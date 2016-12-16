Предоставление квартальной отчетности в ПФР (четвертый квартал 2016г).

ГУ - УПФР №36 по г. Москве и Московской области информирует о начале представления квартальной отчетности за 2016г. Отчетность принимается с 09 января 2016г по 15 февраля 2016 г., для страхователей представляющих отчетность по ЭКС – по 20 февраля 2016г.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ в пункт 2 статьи 11 Федерального закона 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», начиная с 01.01.2014 г. отчетность по персонифицированному учету страхователь представляет в составе расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – РСВ-1)С целью реализации указанных положений принято:

- постановление Правления Пенсионного фонда от 04.06.2015 № 194р, которое вносит изменения в постановление Правления Пенсионного фонда от 16.01.2014 № 2п «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения».

Нумерацию пачек в отчете за четвертый квартал 2016 года начать с 56001…

Срахователи при представлении сведений на 25 и более работающих у него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период представляют их по установленным Пенсионным фондом Российской Федерации форматам в электронной форме с электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной цифровой подписи". Расчеты представленные на бумажном носителе приниматься не будут.

Напоминаем, что за непредставление в установленные сроки сведений к страхователям будут применяться штрафные санкции в виде взыскания 5% платежей в ПФР причитающихся за тот период, за который представляются сведения (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Кроме того, все застрахованные лица, на которых не будут своевременно представлены сведения, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета потеряют страховой стаж и долю пенсии, пропорциональную страховым взносам, не персонифицированным в системе обязательного пенсионного страхования.

Начальник отдела И.В. Кудряшова