где они могут применить свои знания и навыки. Например, в молодом поколении исследователей, инженеров, техников нуждается Объединенный институт ядерных исследований. Марк Ширченко, научный сотрудник научно-экспериментального отдела ядерной спектроскопии и радиохимии Лаборатории ядерных проблем имени академика Джелепова кратко упомянул о мировых компетенциях проектов ОИЯИ. А вот основой его выступления были размышления о том, какие черты станут доминировать в профессиях будущего. Именно в его обращении к молодежи рефреном среди прочих обязательных для успешного физика, ученого, исследователя черт прозвучало: обучение, образование – в течение всей жизни. Конечно, нет возможности рассказать обо всех темах, спикерах и вопросах участников, которые были заданы на форуме «Профессии будущего». Но стоит отметить, что большинство были адресованы руководителю компании «Диалогия» Ксении Авдей. Она сделала акцент на профессиональных навыках, которые ценит работодатель и важны вчера, сегодня и будут важны завтра вне зависимости от выбранной профессии. Поэтому ее выступление, а затем отдельная встреча с родителями тоже нашли отклик. Конечно, нет возможности рассказать обо всех темах, спикерах и вопросах участников, которые были заданы на форуме «Профессии будущего». Но стоит отметить, что большинство были адресованы руководителю компании «Диалогия» Ксении Авдей. Она сделала акцент на профессиональных навыках, которые ценит работодатель и важны вчера, сегодня и будут важны завтра вне зависимости от выбранной профессии. Поэтому ее выступление, а затем отдельная встреча с родителями тоже нашли отклик. Кирилл Ошкуков, ученик 8 класса школы 1: Мне в жизни и выборе профессии пригодится все, что я здесь узнал. Буду учиться тем навыкам, которые, как сказала спикер, могут стать фундаментом в любой специальности и от которых на 80 процентов зависит карьерный рост. Хочу связать свое будущее с физикой, экономикой. И еще я понял, как важно умение работать в команде. Кирилл Ошкуков, ученик 8 класса школы 1: Мне в жизни и выборе профессии пригодится все, что я здесь узнал. Буду учиться тем навыкам, которые, как сказала спикер, могут стать фундаментом в любой специальности и от которых на 80 процентов зависит карьерный рост. Хочу связать свое будущее с физикой, экономикой. И еще я понял, как важно умение работать в команде. Гюльсум Мамедова, студентка IV курса факультета лингвистики университета «Дубна»: Мне близок личный опыт Ксении Авдей с выбором профессии, тема soft skills, развития коммуникативных и презентационных навыков, ответственности за себя и свое будущее. Продолжу учебу в магистратуре в направлениях рекламы, туризма. После форума более четко представляю, что мне необходимо для развития в этих областях. Гюльсум Мамедова, студентка IV курса факультета лингвистики университета «Дубна»: Мне близок личный опыт Ксении Авдей с выбором профессии, тема soft skills, развития коммуникативных и презентационных навыков, ответственности за себя и свое будущее. Продолжу учебу в магистратуре в направлениях рекламы, туризма. После форума более четко представляю, что мне необходимо для развития в этих областях. Павел Лобанов: На форум пришел с двумя сыновьями – учениками 7 и 10 классов. Вопрос, куда поступать и чему учиться актуален, поэтому важно потратить немного времени, чтобы расширить свой кругозор в этом плане, тем более что спикеры очень профессиональны. Павел Лобанов: На форум пришел с двумя сыновьями – учениками 7 и 10 классов. Вопрос, куда поступать и чему учиться актуален, поэтому важно потратить немного времени, чтобы расширить свой кругозор в этом плане, тем более что спикеры очень профессиональны. Ирина Чайникова: Мой сын учится в 6 классе, знаю, что мечтает стать программистом. Мне хочется, чтобы его специальность была связана с наукой, а он больше склоняется к программированию игр. После форума пусть сам анализирует мнение опытных специалистов, я ему в этом помогу. Ирина Чайникова: Мой сын учится в 6 классе, знаю, что мечтает стать программистом. Мне хочется, чтобы его специальность была связана с наукой, а он больше склоняется к программированию игр. После форума пусть сам анализирует мнение опытных специалистов, я ему в этом помогу. Анна Шелест: Преподаю математику в школе, а моя дочка учится в первом классе. То есть у нас как раз есть эти 10 лет, чтобы понять, в том числе с помощью профессионалов, которые выступали на форуме, какой профессии в перспективе отдать предпочтение. Анна Шелест: Преподаю математику в школе, а моя дочка учится в первом классе. То есть у нас как раз есть эти 10 лет, чтобы понять, в том числе с помощью профессионалов, которые выступали на форуме, какой профессии в перспективе отдать предпочтение. - Сегодня хорошая аудитория, - говорит Ксения Авдей. - Я являюсь участником, а иногда спикером многих мероприятий, и могу сравнивать - аудитория очень благодарная. Ребята действительно пришли для того, чтобы прояснить важные для себя вопросы и получить ответы на них. Поэтому все спикеры довольны организацией форума, его активными участниками, которые были готовы рассматривать очень разные точки зрения. - Сегодня хорошая аудитория, - говорит Ксения Авдей. - Я являюсь участником, а иногда спикером многих мероприятий, и могу сравнивать - аудитория очень благодарная. Ребята действительно пришли для того, чтобы прояснить важные для себя вопросы и получить ответы на них. Поэтому все спикеры довольны организацией форума, его активными участниками, которые были готовы рассматривать очень разные точки зрения. Лекция-консультация, профориентационные игры, мини форсайт-сессия, награждения самых активных участников, необычное оформление большого конференц-зала в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна», а главное непринужденная атмосфера, позволившая школьникам запросто общаться с признанными профессионалами, – во всем этом большая доля заслуги основного организатора мероприятия, или как его называют коллеги «человека-оркестра» Евгения Елисеева. Неслучайно по завершении форума «Профессии Будущего» его участники и спикеры высказали единое пожелание о скорой встрече на следующем. Лекция-консультация, профориентационные игры, мини форсайт-сессия, награждения самых активных участников, необычное оформление большого конференц-зала в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна», а главное непринужденная атмосфера, позволившая школьникам запросто общаться с признанными профессионалами, – во всем этом большая доля заслуги основного организатора мероприятия, или как его называют коллеги «человека-оркестра» Евгения Елисеева. Неслучайно по завершении форума «Профессии Будущего» его участники и спикеры высказали единое пожелание о скорой встрече на следующем. На снимках: участники форума «Профессии Будущего» в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна».



На снимках: участники форума «Профессии Будущего» в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Правобережная и левобережная площадки

