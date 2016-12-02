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Самозанятым гражданам необходимо уплатить страховые взносы за 2016 год до конца декабря 
Пенсионный фонд России призывает самозанятое население не откладывать уплату страховых взносов. В соответствии с законодательством страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное и медицинское страхование необходимо уплатить не позднее 31 декабря 2016 года.

В текущем году размер пенсионного взноса для самозанятых граждан, чья величина дохода за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, составляет 19 356,48 рубля, на обязательное медицинское страхование — 3 796,85 рубля. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начисляются пени.

При этом лица, чей доход превышает 300 тыс. рублей, уплачивают дополнительно 1% от суммы доходов, превышающих 300 тыс. рублей, не позднее 1 апреля года, следующего за расчетным.

Формы платежных документов, реквизиты для уплаты взносов и коды бюджетной классификации можно получить в управлении ПФР. Кроме того, на сайте Фонда в «Кабинете страхователя» можно сформировать квитанцию, посмотреть информацию о сумме начисленных и уплаченных страховых взносов, состоянии задолженности и многое другое в режиме реального времени.

По всем вопросам обращаться в Управление Пенсионного Фонда по адресу г. Дубна ул. Центральная д.15 или по т. 212-56-06.
Начальник отдела администрирования страховых взносов и взыскания задолженности Волкова О.В.

02-12-2016
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