III круглый стол «ОЭЗ «Дубна» - новые возможности и перспективы»

Ежегодный форум проводится при поддержке правительства Московской области уже в третий раз. Его организатор – Управляющая компания особой экономической зоны «Дубна». Основная цель III Круглого стола «ОЭЗ «Дубна» - новые возможности и перспективы» – проинформировать его участников о потенциале территории и возможностях ее дальнейшего развития. Кроме того, в этот раз акцент будет сделан на компетенциях инвесторов ОЭЗ «Дубна», различных вариантах взаимодействия резидентов с предприятиями научно-промышленного комплекса наукограда Дубна.

Традиционно в мероприятии примут участие ведущие российские эксперты в области технологий и развития бизнеса – представители федеральных и региональных министерств, крупных государственных и коммерческих банков, федеральных фондов развития, а также строительные компании города Дубны и региона. Основную аудиторию составят действующие и потенциальные резиденты особой экономической зоны «Дубна».

В ходе сессий и дискуссий будут обсуждаться вопросы перспективного развития ОЭЗ «Дубна», взаимодействия ее Управляющей компании и резидентов с министерствами федерального и регионального уровня, возможности наукограда Дубна и Московской области по обеспечению инновационной инфраструктурой, промышленного строительства, проектирования и другие. Большое место займет тема развития Медико-технического кластера в подмосковном регионе, основу которого составляют резиденты ОЭЗ «Дубна». Участники Круглого стола смогут презентовать свою инновационную продукцию и услуги, много нового узнают о специальных программах финансирования проектов.

Круглый стол «ОЭЗ «Дубна» - новые возможности и перспективы» начнет работу в 10.00 в большом конференц-зале Конгресс-центра. Принять участие в нем может любая компания и предприниматели, потенциальные резиденты особой экономической зоны, которым близки темы форума. Участие в мероприятии бесплатное. Более подробно с программой можно ознакомиться по ссылке - http://oezdubna.ru/about/meropriyatiya/

На снимке: участники II Круглого стола «ОЭЗ «Дубна» - новые возможности и перспективы», прошедшего в Конгресс-центре в ноябре 2016 года.