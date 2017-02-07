С 1 февраля страховые пенсии увеличиваются на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсиив соответствии с постановлениями Правительства РФ, увеличиваются на 5,4%. Повышение касается всех видов страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца неработающих пенсионеров.При этом стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) с 1 февраля составит 78,28 рублей (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля), размер фиксированной выплаты - 4805,11 рублей.

Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе, как обычно, будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

В течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.