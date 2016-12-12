Закон о единовременной денежной выплате 5 000 рублей гражданам, получающим пенсию, подписан Президентом

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2016 года подписал Федеральный закон №385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» - о единовременной выплате российским пенсионерам 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Дополнительно обращаться гражданам в ПФР или подавать заявление не нужно.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, он также получит единовременную выплату в размере 5 000 рублей, выплату осуществит Пенсионный фонд.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые ранее определены гражданином для доставки своей пенсии. Если январская пенсия будет доставлена раньше, например, в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.