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График доставки единовременных выплат и пенсии 

ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки единовременных выплат на январь 2017г. :

Выплатной день пенсионера

Дата доставки пенсии

13

13 января

15

16 января

18

17 января

20

18 января

4 и 5 выплатной день

19 января

6 и 7

20 января

8 и 9

23 января

10 и 12

24 января

ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки пенсии на февраль 2017 г. :

Выплатной день пенсионера

Дата доставки пенсии

4

03 февраля

5

04 февраля

6

06 февраля

7

07 февраля

8

08 февраля

9

09 февраля

10

10 февраля

12

13 февраля

13

14 февраля

15

15 февраля

18

16 февраля

20

17 февраля

13-01-2017
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