УПФ и Соцзащита График доставки единовременных выплат и пенсии

ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки единовременных выплат на январь 2017г. : ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки единовременных выплат на январь 2017г. : Выплатной день пенсионера Дата доставки пенсии 13 13 января 15 16 января 18 17 января 20 18 января 4 и 5 выплатной день 19 января 6 и 7 20 января 8 и 9 23 января 10 и 12 24 января ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки пенсии на февраль 2017 г. : ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ №36 по г.Москве и Московской области предоставляет график доставки пенсии на февраль 2017 г. : Выплатной день пенсионера Дата доставки пенсии 4 03 февраля 5 04 февраля 6 06 февраля 7 07 февраля 8 08 февраля 9 09 февраля 10 10 февраля 12 13 февраля 13 14 февраля 15 15 февраля 18 16 февраля 20 17 февраля

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