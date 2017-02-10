С 1 февраля в Москве и Московской области повышаются ежемесячные социальные выплаты

Одновременно с индексацией страховых пенсий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В настоящее время Пенсионный фонд России выплачивает ее 15,6 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

На 5,4% индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла и составит 1 048,97 руб. в месяц. Напомним, НСУ включает в себя: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 руб.; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 руб.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.