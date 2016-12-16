Управление Пенсионного фонда г. Дубны напоминает гражданам о бдительности

На основании регулярно поступающих обращений граждан Управление Пенсионного фонда г. Дубны напоминает о постоянных посягательствах на мошеннические действия со стороны неизвестных лиц по отношению к гражданам, как старших поколений, так и к молодежи.

Предполагаемые нарушители закона представляются сотрудниками Пенсионного фонда, сообщают, что собирают данные для замены СНИЛС, перевода накопительной пенсии, для выплаты вновь назначенной доплаты, для перечисления средств компенсационного характера и т.д. Основная задача мошенников – получить персональные данные граждан: паспортные данные, номера банковских карт и другое.

В связи с этим, напоминаем, что сотрудники Пенсионного фонда не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не запрашивают персональные данные по телефону.

Прием населения по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения граждан, а именно: получения и обмена СНИЛС, управления пенсионными накоплениями, назначения и перерасчета пенсии, выбора способа доставки пенсии, получения сертификата на материнский (семейный) капитал и др., производится только в клиентской службе Управления (по некоторым вопросам прием осуществляется и в многофункциональных центрах г.Дубны) и строго по установленному графику.

Информацию о графике приема граждан и контактах Управления Пенсионного фонда г. Дубны, а также территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР по г. Москве и Московской области, можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда России по адресу: http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/ либо по телефону Горячей линии Отделения в Москве: 8 (495) 987-09-09.

Управление настоятельно рекомендует быть бдительными и обо всех подозрительных фактах обращения к вам мошенников незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.