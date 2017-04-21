ОЭЗ "Дубна" «ОЭЗ «Дубна» способствуют устойчивому развитию региона» - эти слова представителя правительства Московской области прозвучали на Круглом столе в ОЭЗ «Дубна», посвященном новым возможностям и перспективам развития территории. Форум прошел в Конгресс-центре 20 апреля, участие в нем приняли более 100 человек. Как в дальнейшем будет развиваться ОЭЗ «Дубна»? Что необходимо предпринять для привлечения на ее территорию как можно большего числа крупных компаний со значительными инвестициями, в том числе, иностранными? И какие возможности для поддержки бизнеса предлагают госструктуры и финансовые организации? Ответы на эти и массу других вопросов прозвучали на III Круглом столе «ОЭЗ «Дубна» - новые возможности и перспективы». Как в дальнейшем будет развиваться ОЭЗ «Дубна»? Что необходимо предпринять для привлечения на ее территорию как можно большего числа крупных компаний со значительными инвестициями, в том числе, иностранными? И какие возможности для поддержки бизнеса предлагают госструктуры и финансовые организации? Ответы на эти и массу других вопросов прозвучали на III Круглом столе «ОЭЗ «Дубна» - новые возможности и перспективы». Круглый стол Управляющая компания ОЭЗ организовала при поддержке правительства Московской области и администрации г. Дубны. Участие в мероприятии приняли представители федеральных и региональных структур, крупнейших строительных компаний наукограда и Подмосковья, федеральных корпораций, государственных и коммерческих банков Москвы и региона, эксперты в области технологий, развития бизнеса и подготовки квалифицированных кадров, действующие и потенциальные резиденты особой экономической зоны – всего более 100 человек. Круглый стол Управляющая компания ОЭЗ организовала при поддержке правительства Московской области и администрации г. Дубны. Участие в мероприятии приняли представители федеральных и региональных структур, крупнейших строительных компаний наукограда и Подмосковья, федеральных корпораций, государственных и коммерческих банков Москвы и региона, эксперты в области технологий, развития бизнеса и подготовки квалифицированных кадров, действующие и потенциальные резиденты особой экономической зоны – всего более 100 человек. Открывая форум, первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин подчеркнул, что мероприятие способствует привлечению в особую экономическую зону новых инвесторов: «Из 24 компаний, которые стали резидентами в прошлом году, четыре, презентовавшие свои проекты на предыдущем круглом столе, уже стали нашими резидентами, а две компании в настоящее время пишут бизнес-планы. Надеюсь, что и этот круглый стол пополнит ряды резидентов ОЭЗ «Дубна». Алексей Марин подвел итоги деятельности Управляющей компании за 2016 год и рассказал о перспективах развития территории. Так, по состоянию на 1 марта 2017 года резидентами создано более 2700 рабочих мест, объем производства продукции составил около 16 млрд. рублей, объем инвестиций в проекты - порядка 10,9 млрд. рублей, а объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней вместе с отчислениями во внебюджетные фонды - около 1,2 млрд. рублей. Первый заместитель обратил внимание и на то, что подмосковная ОЭЗ остается в лидерах по числу резидентов в России и не намерена снижать высокую планку – на 2017 год при плане 12 компаний решено привлечь 25 инвесторов. Что же касается развития инфраструктуры, то до конца 2017 года планируется завершить строительство улично-дорожной сети, коммунальной и таможенной инфраструктуры, гидросооружений, котельной №1 с подключением к газораспределительной сети Московской области. Общий объем финансирования по данным объектам составит более 2, 3 млрд. рублей. Алексей Марин подвел итоги деятельности Управляющей компании за 2016 год и рассказал о перспективах развития территории. Так, по состоянию на 1 марта 2017 года резидентами создано более 2700 рабочих мест, объем производства продукции составил около 16 млрд. рублей, объем инвестиций в проекты - порядка 10,9 млрд. рублей, а объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней вместе с отчислениями во внебюджетные фонды - около 1,2 млрд. рублей. Первый заместитель обратил внимание и на то, что подмосковная ОЭЗ остается в лидерах по числу резидентов в России и не намерена снижать высокую планку – на 2017 год при плане 12 компаний решено привлечь 25 инвесторов. Что же касается развития инфраструктуры, то до конца 2017 года планируется завершить строительство улично-дорожной сети, коммунальной и таможенной инфраструктуры, гидросооружений, котельной №1 с подключением к газораспределительной сети Московской области. Общий объем финансирования по данным объектам составит более 2, 3 млрд. рублей. Шесть сессий Круглого стола охватили самый широкий круг тем. Особое внимание было уделено обеспечению резидентов инновационной инфраструктурой. Об этом, а также о новых программах поддержки перспективных инновационных проектов резидентов говорила заведующая отделом инновационной инфраструктуры Управления инновационной и научной политики правительства Московской области Виктория Халимендик: - ОЭЗ «Дубна» – приоритетный проект, способствует устойчивому развитию региона и наша задача, чтобы резиденты, которые локализуют здесь свой бизнес, ни в чем не нуждались, а их проблемы решались оперативно, чтобы инфраструктура зоны, Подмосковья работала на них. Консорциум инновационных кластеров региона вошел в перечень 11 кластеров, – лидеров по инвестиционной привлекательности мирового уровня, им будет оказана поддержка Минэкономразвития России. На первом этапе этот супер-кластер Подмосковья будет формироваться на базе уже существующих зон инновационного развития. ОЭЗ «Дубна», в том числе, выступит в роли платформы для его создания. Реализация такого крупного проекта позволит нам создать объекты инновационной инфраструктуры, которые будут востребованы компаниями-резидентами. - ОЭЗ «Дубна» – приоритетный проект, способствует устойчивому развитию региона и наша задача, чтобы резиденты, которые локализуют здесь свой бизнес, ни в чем не нуждались, а их проблемы решались оперативно, чтобы инфраструктура зоны, Подмосковья работала на них. Консорциум инновационных кластеров региона вошел в перечень 11 кластеров, – лидеров по инвестиционной привлекательности мирового уровня, им будет оказана поддержка Минэкономразвития России. На первом этапе этот супер-кластер Подмосковья будет формироваться на базе уже существующих зон инновационного развития. ОЭЗ «Дубна», в том числе, выступит в роли платформы для его создания. Реализация такого крупного проекта позволит нам создать объекты инновационной инфраструктуры, которые будут востребованы компаниями-резидентами. Большой интерес действующих и потенциальных резидентов вызвала сессия, на которой начальник таможенного поста «Дубна» Александр Янчук знакомил с таможенными преференциями, процедурой свободной таможенной зоны и изменениями в таможенном законодательстве. В его выступлении также были подведены итоги работы с резидентами. Так, количественные показатели по поданным декларациям и объему товарооборота по сравнению с прошлым годом выросли на 40%, а по таможенным платежам – ровно на 100%. Александр Янчук отметил, что по платежам в бюджет пост ежедневно выдает по полмиллиона рублей. Всего же за 5-летнюю деятельность таможенного поста «Дубна» резидентам было предоставлено льгот на сумму более 22 млн. долларов. Большой интерес действующих и потенциальных резидентов вызвала сессия, на которой начальник таможенного поста «Дубна» Александр Янчук знакомил с таможенными преференциями, процедурой свободной таможенной зоны и изменениями в таможенном законодательстве. В его выступлении также были подведены итоги работы с резидентами. Так, количественные показатели по поданным декларациям и объему товарооборота по сравнению с прошлым годом выросли на 40%, а по таможенным платежам – ровно на 100%. Александр Янчук отметил, что по платежам в бюджет пост ежедневно выдает по полмиллиона рублей. Всего же за 5-летнюю деятельность таможенного поста «Дубна» резидентам было предоставлено льгот на сумму более 22 млн. долларов. Самой многочисленной стала сессия «Новые возможности и перспективы медицины Российской Федерации». В дискуссии приняли участие около 10 выступающих. Лейтмотивом у всех докладчиков прозвучало: для развития отечественного здравоохранения необходима собственная медицинская промышленность, технологическое перевооружение производственных мощностей предприятий. Многое для этого уже делается. О разработках и внедрении методов высокотехнологичной медицины, в том числе, говорил генеральный директор компании-резидента «Эйлитон», вице-президент Ассоциации производителей средств клинической диагностики, председатель Совета регионального Медико-технического кластера Александр Шибанов. Тем не менее, по его словам, остаются проблемы, которые необходимо решать уже сегодня. Они касаются инвестиций в научно-исследовательские работы со стороны государства, доведения разработок до серийного производства, создания преимуществ отечественным производителям и продвижения инновационных продуктов на рынок. О предварительных итогах деятельности Медико-технического кластера Подмосковья и решениях 9-го съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, касающихся мер поддержки отечественных предприятий и внедрения в практическое здравоохранение новых медицинских изделий, рассказал заместитель генерального директора ООО «Эйлитон», заместитель председателя Совета МТК Вадим Терехов. На форуме обсудили также темы возможностей наукограда Дубны по обеспечению ОЭЗ инновационной инфраструктурой, финансирования проектов резидентов и господдержки бизнеса, говорили о промышленном строительстве, проектировании, компетенциях резидентов. В ходе Круглого стола уже по сложившейся традиции было подписано очередное соглашение о сотрудничестве – на этот раз с банком «ВТБ 24». Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и директор дополнительного офиса «Дубненский» Олег Бабич. Долгосрочное стратегическое партнерство позволит совместно решать приоритетные задачи по развитию подмосковной особой экономической зоны. На форуме обсудили также темы возможностей наукограда Дубны по обеспечению ОЭЗ инновационной инфраструктурой, финансирования проектов резидентов и господдержки бизнеса, говорили о промышленном строительстве, проектировании, компетенциях резидентов. В ходе Круглого стола уже по сложившейся традиции было подписано очередное соглашение о сотрудничестве – на этот раз с банком «ВТБ 24». Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и директор дополнительного офиса «Дубненский» Олег Бабич. Долгосрочное стратегическое партнерство позволит совместно решать приоритетные задачи по развитию подмосковной особой экономической зоны. На снимках:

1. Открытие круглого стола.

2. Виктория Халимендик – об инновационной инфраструктуре для резидентов.

3. На сессии по применению таможенной процедуры СТЗ.

4. Соглашение о сотрудничестве ОЭЗ и «ВТБ 24» подписали директор дополнительного офиса «Дубненский» Олег Бабич (слева) и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. На снимках:1. Открытие круглого стола.2. Виктория Халимендик – об инновационной инфраструктуре для резидентов.3. На сессии по применению таможенной процедуры СТЗ.4. Соглашение о сотрудничестве ОЭЗ и «ВТБ 24» подписали директор дополнительного офиса «Дубненский» Олег Бабич (слева) и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

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