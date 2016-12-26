УПФ и Соцзащита Как направить материнский капитал на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого возникло право на получение сертификата. Куда обратиться Куда обратиться Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, в том числе через МФЦ. Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, в том числе через МФЦ. Какие документы представить • письменное заявление владельца сертификата;

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца сертификата;

• документ, удостоверяющий личность владельца сертификата;

• если заявление о распоряжении подается через представителя владельца сертификата – документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя;

• индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), действительная на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

• документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров);

• акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, составленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания, находящимся по месту обращения владельца сертификата или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации;

• реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета). Какие инстанции следует пройти до визита в Пенсионный фонд 1. Организация здравоохранения. Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организацию для заполнения направления на медико-социальную экспертизу.

2. Учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Родители ребенка-инвалида обращаются в учреждение МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой, предназначенными для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В учреждение МСЭ родители ребенка-инвалида представляют свидетельство о рождении (паспорт) ребенка, СНИЛС, справку об инвалидности, ИПРА ребенка-инвалида, имеющиеся медицинские документы (амбулаторную карту, выписки из медицинских учреждений и др.) и направление на медико-социальную экспертизу установленного образца. После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствование и дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения необходимого товара или услуги за счет средств материнского капитала, семья может их приобретать, сохраняя все полученные платежные документы.

Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг. Для этого законодательно утвержден новый раздел в ИПРА с внесением в него товаров и услуги, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, расходы на которые можно компенсировать средствами материнского капитала.

3. Орган социальной защиты (орган, уполномоченный в сфере социального обслуживания). Если приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в районное управление социальной защиты (орган, уполномоченный в сфере социального обслуживания) для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения уполномоченное лицо этой организации приходит к семье домой и составляет акт проверки в соответствии с утвержденной формой. Затем семья получает акт проверки для представления в ПФР. На какие товары и услуги можно направить материнский капитал Какие документы представитьКакие инстанции следует пройти до визита в Пенсионный фондНа какие товары и услуги можно направить материнский капитал Перечень утверждён распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 831-р (см. на официальном сайте ПФ РФ pfrf.ru) Перечень утверждён распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 831-р (см. на официальном сайте ПФ РФ pfrf.ru) Внимание! Средства материнского капитала нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В какие сроки будут перечислены средства

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами.



Внимание! Средства материнского капитала нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».В какие сроки будут перечислены средстваВ случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами. В Мой Мир Share