ОЭЗ "Дубна" ОЭЗ «Дубна»: новые резиденты и более 650 млн. руб. инвестиций 19 мая на экспертных советах в правительстве Московской области одобрены бизнес-планы еще трех компаний, претендующих на статус резидента ОЭЗ «Дубна». Общий объем запланированных ими к осуществлению инвестиций в проекты составит более 650 млн. руб. Четыре компании, изъявивших желание стать резидентами ОЭЗ «Дубна», представили свои бизнес-планы на экспертные советы. На территории особой экономической зоны «Дубна» две из них планируют вести технико-внедренческую деятельность, еще две - организовать промышленное производство, и все четыре намереваются строить собственные предприятия. Четыре компании, изъявивших желание стать резидентами ОЭЗ «Дубна», представили свои бизнес-планы на экспертные советы. На территории особой экономической зоны «Дубна» две из них планируют вести технико-внедренческую деятельность, еще две - организовать промышленное производство, и все четыре намереваются строить собственные предприятия. Экспертному совету особой экономической зоны промышленно-производственного типа свои бизнес-планы представили «Дубненский завод пластмасс» и «Нацтехрезерв». Экспертному совету особой экономической зоны промышленно-производственного типа свои бизнес-планы представили «Дубненский завод пластмасс» и «Нацтехрезерв». ООО «Национальные технические резервы» планирует построить завод по производству трехкомпонентных одноразовых шприцев, вложить в осуществление проекта 384 млн. рублей и создать 55 рабочих мест. К строительству собственных помещений общей площадью 5 000 кв. м компания приступит уже в этом году. В продукции «Нацтехрезерва» заинтересованы учреждения здравоохранения, аптечные сети, федеральные и региональные государственные органы, их подразделения и организации, частные медицинские компании. Ключевыми покупателями одноразовых шприцев станут партнеры компании - АО «МПО «МЕТАЛЛИСТ» и VOGT Medical GmbH (Германия). ООО «Национальные технические резервы» планирует построить завод по производству трехкомпонентных одноразовых шприцев, вложить в осуществление проекта 384 млн. рублей и создать 55 рабочих мест. К строительству собственных помещений общей площадью 5 000 кв. м компания приступит уже в этом году. В продукции «Нацтехрезерва» заинтересованы учреждения здравоохранения, аптечные сети, федеральные и региональные государственные органы, их подразделения и организации, частные медицинские компании. Ключевыми покупателями одноразовых шприцев станут партнеры компании - АО «МПО «МЕТАЛЛИСТ» и VOGT Medical GmbH (Германия). ООО «Дубненский завод пластмасс» создаст в особой экономической зоне предприятие по производству продукции из полимеров, в том числе, пластмасс. Для этого необходимо инвестировать в проект 193 млн. рублей, построить цеха общей площадью 3000 кв. м и создать 88 рабочих мест. Начало строительства первой очереди компания также запланировала на 2017 год. ООО «Дубненский завод пластмасс» создаст в особой экономической зоне предприятие по производству продукции из полимеров, в том числе, пластмасс. Для этого необходимо инвестировать в проект 193 млн. рублей, построить цеха общей площадью 3000 кв. м и создать 88 рабочих мест. Начало строительства первой очереди компания также запланировала на 2017 год. Экспертный совет особой экономической зоны технико-внедренческого типа рассмотрел бизнес-планы компаний «С-Компонент Дубна» и «Инновационные промышленные покрытия. Экспертный совет особой экономической зоны технико-внедренческого типа рассмотрел бизнес-планы компаний «С-Компонент Дубна» и «Инновационные промышленные покрытия. Цель проекта ООО «C-Компонент Дубна» - разработка и производство металлизированных керамических корпусов, а также других электронных компонентов на основе технической керамики. При реализации проекта компания планирует сотрудничать сразу с несколькими иностранными партнерами из Германии, Японии, Южной Кореи и Китая. Потенциальными покупателями продукции «C-Компонент Дубна» являются ведущие предприятия-производители радио- и микроэлектроники. Для организации производства металлизированных керамических корпусов и плат компания построит здание площадью 2100 кв. м, на автоматизированном производстве будут трудиться 30 специалистов, а общий объем инвестиций в проект составит 74, 9 млн. рублей. Цель проекта ООО «C-Компонент Дубна» - разработка и производство металлизированных керамических корпусов, а также других электронных компонентов на основе технической керамики. При реализации проекта компания планирует сотрудничать сразу с несколькими иностранными партнерами из Германии, Японии, Южной Кореи и Китая. Потенциальными покупателями продукции «C-Компонент Дубна» являются ведущие предприятия-производители радио- и микроэлектроники. Для организации производства металлизированных керамических корпусов и плат компания построит здание площадью 2100 кв. м, на автоматизированном производстве будут трудиться 30 специалистов, а общий объем инвестиций в проект составит 74, 9 млн. рублей. ООО «Инновационные промышленные покрытия» намеревалось разрабатывать и производить защитные покрытия промышленного назначения, а также их компоненты и построить на правобережном участке ОЭЗ «Дубна» лакокрасочный завод. Бизнес-план компании был рекомендован к представлению на экспертном совете в третьем квартале 2017 года, после проектирования и утверждения в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны в размере не более 50 метров от границ земельного участка. ООО «Инновационные промышленные покрытия» намеревалось разрабатывать и производить защитные покрытия промышленного назначения, а также их компоненты и построить на правобережном участке ОЭЗ «Дубна» лакокрасочный завод. Бизнес-план компании был рекомендован к представлению на экспертном совете в третьем квартале 2017 года, после проектирования и утверждения в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны в размере не более 50 метров от границ земельного участка. Таким образом, после подписания компаниями соглашений о ведении на территории ОЭЗ «Дубна» технико-внедренческой и промышленно-производственной деятельности число резидентов увеличится до 127. Таким образом, после подписания компаниями соглашений о ведении на территории ОЭЗ «Дубна» технико-внедренческой и промышленно-производственной деятельности число резидентов увеличится до 127. Еще 6 действующих резидентов ОЭЗ «Дубна» компании «ПЛЮСПЭЙ», «НПК «Дедал», «Нордавинд-Дубна», «ТЕСЛИ», «ПСК Фарма» и «Эконекст. Энергосберегающие технологии» представили на экспертные советы бизнес-планы для внесения изменений в ранее заключенные соглашения. Среди основных - изменения сроков проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию производственных площадей, корректировка и расширение направлений деятельности, три компании отказалась от строительства производственных зданий, одна напротив решила увеличить площади возводимого объекта. Все изменения в проекты экспертными советами Московской области одобрены.



Еще 6 действующих резидентов ОЭЗ «Дубна» компании «ПЛЮСПЭЙ», «НПК «Дедал», «Нордавинд-Дубна», «ТЕСЛИ», «ПСК Фарма» и «Эконекст. Энергосберегающие технологии» представили на экспертные советы бизнес-планы для внесения изменений в ранее заключенные соглашения. Среди основных - изменения сроков проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию производственных площадей, корректировка и расширение направлений деятельности, три компании отказалась от строительства производственных зданий, одна напротив решила увеличить площади возводимого объекта. Все изменения в проекты экспертными советами Московской области одобрены. В Мой Мир Share