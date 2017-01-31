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Проверьте свою трудовую книжку. 
Основным документом для подтверждения периодов работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования является трудовая книжка установленного образца. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на день их внесения в трудовую книжку.

Внимательно просмотрите, нет ли в трудовой книжке помарок, подчисток, хорошо ли читаются записи, в том числе в печатях при увольнении, имеется ли отметка об изменении фамилии (если менялась), заверены ли печатью исправления. Все записи в трудовой книжке должны быть занесены с обязательным указанием наименования организации, периода работы в указанной организации, основания их внесения (приказ или распоряжение с указанием номера и даты). Если за время работы работника наименование организации изменяется, то об этом в трудовой книжке делается запись.

Если в трудовой книжке нет подтверждающих Ваш стаж записей или обнаружили вышеуказанные недочеты, то обратитесь именно в ту организацию, где Вы работали, или к ее правопреемнику за справкой о стаже. Если предприятие прекратило свое существование, то следует обратиться в вышестоящую организацию или архивную организацию.

Начальник отдела оценки
пенсионных прав застрахованных лиц Ирина Васильевна Борисова
212-53-69

31-01-2017
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