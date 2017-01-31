УПФ и Соцзащита Пенсионный фонд сообщает. Напоминаем всем работающим пенсионерам, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней им выплачивается без учета февральских индексаций размера пенсионного коэффициента (т.е. стоимости одного пенсионного балла) на 4% в 2016 году и 5, 4% в 2017году. В случае увольнения с работы пенсионеру нет необходимости приходить в Управление ПФР и сообщать об этом. Со 2 квартала 2016 года для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы будет определяться Пенсионным фондом автоматически - на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета. В случае увольнения с работы пенсионеру нет необходимости приходить в Управление ПФР и сообщать об этом. Со 2 квартала 2016 года для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы будет определяться Пенсионным фондом автоматически - на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета. После получения и обработки Управлением ПФР отчетности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. После получения и обработки Управлением ПФР отчетности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. В том случае, если работающий пенсионер уволился с работы в период начиная с 1 апреля 2016 г. и позже, увеличение размера его страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будет происходить следующим образом. В соответствии с новой статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» уточнение сведений об осуществлении или прекращении пенсионером работы производится на основании сведений индивидуального персонифицированного учета. Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты с учетом индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения, представленные страхователем. Суммы пенсии с учетом индексации выплачиваются с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено данное решение. В том случае, если работающий пенсионер уволился с работы в период начиная с 1 апреля 2016 г. и позже, увеличение размера его страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будет происходить следующим образом. В соответствии с новой статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» уточнение сведений об осуществлении или прекращении пенсионером работы производится на основании сведений индивидуального персонифицированного учета. Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты с учетом индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения, представленные страхователем. Суммы пенсии с учетом индексации выплачиваются с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено данное решение. Рассмотрим процесс выплаты пенсии на примере. Пенсионер уволился с 25.11. 2016г. Работодатель сдаст отчетность за него за ноябрь 2016г. как за работающего. В отчетность за декабрь 2016г. данный пенсионер не попадет, т.к. в декабре у него не было ни одного дня работы. Отчет за декабрь работодатель обязан сдавать до 10 числа месяца, следующего за отчетным, т.е. в нашем случае - до 10 января 2017г. Получив указанную отчетность, пенсионный орган в феврале 2017г. вынесет решение о выплате сумм пенсии и фиксированной выплаты с учетом индексации. Выплата пенсии в новом размере будет осуществлена со следующего месяца после вынесения решения, т.е. с марта 2017г. Таким образом, размер мартовской пенсии будет выплачен с учетом обеих прошедших увеличений стоимости одного пенсионного коэффициента – и за 2016 год, и за 2017 год. Рассмотрим процесс выплаты пенсии на примере. Пенсионер уволился с 25.11. 2016г. Работодатель сдаст отчетность за него за ноябрь 2016г. как за работающего. В отчетность за декабрь 2016г. данный пенсионер не попадет, т.к. в декабре у него не было ни одного дня работы. Отчет за декабрь работодатель обязан сдавать до 10 числа месяца, следующего за отчетным, т.е. в нашем случае - до 10 января 2017г. Получив указанную отчетность, пенсионный орган в феврале 2017г. вынесет решение о выплате сумм пенсии и фиксированной выплаты с учетом индексации. Выплата пенсии в новом размере будет осуществлена со следующего месяца после вынесения решения, т.е. с марта 2017г. Таким образом, размер мартовской пенсии будет выплачен с учетом обеих прошедших увеличений стоимости одного пенсионного коэффициента – и за 2016 год, и за 2017 год. Телефоны для справок: 212-48-77, 212-38-44

Телефоны для справок: 212-48-77, 212-38-44 В Мой Мир Share