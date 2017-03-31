О реализации проектов в сфере медицины - на примере ОЭЗ «Дубна»

Всероссийский съезд был организован Союзом ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности РФ при поддержке федеральных министерств и ведомств, заинтересованных в повышении конкурентоспособности производства лекарственных средств и медицинских изделий, в продвижении их на внутренний и внешний рынок. В работе форума приняли участие руководители профессиональных ассоциаций, объединений и предприятий отрасли.

Съезд начал свою работу с основательного доклада, который сделал по итогам деятельности Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности его президент Юрий Калинин. Делегаты форума говорили о нормативно-правовом регулировании обращения лекарств и медицинских изделий. Подробно рассматривались вопросы госзакупок и ценообразования. Основной темой стало обсуждение стратегии развития фармацевтической и медицинской промышленности в современных условиях, развития производства медицинской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Были затронуты и вопросы подготовки кадров, улучшения координации работы академической и вузовской науки, лечебных учреждений и промышленных предприятий.

На примере подмосковной особой экономической зоны «Дубна» начальник отдела по привлечению резидентов Андрей Краснов рассказал о привлекательных для бизнеса механизмах, которые способствуют эффективной реализации проектов по созданию высокотехнологичной медицинской продукции. В их числе были названы готовая инфраструктура, особый режим осуществления предпринимательской деятельности с множеством налоговых льгот и преференций, действующий на территории режим свободной таможенной зоны, то есть все, что позволяет компаниям в разы уменьшать производственные расходы.

Четвертая часть проектов инвесторов ОЭЗ ориентирована на био- и медицинские технологии - это 29 компаний. 15 из них получили статус резидента за два последних года, что свидетельствует о возрастающей привлекательности особой экономической зоны. В качестве примера успешной реализации проектов Андрей Краснов назвал компании, медицинская продукция которых уже основательно заняла свою нишу на отечественном и мировом рынке. Это «Нордавинд» - выпускает самый доступный в мире кардиокомплекс ECG Dongle; «Акванова Рус» - предоставляет российскому потребителю высококачественные пищевые добавки и био-активные ингредиенты; «Аркрэй» - производит портативные глюкометры и тест-полоски. Продукция этих и других резидентов ОЭЗ полностью соответствует мировым стандартам качества, поэтому востребована и способствует импортозамещению.

Заместитель генерального директора компании «Эйлитон», заместитель председателя совета Медико-технического кластера Московской области Вадим Терехов подтвердил сказанное, дополнив, что в ОЭЗ «Дубна» создан благоприятный бизнес-климат, позволяющий ее резидентам без административных барьеров заниматься научными исследованиями, строить собственные комплексы, доводить разработки до промышленного производства высокотехнологичной продукции. Компания «Эйлитон» была инициатором создания в Подмосковье Медико-технического кластера, который сегодня объединяет уже 37 организаций, 20 из них – предприятия- производители Московской области, основу которых составляют компании-резиденты особой экономической зоны.

По результатам дискуссий и обсуждений будет опубликована резолюция IX Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, в которую войдут тезисы из докладов Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и Медико-технического кластера Московской области.