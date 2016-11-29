Выплата неполученных сумм пенсий в связи со смертью пенсионера

Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и проживали совместно с данным пенсионером на день его смерти, если обращение за не полученными суммами указанной пенсии последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии причитающиеся им суммы пенсии делятся между ними поровну.

При отсутствии перечисленных лиц, или истечении шести месяцев со дня смерти пенсионера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе выдать справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным наследникам умершего пенсионера до истечения шестимесячного срока на основании их заявления и запроса нотариуса.

 заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;

 паспорт заявителя;

 свидетельство о смерти;

 справка жилищных органов или органов местного самоуправления, содержащая данные о регистрации по месту жительства или о регистрации по месту пребывания по тому же адресу, что и умерший пенсионер, с указанием оснований выдачи справки;

 документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.).

Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на день его смерти, необходимо представить следующие документы:Вышеперечисленные документы предоставляются в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения пенсии умершим пенсионером.