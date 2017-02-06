С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 23 марта 2016 года № 143-ФЗ

Федеральный закон № 143-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - ФЗ № 400) в части повышения возраста для назначения страховой пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы (далее –).

В соответствии с частью 1.1 статьи 8 ФЗ № 400, начиная с 01.01.2017г. государственным служащим страховая пенсия по старости назначается в соответствии с поэтапным увеличением пенсионного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, ежегодно на 6 месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Повышение пенсионного возраста распространяется также и на лиц, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 30-33 ФЗ № 400, а также на лиц, имеющих право на назначение пенсии по старости в соответствии с иными законодательными актами Российской Федерации, возникновение права на которую связано с достижением возраста, который определяется с учетом норм статьи 8 ФЗ № 400.

Увеличение пенсионного возраста на соответствующее количество месяцев зависит от года, в котором гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно.

Повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости (в том числе назначаемой досрочно) введено только на период замещения лицами должностей, поименованных в части 1.1. статьи 8 ФЗ № 400. Как только гражданин освобожден от занимаемой должности (сложил полномочия), положения нормы части 1.1. статьи 8 ФЗ № 400 к нему не применяются.

Если после назначения страховой пенсии по старости (в том числе назначенной после 01.01.2017г.) застрахованное лицо поступает на государственную гражданскую (муниципальную) службу, либо будет назначено (избрано) на государственную (муниципальную) должность, выплата страховой пенсии по старости осуществляется в установленном порядке (то есть выплата страховой пенсии по старости не прекращается и не приостанавливается).

Пенсионный возраст не повышается, если право на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно) приобретено государственным служащим до 01.01.2017г.