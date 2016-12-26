Единовременная выплата в размере 5000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, например в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

График доставки единовременных выплат на январь 2017 года.