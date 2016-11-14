УПФ и Соцзащита О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами Ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособными гражданами, устанавливается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" и Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. N 175 "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы". Ежемесячная компенсационная выплата (далее – компенсационная выплата) назначается проживающим на территории Российской Федерации лицам, осуществляющим уход, в отношении каждого нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним.

Указанная выплата производится к назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии и осуществляется в течение этого периода в порядке, установленном для выплаты соответствующей пенсии.

Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином.

Компенсационная выплата назначается и осуществляется органом, осуществляющим назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину. Ежемесячная компенсационная выплата (далее – компенсационная выплата) назначается проживающим на территории Российской Федерации лицам, осуществляющим уход, в отношении каждого нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним.Указанная выплата производится к назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии и осуществляется в течение этого периода в порядке, установленном для выплаты соответствующей пенсии.Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином.Компенсационная выплата назначается и осуществляется органом, осуществляющим назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину. Категории граждан, за которыми осуществляется уход: 1. инвалиды I группы;

2. инвалиды с детства I группы;

3. ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет;

4. престарелые, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения или достигшие 80 лет. Для назначения компенсационной выплаты необходимы следующие документы: 1. заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жительства;

2. заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом. В случае если уход осуществляется за лицом, признанным в установленном порядке недееспособным (ограниченным в дееспособности), такое заявление подается от имени его законного представителя с представлением документа, подтверждающего полномочия законного представителя. В качестве документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) принимаются удостоверения, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

3. справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсий по месту жительства либо месту пребывания лица, осуществляющего уход, о том, что пенсия этому лицу не назначалась;

4. справка (сведения) органа службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении им пособия по безработице;

5. выписка из акта освидетельствования нетрудоспособного гражданина, признанного инвалидом, направляемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий выплату пенсии;

6. заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе;

7. документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка лица, осуществляющего уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного гражданина;

8. разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время. В качестве документа, подтверждающего, что указанное лицо является родителем, принимается свидетельство о рождении. В качестве документа, подтверждающего усыновление, принимается свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении. В качестве документа, подтверждающего установление попечительства, принимаются удостоверения, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

9. справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающая факт обучения по очной форме лица, осуществляющего уход;

10. справка (сведения) о неназначении компенсационной выплаты за осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином, являющимся получателем одновременно двух пенсий: пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" и иной пенсии по государственному пенсионному обеспечению либо страховой пенсии, выдаваемая органом, осуществляющим выплату соответствующей пенсии. Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми для представления документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. Категории граждан, за которыми осуществляется уход:Для назначения компенсационной выплаты необходимы следующие документы:Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми для представления документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. В случае если к заявлениям приложены не все необходимые для представления документы, орган, осуществляющий выплату пенсии, дает лицу, осуществляющему уход, разъяснение о том, какие документы оно должно представить дополнительно. Если такие документы будут представлены не позднее чем через 3 месяца со дня получения соответствующего разъяснения, месяцем обращения за компенсационной выплатой считается месяц приема заявления.



В случае если к заявлениям приложены не все необходимые для представления документы, орган, осуществляющий выплату пенсии, дает лицу, осуществляющему уход, разъяснение о том, какие документы оно должно представить дополнительно. Если такие документы будут представлены не позднее чем через 3 месяца со дня получения соответствующего разъяснения, месяцем обращения за компенсационной выплатой считается месяц приема заявления. В Мой Мир Share