УПФ и Соцзащита Уважаемые страхователи, имеющих застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ! Напоминаем Вам о необходимости в обязательном порядке представить в срок до 20 февраля 2017 г. перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей и поименный список работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение за 2016 г. по установленной форме на основании Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10, и Правилами исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ, утвержденными Постановлением правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516. Указанные сведения необходимо пересылать по защищенному каналу электронной связи. Указанные сведения необходимо пересылать по защищенному каналу электронной связи. Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц

Ирина Васильевна Борисова

212-53-69



Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лицИрина Васильевна Борисова212-53-69 В Мой Мир Share