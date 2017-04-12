ОЭЗ "Дубна" Темпы строительства объектов ОЭЗ «Дубна» будут ускорены 11 апреля заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев посетил с рабочим визитом ОЭЗ «Дубна». Он осмотрел инфраструктуру, провел совещание по развитию территории, а также принял участие в заседании Наблюдательного совета. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев посетил с рабочим визитом особую экономическую зону «Дубна». Цель визита – проверка готовности инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ и строительства объектов резидентов. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев посетил с рабочим визитом особую экономическую зону «Дубна». Цель визита – проверка готовности инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ и строительства объектов резидентов. Глава инвестиционного блока Подмосковья осмотрел таможенный терминал, дороги, инженерные сети и очистные сооружения, а также строящиеся и уже введенные в эксплуатацию научно-производственные корпуса компаний-резидентов на двух участках ОЭЗ «Дубна». Глава инвестиционного блока Подмосковья осмотрел таможенный терминал, дороги, инженерные сети и очистные сооружения, а также строящиеся и уже введенные в эксплуатацию научно-производственные корпуса компаний-резидентов на двух участках ОЭЗ «Дубна». - Мы видим некоторое отставание по дорогам, на это обратили отдельное внимание, - прокомментировал Денис Буцаев. - На таможенном посту подрядчик вышел, работает, но темп работ необходимо ускорить. Достаточно хороший темп по очистным сооружениям. Мы также посетили несколько предприятий, которые достраиваются и будут вводиться в 2017 году, и те, которые начали свое строительство совсем недавно, но уже хорошими темпами выходят на строительную готовность. - Мы видим некоторое отставание по дорогам, на это обратили отдельное внимание, - прокомментировал Денис Буцаев. - На таможенном посту подрядчик вышел, работает, но темп работ необходимо ускорить. Достаточно хороший темп по очистным сооружениям. Мы также посетили несколько предприятий, которые достраиваются и будут вводиться в 2017 году, и те, которые начали свое строительство совсем недавно, но уже хорошими темпами выходят на строительную готовность. В текущем году 17 новых компаний начинают строительство собственных предприятий, еще 7 инвесторов продолжат строительство и намерены сдать объекты в эксплуатацию. Что касается замечаний по таможенному комплексу на правобережной площадке, то он должен быть достроен к августу 2017 года. Комплекс состоит из административного здания, бокса досмотра и площадки для транспорта. На завершение строительных, монтажных и пусконаладочных работ, закупку и установку оборудования требуется еще 60 млн. рублей. В текущем году 17 новых компаний начинают строительство собственных предприятий, еще 7 инвесторов продолжат строительство и намерены сдать объекты в эксплуатацию. Что касается замечаний по таможенному комплексу на правобережной площадке, то он должен быть достроен к августу 2017 года. Комплекс состоит из административного здания, бокса досмотра и площадки для транспорта. На завершение строительных, монтажных и пусконаладочных работ, закупку и установку оборудования требуется еще 60 млн. рублей. После осмотра территории в Конгресс-центре состоялось рабочее совещание. В нем приняли участие представители областного правительства, администрации г. Дубны, руководители АО «ОЭЗ», Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и подрядных организаций, ведущих строительство, а также компании-резиденты. Речь шла об ускорении работ по завершению строительства инфраструктуры, решении проблемных для резидентов вопросов. О развитии инфраструктуры и взаимодействии с инвесторами участникам совещания подробно доложил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. После осмотра территории в Конгресс-центре состоялось рабочее совещание. В нем приняли участие представители областного правительства, администрации г. Дубны, руководители АО «ОЭЗ», Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и подрядных организаций, ведущих строительство, а также компании-резиденты. Речь шла об ускорении работ по завершению строительства инфраструктуры, решении проблемных для резидентов вопросов. О развитии инфраструктуры и взаимодействии с инвесторами участникам совещания подробно доложил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Денис Буцаев принял участие и в заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна». Совет рассмотрел 5 проектов потенциальных резидентов, которые будут представлены на ближайший Экспертный совет при правительстве Московской области для заключения соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ «Дубна». Свои проекты представили компании «Дубненский завод пластмасс», «КИВИ Процессинг», «Нацтехрезерв», «С-Компонент Дубна» и «Инновационные защитные покрытия». - Нам бы очень хотелось, чтобы они присоединились к большой семье резидентов «Дубны», - сказал Денис Буцаев. - Все компании высокотехнологичные, представляют самые различные отрасли – медицину, биотехнологии, новые материалы, другие. ОЭЗ достаточно дифференцированно подходит к привлечению инвесторов, что нас также радует. Это свидетельствует о высоком потенциале и самой «Дубны», и Подмосковья. Фактически все резиденты, которые приходят на нашу территорию, для своих проектов находят и научные кадры, и технологии, которые используют. - Нам бы очень хотелось, чтобы они присоединились к большой семье резидентов «Дубны», - сказал Денис Буцаев. - Все компании высокотехнологичные, представляют самые различные отрасли – медицину, биотехнологии, новые материалы, другие. ОЭЗ достаточно дифференцированно подходит к привлечению инвесторов, что нас также радует. Это свидетельствует о высоком потенциале и самой «Дубны», и Подмосковья. Фактически все резиденты, которые приходят на нашу территорию, для своих проектов находят и научные кадры, и технологии, которые используют. Денис Буцаев отметил активное участие резидентов в инновационных преобразованиях региона и в очередной раз назвал ОЭЗ «Дубну» одной из перспективных зон России: Денис Буцаев отметил активное участие резидентов в инновационных преобразованиях региона и в очередной раз назвал ОЭЗ «Дубну» одной из перспективных зон России: - Так считают и наши федеральные коллеги. Это лучшая ОЭЗ технико-внедренческого типа и одна из лучших среди всех ОЭЗ по числу резидентов, количеству и качеству созданной инфраструктуры, по тем экономическим показателям, которые зона демонстрирует. В настоящий момент я могу сказать, что ОЭЗ «Дубна» исчерпала свободные земельные участки, и мы работаем над присоединением нового участка в 30 гектаров, который позволит нам принимать новых резидентов. Наша основная задача – проследить за качеством инвестиций, за сроками ввода и созданием тех объектов, которые по соглашениям резиденты должны создавать. И естественно, мы будем работать над тем, чтобы и дальше ОЭЗ развивалась в этом отношении. - Так считают и наши федеральные коллеги. Это лучшая ОЭЗ технико-внедренческого типа и одна из лучших среди всех ОЭЗ по числу резидентов, количеству и качеству созданной инфраструктуры, по тем экономическим показателям, которые зона демонстрирует. В настоящий момент я могу сказать, что ОЭЗ «Дубна» исчерпала свободные земельные участки, и мы работаем над присоединением нового участка в 30 гектаров, который позволит нам принимать новых резидентов. Наша основная задача – проследить за качеством инвестиций, за сроками ввода и созданием тех объектов, которые по соглашениям резиденты должны создавать. И естественно, мы будем работать над тем, чтобы и дальше ОЭЗ развивалась в этом отношении. На снимках:

1. Осмотр таможенного комплекса на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна».

2. Рабочее совещание в Конгресс-центре.



На снимках:1. Осмотр таможенного комплекса на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна».2. Рабочее совещание в Конгресс-центре. В Мой Мир Share