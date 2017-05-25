ОЭЗ "Дубна" Заработал сайт Медико-технического кластера Подмосковья На совете Медико-технического кластера Московской области одними из основных вопросов стали обсуждение федеральных и региональных мер государственной поддержки производителей медицинских изделий, привлечение к его деятельности новых компаний, а главной новостью - начало работы собственного сайта. В заседании совета Медико-технического кластера Московской области, которое провел его председатель - генеральный директор резидента особой экономической зоны «Дубна» компании ООО «Эйлитон» Александр Шибанов, приняли участие представители около 20 компаний. Совет рассмотрел ход выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по развитию кластера и утвердил смету расходов МТК до конца марта 2018 года. Также на заседании шла речь о создании в ближайшей перспективе в Дубне центра радиационной стерилизации с привлечением Межрегионального центра стерилизационных технологий «Акцентр». Участники кластера обсудили список профильных выставок и деловых миссий за рубеж, на которых возможна презентация их инновационной медицинской продукции. В том числе, запланировано принять участие в крупнейшей 49-й Международной выставке медицинской индустрии MEDICA & COMPAMED в г. Дюссельдорф (Германия), намеченной на ноябрь 2017 года. В заседании совета Медико-технического кластера Московской области, которое провел его председатель - генеральный директор резидента особой экономической зоны «Дубна» компании ООО «Эйлитон» Александр Шибанов, приняли участие представители около 20 компаний. Совет рассмотрел ход выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по развитию кластера и утвердил смету расходов МТК до конца марта 2018 года. Также на заседании шла речь о создании в ближайшей перспективе в Дубне центра радиационной стерилизации с привлечением Межрегионального центра стерилизационных технологий «Акцентр». Участники кластера обсудили список профильных выставок и деловых миссий за рубеж, на которых возможна презентация их инновационной медицинской продукции. В том числе, запланировано принять участие в крупнейшей 49-й Международной выставке медицинской индустрии MEDICA & COMPAMED в г. Дюссельдорф (Германия), намеченной на ноябрь 2017 года. Особое внимание на совете было уделено обсуждению федеральных и региональных мер государственной поддержки производителей медицинских изделий, привлечению в Медико-технический кластер новых участников – инвесторов ОЭЗ «Дубна» и других высокотехнологичных компаний медицинской отрасли, ведущих свою деятельность на территории региона. Этому должен помочь и официальный сайт МТК www.mtcmr.ru, который начал свою работу в мае этого года. «На страницах интернет-ресурса подробно рассказывается о целях кластера и его участниках, новых высокотехнологичных производствах медицинской промышленности Московской области, - прокомментировал глава инвестиционного блока Подмосковья Денис Буцаев. – Здесь широко представлены каталог выпускаемых ими медицинских изделий различного назначения, а также технологические и иные услуги для их производства. И уже появились первые новости в разделе «Пресс-центр». Все это будет способствовать активному внешнему представлению Медико-технического кластера и с высокой вероятностью привлечет в его ряды новые наукоемкие медицинские компании региона».



Особое внимание на совете было уделено обсуждению федеральных и региональных мер государственной поддержки производителей медицинских изделий, привлечению в Медико-технический кластер новых участников – инвесторов ОЭЗ «Дубна» и других высокотехнологичных компаний медицинской отрасли, ведущих свою деятельность на территории региона. Этому должен помочь и официальный сайт МТК www.mtcmr.ru, который начал свою работу в мае этого года. «На страницах интернет-ресурса подробно рассказывается о целях кластера и его участниках, новых высокотехнологичных производствах медицинской промышленности Московской области, - прокомментировал глава инвестиционного блока Подмосковья Денис Буцаев. – Здесь широко представлены каталог выпускаемых ими медицинских изделий различного назначения, а также технологические и иные услуги для их производства. И уже появились первые новости в разделе «Пресс-центр». Все это будет способствовать активному внешнему представлению Медико-технического кластера и с высокой вероятностью привлечет в его ряды новые наукоемкие медицинские компании региона». В Мой Мир Share