ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки единовременных выплат на январь 2017г. :
|
Выплатной день пенсионера
|
Дата доставки пенсии
|
13
|
13 января
|
15
|
16 января
|
18
|
17 января
|
20
|
18 января
|
4 и 5 выплатной день
|
19 января
|
6 и 7
|
20 января
|
8 и 9
|
23 января
|
10 и 12
|
24 января
ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки пенсии на февраль 2017 г. :
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Выплатной день пенсионера
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Дата доставки пенсии
|
4
|
03 февраля
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5
|
04 февраля
|
6
|
06 февраля
|
7
|
07 февраля
|
8
|
08 февраля
|
9
|
09 февраля
|
10
|
10 февраля
|
12
|
13 февраля
|
13
|
14 февраля
|
15
|
15 февраля
|
18
|
16 февраля
|
20
|
17 февраля
13-01-2017