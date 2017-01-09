Пенсионный фонд сообщает.

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета февральской индексации этих размеров на 4%.

Со II квартала 2016 года для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы будет определяться Пенсионным фондом автоматически - на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета.

После получения и обработки Управлением ПФР отчетности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

В том случае, если работающий пенсионер уволился с работы в период начиная с 1 апреля 2016 г. и позже, увеличение размера его страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будет происходить следующим образом. В соответствии с новой статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» уточнение сведений об осуществлении или прекращении пенсионером работы производится на основании сведений индивидуального персонифицированного учета. Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты с учетом индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения, представленные страхователем. Суммы пенсии с учетом индексации выплачиваются с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено данное решение.

Рассмотрим процесс выплаты пенсии на примере. Пенсионер уволился с 25.08. 2016г. Работодатель сдаст отчетность за него за август 2016г. как за работающего. В отчетность за сентябрь 2016г. данный пенсионер не попадет, т.к. в сентябре у него нет ни одного дня работы. Отчет за сентябрь работодатель обязан сдавать до 10 числа месяца, следующего за отчетным, т.е. в нашем случае - до 10 октября 2016г. Получив указанную отчетность, пенсионный орган в ноябре 2016г. вынесет решение о выплате сумм пенсии и фиксированной выплаты с учетом индексации. Выплата пенсии в новом размере будет осуществлена со следующего месяца после вынесения решения, т.е. с декабря 2016г. Таким образом, декабрьская пенсия будет выплачена с учетом индексации.

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