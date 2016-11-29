О приеме ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М за отчетные периоды, срок по представлению которых еще не наступил

ГУ-УПФР №36 сообщает, что в связи вступлением в силу Распоряжения Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31.08.2016 года N2 432р «Об утверждении формата данных сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) с 01.11.2016 года изменен подход к проверке отчетности «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М.

Для всех типов форм СЗВ-М отчетный период, за который подается форма, должен быть меньше либо равен месяцу, в котором проводится проверка.

При представлении отчетности СЗВ-М за отчетный период, по которому срок представления отчетности еще не наступил, Формируется отрицательный протокол и отчетность считается не принятой.

Таким образом, в настоящее время представлять отчетность (заранее за несколько месяцев) недопустимо, такая отчетность принята не будет.

На официальном сайте ПФР размещен новый формат сведений по форме СЗВ-М и обновленная версия проверочной программы CheckPFR.

Рекомендуем перед отправкой отчетности в органы ПФР проверять ее с применением про граммы CheckPFR, обращая особое внимание на правильность заполнения реквизита «Отчетный период».Начальник отдела ПУ И.В.Кудряшова